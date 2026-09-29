Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

Дарья Пшеничник
29 сентября 2026, 17:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Враг переносит основную нагрузку ударов на скоростные беспилотники, сохраняя баллистику для холодного сезона.
РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг
Россия накапливает ракеты к зиме и наносит удары по Украине с помощью реактивных БПЛА / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, УНИАН

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему РФ сократила использование ракет
  • Сколько баллистических ракет уже накопила Россия
  • Как враг планирует использовать накопленный арсенал
  • Какую скорость развивают новые реактивные дроны
  • Как Украина повышает эффективность сбивания БПЛА

Российско-украинская война окончательно перешла в фазу высокотехнологичного противостояния на сверхвысоких скоростях. На фоне накопления противником ракетного арсенала главным инструментом давления на украинские города и инфраструктуру временно стали реактивные ударные беспилотники, которые преодолевают расстояния со скоростью болидов "Формулы-1".

Украинская система ПВО пытается адаптироваться к новым угрозам в режиме реального времени: военнослужащие Воздушных сил испытывают новейшие отечественные дроны-перехватчики, ищут уязвимые места в тактике противника и постепенно наращивают показатели сбивания скоростных целей.

"Главред" собрал главное об изменении тактики врага, накоплении ракетных запасов РФ и гонке технологий в воздухе.

Почему Россия сократила ракетные удары и накапливает арсенал

Богдан Долинце
Богдан Долинце / Фото: Bogdan Dolintse / Facebook

В последнее время отмечается сокращение использования россиянами крылатых и баллистических ракет. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиаэксперт, специалист по вопросам развития вооружения и новейших технологий Богдан Долинце. По его словам, противник сознательно экономит этот ресурс, поскольку в настоящее время сохраняется относительно высокая эффективность его реактивных БПЛА.

"И враг это понимает, поэтому пытается увеличить именно их долю при нанесении ударов, чтобы накопить баллистические и крылатые ракеты, которые сможет использовать позже, когда эффективность реактивных средств, таких как "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" или "Бандероль", начнёт снижаться", - сказал Долинце.

Эксперт отмечает, что агрессор оценивает свои резервы примерно в 2 тысячи ракет различных типов, однако большая часть из них представляет собой неприкосновенный запас на случай внешних угроз для самой РФ. В настоящее время враг использует преимущественно то, что только-только сходит с конвейера, производя более 200 ракет ежемесячно.

"Точной информации о количестве ракет нет, но если говорить об основных видах вооружения - "Искандерах", "Цирконы", Х-101, ракеты KN-23, KN-24 и "Кинжалы", то в целом речь может идти о 400–450 ракетах различных типов. Кроме того, в дополнение к ним - около 500 "Ониксов", а также полтысячи "Калибров" и от 400 до 500 ракет для комплексов С-400, которые могут наносить удары по наземным целям. То есть в целом суммарное количество составляет около 2 тысяч ракет", - рассказал специалист.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
ОТРК "Искандер-М" / Инфографика: Главред

Накопленный баллистический арсенал Россия готовит для нанесения ударов в зимний период - по критической и тепловой инфраструктуре, когда нагрузка на сеть будет максимальной, а также для поражения наиболее защищенных объектов (например, ТЭЦ), которые недоступны для пробивания дронами.

Воздушные бои на скоростях "Формулы-1"

Для создания паники и перегрузки системы ПВО Россия активно применяет новые реактивные беспилотники типа "Герань-5", способные развивать скорость до 600 км/ч. Впрочем, украинские защитники уже демонстрируют первые результаты их перехвата, о чем пишет издание Business Insider.

По данным СМИ, Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал отчет об одном из таких боев, в котором украинский дрон-перехватчик успешно уничтожил вражескую цель.

"Беспилотник был уничтожен во время полёта со скоростью 425 км/ч на высоте более 3 км", - сообщили в фонде.

Уничтожение вражеского БПЛА осуществил расчет 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ВСУ в Полтавской области с помощью специального дрона-перехватчика. Этот показатель скорости перехвата (425 км/ч) стал новым боевым достижением, ведь он превышает рекорды болидов "Формулы-1" (397 км/ч) и скорость известного японского поезда "Синкансэн" (320 км/ч).

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Ситуация с производством в РФ и удары по логистике

В то же время у россиян нет накопленных складских запасов самих дронов - они отправляют их сразу с производства. Об этом заявил Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV. Он подчеркнул, что детальное изучение обломков свидетельствует об использовании совершенно новой продукции.

