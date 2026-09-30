Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

Автомобилисты жалуются на случаи изъятия машин, а юристы предупреждают, что их возвращение иногда может занять несколько месяцев.

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Полиция начала изымать автомобили у владельцев - как вернуть автомобиль / Коллаж: Главред

В Украине участились случаи изъятия автомобилей у владельцев по якобы признаку измененного VIN-кода. Владельцы автомобилей в Киеве, Днепре, Одессе и других городах утверждают, что транспортные средства могут отправлять на специальные площадки, если у полицейских возникают подозрения относительно вмешательства в идентификационный номер.

Главред выяснил, почему полиция может изъять автомобиль из-за VIN-кода, как вернуть машину со спецплощадки и что делать водителю.

Изъятие автомобилей из-за VIN-кода: что происходит

За последний месяц в соцсетях появляются сообщения от украинских водителей об изъятии автомобилей после проверки VIN-кода. Об одном из таких случаев в начале сентября в соцсетях рассказала жительница Днепра Яна Лишина. По её словам, 5 сентября её автомобиль остановили полицейские, после чего заявили о подозрении в подделке VIN-кода.

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"Машина оформлена на меня, за рулем был Богдан. Ничего не нарушал, машину остановили две патрульные машины. Он звонит мне, говорит, что машину хотят забрать. Я приезжаю и первый мой вопрос: какова причина остановки? А её по факту не было. Они ссылаются на ст. 35 ч. 3, то есть если есть ориентировка на автомобиль", - отметила очевидица, и уточнила, что на её просьбу показать ориентировку, на основании которой была произведена остановка автомобиля, полицейские не откликнулись, сославшись на то, что остановили машину "превентивно".

По её словам, на место вызвали следственно-оперативную группу (СОГ), которая составила протокол изъятия автомобиля. Затем протокол внесли в ЕРДР, и уже через несколько дней владелица автомобиля получила повестку в суд.

"Я туда приехала, рассказала свою версию произошедшего. Я не знаю, за что машину забрали - в этом документе СОГ фактически не указана причина - просто потому, что у полицейских возникло подозрение. В суде, соответственно, отклонили ходатайство об аресте, и я забрала машину", - пояснила Яна Лишина. В целом в этом случае, по словам владелицы, процесс возврата автомобиля занял 11 дней.

Почему полиция изымает автомобили из-за VIN-кода - ответ Нацполиции

Впрочем, официальная статистика подтверждает, что количество уголовных дел о возможном вмешательстве в идентификационные номера транспортных средств в Киеве возросло.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве в ответ на запрос Главреда, в течение 2025 года подразделения дознания территориальных управлений полиции зарегистрировали 105 уголовных производств по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 290 Уголовного кодекса Украины.

За январь-сентябрь 2026 года таких уголовных производств зарегистрировано уже 153. Таким образом, только за девять месяцев 2026 года в столице зарегистрировали на 48 таких производств больше, чем за весь 2025 год.

В полиции пояснили, что основанием для начала досудебного расследования и изъятия транспортных средств служат сообщения сотрудников Управления патрульной полиции в Киеве, после чего автомобили изымают и помещают на специальную площадку для временного хранения.

При этом обнаружение полицейскими признаков подделки VIN-кода ещё не означает, что факт подделки уже установлен. Для этого в целях проверки информации о подделке идентификационных номеров во всех зарегистрированных уголовных делах этой категории назначаются судебные транспортно-трасологические экспертизы с исследованием VIN-кодов.

Именно заключение эксперта подтверждает или опровергает факт уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Это соответствует и разъяснениям Главного сервисного центра МВД: специалисты в ходе экспертного исследования могут установить, в частности, механическое вмешательство в металл, изменение структуры номера или вваривание элементов с другими символами.

Когда вернут автомобиль после экспертизы VIN-кода

Если экспертиза VIN-кода не подтверждает соответствующих изменений, транспортное средство возвращают владельцу или пользователю.

В таком случае, как сообщили в ГУНП в Киеве, в рамках уголовного производства принимается решение на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Если же экспертиза подтверждает наличие проблемы, автомобиль продолжает находиться на специальной площадке, а досудебное расследование продолжается.

Для возврата имущества владелец может обратиться в суд в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В полиции также отметили, что отдельной статистики по маркам и моделям изъятых автомобилей не ведут. Соответствующие сведения содержатся непосредственно в материалах уголовных производств.

Отдельно в полиции обратили внимание на возможность конфискации транспортных средств.

"На основании п. 5 ч. 9 ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса Украины в отношении транспортных средств, в которых обнаружены признаки уничтожения или подделки номеров транспортных средств, принимается решение об их конфискации в доход государства", - говорится в ответе полиции на запрос Главреда.

При этом автомобили с уничтоженными, поврежденными или поддельными идентификационными номерами не допускаются к государственной регистрации или перерегистрации, о чем отдельно напоминал Главный сервисный центр МВД.

Что требовать у полиции при изъятии автомобиля

Управляющий партнер АО "Юридическая компания WINNER", адвокат Игорь Ясько в комментарии Главреду подчеркнул: водителю прежде всего нужно понимать разницу между выявлением признаков подделки VIN-кода и окончательным установлением факта его подделки.

По словам адвоката, современное оборудование позволяет полицейским еще во время первичного осмотра выявить возможные признаки фальсификации.

"У них сегодня есть очень хорошее профессиональное оборудование, с помощью которого они могут при предварительном осмотре установить признаки подделки. Они не делают вывод на 100%, что документы подделаны или номера перебиты. Это обязательно делает эксперт", - пояснил Ясько.

Если полиция изымает автомобиль, процедура должна быть официально оформлена. Адвокат советует водителю получить и сохранить все документы, составленные правоохранительными органами.

