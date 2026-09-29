РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

Враг переносит основную нагрузку ударов на скоростные беспилотники, сохраняя баллистику для холодного сезона.

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Россия накапливает ракеты к зиме и наносит удары по Украине с помощью реактивных БПЛА / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, УНИАН

Вы узнаете:

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Почему РФ сократила использование ракет

Сколько баллистических ракет уже накопила Россия

Как враг планирует использовать накопленный арсенал

Какую скорость развивают новые реактивные дроны

Как Украина повышает эффективность сбивания БПЛА

Российско-украинская война окончательно перешла в фазу высокотехнологичного противостояния на сверхвысоких скоростях. На фоне накопления противником ракетного арсенала главным инструментом давления на украинские города и инфраструктуру временно стали реактивные ударные беспилотники, которые преодолевают расстояния со скоростью болидов "Формулы-1".

Украинская система ПВО пытается адаптироваться к новым угрозам в режиме реального времени: военнослужащие Воздушных сил испытывают новейшие отечественные дроны-перехватчики, ищут уязвимые места в тактике противника и постепенно наращивают показатели сбивания скоростных целей.

"Главред" собрал главное об изменении тактики врага, накоплении ракетных запасов РФ и гонке технологий в воздухе.

Почему Россия сократила ракетные удары и накапливает арсенал

Богдан Долинце / Фото: Bogdan Dolintse / Facebook

В последнее время отмечается сокращение использования россиянами крылатых и баллистических ракет. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиаэксперт, специалист по вопросам развития вооружения и новейших технологий Богдан Долинце. По его словам, противник сознательно экономит этот ресурс, поскольку в настоящее время сохраняется относительно высокая эффективность его реактивных БПЛА.

"И враг это понимает, поэтому пытается увеличить именно их долю при нанесении ударов, чтобы накопить баллистические и крылатые ракеты, которые сможет использовать позже, когда эффективность реактивных средств, таких как "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" или "Бандероль", начнёт снижаться", - сказал Долинце.

Эксперт отмечает, что агрессор оценивает свои резервы примерно в 2 тысячи ракет различных типов, однако большая часть из них представляет собой неприкосновенный запас на случай внешних угроз для самой РФ. В настоящее время враг использует преимущественно то, что только-только сходит с конвейера, производя более 200 ракет ежемесячно.

"Точной информации о количестве ракет нет, но если говорить об основных видах вооружения - "Искандерах", "Цирконы", Х-101, ракеты KN-23, KN-24 и "Кинжалы", то в целом речь может идти о 400–450 ракетах различных типов. Кроме того, в дополнение к ним - около 500 "Ониксов", а также полтысячи "Калибров" и от 400 до 500 ракет для комплексов С-400, которые могут наносить удары по наземным целям. То есть в целом суммарное количество составляет около 2 тысяч ракет", - рассказал специалист.

ОТРК "Искандер-М" / Инфографика: Главред

Накопленный баллистический арсенал Россия готовит для нанесения ударов в зимний период - по критической и тепловой инфраструктуре, когда нагрузка на сеть будет максимальной, а также для поражения наиболее защищенных объектов (например, ТЭЦ), которые недоступны для пробивания дронами.

Воздушные бои на скоростях "Формулы-1"

Для создания паники и перегрузки системы ПВО Россия активно применяет новые реактивные беспилотники типа "Герань-5", способные развивать скорость до 600 км/ч. Впрочем, украинские защитники уже демонстрируют первые результаты их перехвата, о чем пишет издание Business Insider.

По данным СМИ, Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал отчет об одном из таких боев, в котором украинский дрон-перехватчик успешно уничтожил вражескую цель.

"Беспилотник был уничтожен во время полёта со скоростью 425 км/ч на высоте более 3 км", - сообщили в фонде.

Уничтожение вражеского БПЛА осуществил расчет 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ВСУ в Полтавской области с помощью специального дрона-перехватчика. Этот показатель скорости перехвата (425 км/ч) стал новым боевым достижением, ведь он превышает рекорды болидов "Формулы-1" (397 км/ч) и скорость известного японского поезда "Синкансэн" (320 км/ч).

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Ситуация с производством в РФ и удары по логистике

В то же время у россиян нет накопленных складских запасов самих дронов - они отправляют их сразу с производства. Об этом заявил Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV. Он подчеркнул, что детальное изучение обломков свидетельствует об использовании совершенно новой продукции.

"По анализу обломков, которые попадают к нам, даты производства этих запчастей, которые там есть, свидетельствуют о том, что запасов дронов у них нет, и они работают с конвейера. То есть он произведен и сразу отправлен в бой. Их выпускает та самая Алабуга, это Татарстан, это примерно 1700 километров от государственной границы. Они расширили это производство, они пытаются зарыть его под землю", - отметил Нарожный.

Эксперт добавил, что эффективно остановить вражеские атаки можно с помощью ударов по логистике и пусковым площадкам, как это уже было во время успешного попадания ракет Storm Shadow по складам БПЛА на Крымском аэродроме. Кроме того, украинские удары вызывают панику среди гражданского персонала "Алабуги", которого привлекают к запускам.

Эффективность сбивания и новая тактика ВСУ

Василий Пехньо / Фото: Vasyl Pekhno/facebook

В настоящее время показатели уничтожения реактивных "Шахедов" и "Гераней" существенно выросли, хотя и пока не достигли уровня стандартных пропеллерных моделей. Об этом в эфире телеканала "Апостроф" рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

"Поэтому мы сейчас говорим о том, что на данный момент у нас процент сбиваемых реактивных дронов составляет 57%, согласно данным, объявленным президентом. Много это или мало? Конечно, это больше, чем было", - сказал Пехньо.

Для достижения 90–95% эффективности требуется время на испытания, масштабирование и массовое производство новых средств перехвата, а также подготовку операторов. Однако уже сейчас украинские военные повышают результативность за счет хитростей в тактике.

"Россияне не летают на всей протяженности своего маршрута полета реактивных угроз, реактивных целей на максимально высоких скоростях. Не летают. Они где-то снижают эту скорость. И нужно понять коридоры, эти горловины, узкие горловины бутылки, где они снижаются, чтобы их можно было сбивать, например, обычными перехватчиками, способными лететь на расстояние 350–400 км и догонять российские "Шахеды", - подчеркнул обозреватель.

Ожидается, что с появлением достаточного количества специализированных дронов-перехватчиков, способных работать на высотах до 5–6 км, ситуация с реактивными БПЛА будет полностью стабилизирована, как это ранее произошло с обычными беспилотниками.

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Об персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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