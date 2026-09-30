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Покрова Пресвятой Богородицы-2026: когда отмечают и что нельзя делать

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 09:26
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В Украине особое внимание на Покрова традиционно уделяют молитвам за защитников. У Богородицы просят здоровья, сил и защиты для воинов.
Что можно и нельзя делать на Покрова
Что можно и нельзя делать на Покрова / коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда Покрова в Украине в 2026 году
  • История праздника Покрова
  • Что можно и нельзя делать на Покрова

Покрова Пресвятой Богородицы - один из наиболее почитаемых осенних праздников среди православных верующих. В этот день христиане обращаются к Божьей Матери с молитвами о защите, помощи и заступничестве, веря, что искренняя молитва не останется без ответа.

Для украинцев Покрова имеет особое значение. Праздник на протяжении столетий был тесно связан с историей и традициями народа, в частности с украинским казачеством. Однако после календарной реформы дата его празднования изменилась. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

видео дня

Когда Покрова в Украине в 2026 году

Покрова Пресвятой Богородицы официально не относится к двунадесятым праздникам, однако занимает важное место в православной традиции и пользуется особым почитанием в Украине.

После перехода православной церкви Украины на новоюлианский календарь большинство неподвижных церковных праздников начали отмечать на 13 дней раньше. Изменения не коснулись пасхального цикла.

По новому стилю Покрова Пресвятой Богородицы приходится на 1 октября. В 2026 году праздник выпадает на четверг. По старому календарю его отмечали 14 октября.

Перенос даты коснулся и связанных с Покровой государственных праздников. В частности, 1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц Украины, а также День украинского казачества.

История праздника Покрова

С Покровой связана история о чудесном явлении Богородицы жителям Константинополя. Согласно церковному преданию, событие произошло примерно в 910 году, когда город оказался в осаде сарацинов.

Жители столицы Византии собрались в храме и начали молиться о спасении. Во время ночного богослужения верующие увидели Деву Марию, окруженную ангелами. Богородица сняла с головы покрывало - омофор - и распростерла его над молящимися, тем самым укрыв людей от опасности.

После этого, согласно преданию, враги отступили, а Константинополь избежал разрушения. В память об этом событии христиане ежегодно отмечают праздник Покрова, связывая его с надеждой на заступничество и защиту Богородицы.

Что делают на Покрову

Одной из главных традиций праздника остается посещение храма и молитва. Верующие просят Богородицу о защите от бед, болезней и различных опасностей, молятся за себя и своих близких.

В Украине особое внимание в этот день традиционно уделяют молитвам за защитников. У Богородицы просят здоровья, сил и защиты для воинов.

Также молятся о детях, вдовах, путешественниках, нуждающихся и всех людях, которым необходима помощь и покровительство.

Покрова не является постным днем, поэтому особых ограничений в питании нет. Традиционно к празднику готовили щедрый стол. После завершения осенних сельскохозяйственных работ в хозяйствах уже были запасы продуктов, поэтому на стол подавали борщ, голубцы, сало, вареники, кулеш и специальное праздничное печенье, которое называли "покровками".

Покрова и украинские свадебные традиции

В украинской народной традиции Покрова также считалась началом свадебного сезона. После завершения основных осенних работ молодые люди начинали активно готовиться к свадьбам, а незамужние девушки надеялись встретить будущего мужа.

В этот день юноши могли отправлять сватов к своим избранницам. Считалось, что брак, заключенный на Покрову, будет крепким и счастливым. Свадебные гуляния нередко продолжались несколько дней, а празднование становилось событием для всей общины.

Девушки, которые еще не вышли замуж, в праздник ставили свечу в храме и обращались к Богородице с просьбой о хорошем супруге. Замужние женщины молились о семейном благополучии, взаимопонимании между супругами и скором пополнении семьи.

Таким образом, Покрова в украинской традиции объединяет церковное почитание Богородицы с многовековыми народными обычаями, связанными с семьей, защитой и надеждой на благополучие.

Что не стоит делать на Покрова:

  • нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла;
  • нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается;
  • нельзя отказывать в гостеприимстве - считается, что чем больше гостей соберется в доме, тем больше в него придет достатка;
  • нельзя одалживать и брать деньги в долг - верят, что это оборачивается убытками на весь год;
  • нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать - хотя поста в этот день нет, в еде советуют соблюдать умеренность.

И главный запрет дня, который относится, скорее к народным, нежели к церковный - тяжелый физический труд и работу по дому. Считается, что Покрова - праздничный, а не рабочий день, и любые хозяйственные дела в этот день лучше отложить.

Покрова - приметы и обряды праздника

Народные приметы дня в первую очередь связаны с погодой и предстоящей зимой. Говорят, что погода на Покров предвещает характер всей зимы: северный или восточный ветер сулит морозную зиму, южный - умеренную температуру и количество осадков, а западный - обильные снегопады.

Есть и отдельная примета, что будет, если на Покров нет снега – значит, он не выпадет уже вплоть до декабря. И напротив, если снег выпал на Покров, то и на Дмитриев день тоже будет идти.

Больше новостей:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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