"По анализу обломков, которые попадают к нам, даты производства этих запчастей, которые там есть, свидетельствуют о том, что запасов дронов у них нет, и они работают с конвейера. То есть он произведен и сразу отправлен в бой. Их выпускает та самая Алабуга, это Татарстан, это примерно 1700 километров от государственной границы. Они расширили это производство, они пытаются зарыть его под землю", - отметил Нарожный.

Эксперт добавил, что эффективно остановить вражеские атаки можно с помощью ударов по логистике и пусковым площадкам, как это уже было во время успешного попадания ракет Storm Shadow по складам БПЛА на Крымском аэродроме. Кроме того, украинские удары вызывают панику среди гражданского персонала "Алабуги", которого привлекают к запускам.

Эффективность сбивания и новая тактика ВСУ

Василий Пехньо
Василий Пехньо / Фото: Vasyl Pekhno/facebook

В настоящее время показатели уничтожения реактивных "Шахедов" и "Гераней" существенно выросли, хотя и пока не достигли уровня стандартных пропеллерных моделей. Об этом в эфире телеканала "Апостроф" рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

"Поэтому мы сейчас говорим о том, что на данный момент у нас процент сбиваемых реактивных дронов составляет 57%, согласно данным, объявленным президентом. Много это или мало? Конечно, это больше, чем было", - сказал Пехньо.

Для достижения 90–95% эффективности требуется время на испытания, масштабирование и массовое производство новых средств перехвата, а также подготовку операторов. Однако уже сейчас украинские военные повышают результативность за счет хитростей в тактике.

"Россияне не летают на всей протяженности своего маршрута полета реактивных угроз, реактивных целей на максимально высоких скоростях. Не летают. Они где-то снижают эту скорость. И нужно понять коридоры, эти горловины, узкие горловины бутылки, где они снижаются, чтобы их можно было сбивать, например, обычными перехватчиками, способными лететь на расстояние 350–400 км и догонять российские "Шахеды", - подчеркнул обозреватель.

Ожидается, что с появлением достаточного количества специализированных дронов-перехватчиков, способных работать на высотах до 5–6 км, ситуация с реактивными БПЛА будет полностью стабилизирована, как это ранее произошло с обычными беспилотниками.

Вас может заинтересовать:

Об персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине дроны баллистические ракеты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:28Война
РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

17:10Аналитика
Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Последние новости

17:45

Новые украинские перехватчики уже работают против дронов РФ: Клименко раскрыл детали

17:35

Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки

17:28

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:10

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

16:52

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
16:51

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:44

Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

16:13

В России стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился после взлета: что с экипажем

16:13

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

Реклама
16:00

Наступают с нового направления: смогут ли войска РФ прорваться в Запорожье зимой

16:00

Почему 30 сентября нельзя бездельничать: какой церковный праздник

15:59

"Болезнь отнимает все силы": Харчишин сделал признание и отменил концерты

15:54

Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицыВидео

15:44

Гороскоп Таро на завтра 30 сентября: Близнецам - говорить, Тельцам - прямолинейность

15:40

Как пересадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму и зацвелиВидео

15:31

"Молитесь": пропагандистка Симоньян из больницы умоляет дать ей шанс на жизнь

15:20

Зачем водители ставят миску с водой в авто: необычный трюк для экономии топливаВидео

15:17

Хит 1994 года, созданный за 6 часов: как продавец видеомагазина стал мировой звездойВидео

15:14

Гетманцев: медленная детенизация после реформы БЭБ обошлась бюджету в 1 млрд долларов

15:11

Швырнул микрофон: Меладзе психанул на зрителей во время концерта

Реклама
15:05

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осеньюВидео

14:26

Еще одна дочь Джоли и Питта приняла неприятное решение в отношении отца

14:24

Три знака зодиака смогут осуществить заветные мечты до конца сентября

14:16

Зачем на самом деле нужно отверстие в ложке для спагетти: ответ удивит

14:07

Дело не только в отоплении: как финнам удается сохранять тепло в доме в сильные морозы

13:40

Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

13:35

Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчасВидео

13:31

Фонд предпринимателя Владимира Литвина дарит AI-рюкзаки подросткам-выпускникам бизнес-школы MindCraft

13:21

Система призыва нуждается в изменениях - Терехов призвал ускорить реформирование ТЦК с целью искоренения коррупции и нарушений

12:45

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химиюВидео

12:38

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

12:24

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост

12:06

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

Реклама
10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять