Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

Понтифик раскритиковал лидеров, которые всё чаще упоминают о ядерном оружии, и призвал Европу быть готовой пойти на уступки ради мира.

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Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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Папа призвал Россию и Украину к переговорам

Понтифик раскритиковал риторику о ядерном оружии

Лев XIV выступил против роста военных бюджетов

Папа Римский Лев призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и обсудить пути прекращения войны, а также раскритиковал национальных лидеров, которые, по его словам, "начинают говорить о ядерном оружии и войнах, которые становятся всё более разрушительными", сообщает Reuters.

Роль религиозного института в условиях затяжного вооруженного противостояния понтифик охарактеризовал как прямую обязанность оказывать давление на политиков обеих сторон.

"Церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно призывая лидеров - как России и Украины, так и других стран - собраться вместе, сесть за стол переговоров и начать диалог", - сказал Папа.

По его убеждению, главы государств должны искать способы решения проблем без продолжения войн, которые, как он выразился, уже утратили смысл.

Деньги на вооружение вместо медицины и образования

Отдельный акцент глава Католической церкви сделал на том, куда направляются государственные ресурсы во время затяжных конфликтов.

"Речь идет не о политике или её отсутствии, а о том, что должен звучать голос, отстаивающий ценности человеческого достоинства и важность жизни, а также возможность тратить больше средств на здравоохранение и образование, а меньше - на вооружение", - подчеркнул понтифик.

Заявление прозвучало вскоре после его обращения к европейским лидерам, в котором он фактически предложил им пересмотреть жесткость своих переговорных позиций.

Что Папа сказал в Меце

Выступая в понедельник во французском городе Мец, Лев призвал Старый Свет к компромиссам ради прекращения боевых действий.

"Нам нужно… проявлять мужество в переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага мира", - подчеркнул он.

Понтифик во второй раз за короткий срок высказался по поводу оборонных расходов Европы, которые в прошлом году выросли наиболее заметно с момента окончания холодной войны.

"Мы также должны остерегаться иллюзии, что перевооружение является ответом", - заявил Папа.

Папа Римский - последние новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Папу Римского Льва XIV, обвинив его в ошибочном подходе к международной безопасности. По словам Трампа, позиция понтифика в отношении Ирана неприемлема.

Ранее, через четыре дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо, Папа Римский Лев XIV подтвердил, что он готов приехать в Украину, но существуют трудности, связанные с вопросами безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 июля 2025 года во время визита в Италию провел встречу с Папой Львом XIV. Как сообщает сайт Святого Престола, главной темой беседы стали мирные переговоры между Украиной и Россией.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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