"Не может быть просто так: поехали и отдайте автомобиль. Должен быть составлен протокол осмотра, протокол изъятия. Все это нужно документировать и обязательно сохранять документы, которые предоставят сотрудники патрульной полиции", - отметил Ясько.

Эти документы будут важны для последующего возврата машины, поскольку процедура будет зависеть от процессуального статуса автомобиля - в частности, является ли он временно изъятым имуществом или уже признан вещественным доказательством в уголовном производстве.

Как вернуть изъятый автомобиль

Если следователь обратится в суд для наложения ареста, владельцу, по словам Ясько, следует добиваться, чтобы автомобиль передали ему на ответственное хранение.

"Когда суд передаст автомобиль на хранение лицу, являющемуся собственником или законным приобретателем, это уже будет совсем другая история", - пояснил адвокат.

При определенных условиях автомобиль таким образом может оставаться у владельца, хотя возможность распоряжаться им, в частности продать машину, может быть ограничена до окончательного разрешения дела.

Это особенно важно в связи с тем, что расследование может длиться долго. По словам Яська, если всё это время машина будет стоять на специальной площадке, её техническое состояние может существенно ухудшиться.

Нужно ли проводить собственную экспертизу VIN-кода

Если автомобиль уже изъяли, адвокат советует получить независимое подтверждение того, действительно ли номер кузова подделывали.

"Закажите собственную экспертизу. Необходимо установить факт с помощью объективной экспертизы - есть ли поддельный VIN-код или нет", - отметил Ясько.

Если у владельца возникли сомнения ещё до проблем с полицией, экспертизу можно провести заранее.

"Если у человека есть определенные сомнения или он что-то подозревает, то ему лучше сразу заказать экспертизу, чтобы у него была своя экспертиза", - пояснил адвокат.

Совет совпадает с рекомендацией ГСЦ МВД: при покупке подержанного автомобиля там советуют по возможности проводить экспертизу, поскольку именно она позволяет установить подлинность VIN-кода.

Что делать, если VIN-код действительно перебит

Если экспертиза подтвердила подделку VIN-кода, но нынешний владелец при покупке автомобиля о проблеме не знал, Ясько советует не ограничиваться ожиданием завершения расследования.

Покупатель может параллельно защищать свои имущественные права, в частности обратиться в правоохранительные органы и подать иск к продавцу автомобиля с требованием вернуть уплаченные деньги.

"Когда человек узнает, что у него поддельный, перебитый VIN-код, и когда он обратится с иском к тому, кто ему продал автомобиль, - его обманули, ввели в заблуждение, предоставили недостоверную информацию. Она должна быть признана потерпевшей со всеми вытекающими последствиями - возмещением вреда, убытков и возвратом средств за имущество", - пояснил адвокат.

ГСЦ МВД также предупреждает, что в случае обнаружения изменений в номерных обозначениях автомобиль могут передать полиции, а покупатель рискует остаться и без машины, и без уплаченных за неё денег.

Что будет, если автомобиль окажется угнанным

По словам юриста, ситуация усложняется, если в ходе расследования выяснится, что автомобиль ранее был угнан, а его VIN-код изменили для сокрытия происхождения.

Если появится предыдущий законный владелец транспортного средства, он может претендовать на его возвращение.

"Если появится настоящий владелец этого транспортного средства, то у него есть все шансы вернуть его. А вариант, что я являюсь законным приобретателем, не пройдет", - отметил Ясько.

Другая ситуация, по словам адвоката, может сложиться, если предыдущий владелец не будет претендовать на машину - например, если после угона он уже получил страховое возмещение. Тогда нынешний владелец может отстаивать свои права в рамках уголовного производства и в суде.

Как проверить VIN-код автомобиля перед покупкой

Чтобы снизить риск приобретения проблемного автомобиля, Ясько советует обращать внимание на документы о прохождении экспертизы при первой регистрации машины в Украине. Насторожить покупателя должна и подозрительно низкая цена автомобиля по сравнению с рыночной.

Часть информации о транспортном средстве можно проверить по VIN-коду онлайн через официальный "Электронный кабинет водителя". В частности, там доступны сведения о дате и месте последней регистрации, марке, модели и других регистрационных данных автомобиля.

Однако такая онлайн-проверка не заменяет экспертизу самого VIN-кода. При покупке подержанного автомобиля ГСЦ МВД рекомендует оформлять договор и перерегистрировать автомобиль в сервисном центре, а также, по возможности, настаивать на проведении экспертизы.

Сколько времени может занять возвращение автомобиля

Четких сроков, по словам Яська, нет. Все зависит от обстоятельств конкретного уголовного производства, результатов экспертизы, действий следователя и прокурора, а также от того, насколько активно владелец защищает свои права.

Именно поэтому одной из главных задач на начальном этапе адвокат называет передачу автомобиля владельцу на ответственное хранение, чтобы машина не оставалась на специальной площадке в течение всего расследования.

При этом Ясько предостерег от попыток неофициально "решить вопрос" и вернуть автомобиль за деньги.

По его словам, даже если машину удастся забрать, это не устранит проблему с VIN-кодом. Во время следующей проверки автомобиль могут снова остановить и изъять.

"Не рекомендовал бы этого делать, а постараться разобраться, найти хороших юристов-адвокатов, которые добьются результата, благодаря которому транспортное средство останется у нового владельца до выяснения обстоятельств в рамках уголовного производства или в судебной инстанции", - подытожил Ясько.

О персоне: Игорь Ясько Игорь Ясько - украинский адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер юридической компании WINNER и руководитель практики защиты бизнеса. Получил юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, учился в аспирантуре Национального университета "Львовская политехника". Имеет более 25 лет опыта в сфере права. Специализируется на защите бизнеса, уголовном, административном и налоговом праве, а также судебных спорах.

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