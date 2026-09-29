Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

Кратко:
- Папа призвал Россию и Украину к переговорам
- Понтифик раскритиковал риторику о ядерном оружии
- Лев XIV выступил против роста военных бюджетов
Папа Римский Лев призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и обсудить пути прекращения войны, а также раскритиковал национальных лидеров, которые, по его словам, "начинают говорить о ядерном оружии и войнах, которые становятся всё более разрушительными", сообщает Reuters.
Роль религиозного института в условиях затяжного вооруженного противостояния понтифик охарактеризовал как прямую обязанность оказывать давление на политиков обеих сторон.
"Церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно призывая лидеров - как России и Украины, так и других стран - собраться вместе, сесть за стол переговоров и начать диалог", - сказал Папа.
По его убеждению, главы государств должны искать способы решения проблем без продолжения войн, которые, как он выразился, уже утратили смысл.
Деньги на вооружение вместо медицины и образования
Отдельный акцент глава Католической церкви сделал на том, куда направляются государственные ресурсы во время затяжных конфликтов.
"Речь идет не о политике или её отсутствии, а о том, что должен звучать голос, отстаивающий ценности человеческого достоинства и важность жизни, а также возможность тратить больше средств на здравоохранение и образование, а меньше - на вооружение", - подчеркнул понтифик.
Заявление прозвучало вскоре после его обращения к европейским лидерам, в котором он фактически предложил им пересмотреть жесткость своих переговорных позиций.
Что Папа сказал в Меце
Выступая в понедельник во французском городе Мец, Лев призвал Старый Свет к компромиссам ради прекращения боевых действий.
"Нам нужно… проявлять мужество в переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага мира", - подчеркнул он.
Понтифик во второй раз за короткий срок высказался по поводу оборонных расходов Европы, которые в прошлом году выросли наиболее заметно с момента окончания холодной войны.
"Мы также должны остерегаться иллюзии, что перевооружение является ответом", - заявил Папа.
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Как писал Главред, президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Папу Римского Льва XIV, обвинив его в ошибочном подходе к международной безопасности. По словам Трампа, позиция понтифика в отношении Ирана неприемлема.
Ранее, через четыре дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо, Папа Римский Лев XIV подтвердил, что он готов приехать в Украину, но существуют трудности, связанные с вопросами безопасности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 июля 2025 года во время визита в Италию провел встречу с Папой Львом XIV. Как сообщает сайт Святого Престола, главной темой беседы стали мирные переговоры между Украиной и Россией.
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Об источнике: Reuters
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