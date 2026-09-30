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Самолет Flydubai подал сигнал о захвате, Израиль поднял истребители: что известно

Анна Ярославская
30 сентября 2026, 10:08обновлено 30 сентября, 10:44
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Самолет резко изменил курс на Саудовскую Аравию, Нетаньяху созвал срочное совещание с Минобороны.
Самолет Flydubai
Рейс Дубай - Тель-Авив развернули над Иорданией / Коллаж: Главред, фото: Flydubai, Flightradar

Кратко:

  • Рейс Flydubai Дубай - Тель-Авив подал код захвата
  • Борт развернулся над Иорданией к Саудовской Аравии
  • ВВС Израиля подняли истребители, Нетаньяху созвал совещание

Пассажирский Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flydubai, летевший в Тель-Авив, передал транспондерный код 7500 - международный сигнал о незаконном вмешательстве - и резко изменил курс на Саудовскую Аравию. Израиль поднял в воздух истребители. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху экстренно созвал совещание с представителями министерства обороны, сообщает The Jerusalem Post.

Борт FDB1549 вылетел из Дубая в 07:05 и должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион около 09:10–09:30 по местному времени. Примерно через полтора часа полета, уже войдя в воздушное пространство Иордании, самолет сначала передал код 7700 (общая аварийная ситуация), а вскоре - 7500, после чего выполнил разворот и начал снижаться в ручном режиме.

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Код 7500 используется в авиации для незаметного для пассажиров сообщения диспетчерам о незаконном вмешательстве в работу экипажа или возможном угоне самолета. Его передача сама по себе не означает, что захват воздушного судна фактически произошел.

По данным Ynet, на борту находились 174 пассажира, среди них 27 детей. Другие источники приводят иные цифры: The Jerusalem Post пишет о 180 людях, около сотни из которых - израильтяне, тогда как Calcalist сообщает о более чем 150 гражданах Израиля.

Регистрационный номер судна - A6-FKF.

Рейс Flydubai развернули над Иорданией - что случилось с бортом
Рейс Flydubai развернули над Иорданией - что случилось с бортом / Flightradar

Наибольшее беспокойство у израильских силовых структур вызвала не сама передача кода, а то, что произошло после нее.

"Нет подтвержденной информации о захвате, пилот активировал сигнал бедствия. Мы не можем установить контакт с пилотом, и это тревожит", - отметил источник в службе безопасности Израиля в комментарии Ynet.

Истребители сопровождения и совещание в Иерусалиме

ВВС Израиля повысили уровень боевой готовности и отправили навстречу лайнеру два истребителя. В силовых структурах не уточняют, был ли этот шаг сугубо превентивным или реакцией на конкретную угрозу.

Параллельно в Иерусалиме начались экстренные консультации с участием премьер-министра, министра обороны Исраэля Каца и министра транспорта Мири Регев.

Официальной позиции Flydubai относительно состояния судна и обстоятельств инцидента на момент публикации не обнародовано.

Представитель авиационных властей, которого цитирует The Jerusalem Post, воздержался от версий до момента приземления борта.

"Невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, что именно произошло, пока это не случится", - сказал он.

Что будут проверять после приземления

Среди рабочих версий силовиков - не только внешнее вмешательство. Изданию Walla источник в службе безопасности сообщил о поступлении данных о нестыковках в коммуникации между командиром воздушного судна и остальным экипажем.

Процедура после посадки уже определена: правоохранители проведут осмотр грузового отсека и допрос членов экипажа. Только по итогам этих действий можно будет установить, что происходило в салоне во время полета, подчеркнули в службе безопасности.

Что произошло на самом деле

Издание Walla впоследствии сообщило, что опасения по поводу угона самолета авиакомпании FlyDubai, вылетевшего в среду из аэропорта Дубая в Израиль, развеялись.

На борту находилось более 150 пассажиров, большинство из которых были израильтянами.

"Сигнал бедствия был получен после ожесточенной драки между главным пилотом, россиянином по происхождению, и украинским вторым пилотом", - говорится в сообщении.

"Сигнал бедствия был получен после ожесточенной драки между пилотами, в ходе которой один из них потерял сознание", - добавляют журналисты.

После вылета истребителей в этот район самолет с израильскими пассажирами совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии.

Как писал Главред, 29 сентября российский стратегический бомбардировщик Ту-95 разбился в Амурской области РФ во время учебно-тренировочного полета. Погибли шесть членов экипажа, ещё один военнослужащий получил травмы и был госпитализирован.

В июле Силы обороны Украины уничтожили российский самолет. Точные данные о типе сбитого воздушного судна, районе поражения или средствах, с помощью которых это было осуществлено, не сообщались. В Воздушных силах не раскрыли подробности операции, ограничившись констатацией факта уничтожения цели.

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О ресурсе: The Jerusalem Post

The Jerusalem Post - это крупнейшее англоязычное издание в Израиле.

Основана в 1932 году как The Palestine Post. Переименована в The Jerusalem Post в 1950 году. Штаб-квартира находится в Иерусалиме, пишет Википедия.

Принадлежит медиагруппе The Jerusalem Post Group. Контролируется израильским бизнесменом Эли Азуром.

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