Папа Римский сделал новое предложение Зеленскому по войне - что он сказал

Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана провести переговоры на уровне лидеров Украины и РФ для достижения настоящего мира.

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Папа Римский сделал новое предложение Зеленскому по войне / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем говорится в материале:

Зеленский провел переговоры с Папой Римским

Папа предложил провести переговоры между Украиной и РФ в Ватикане

Обсуждался также вопрос возвращения похищенных РФ украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля во время визита в Италию провел встречу с Папой Львом XIV. Как сообщает сайт Святого престола, главной темой разговора стали мирные переговоры между Украиной и Россией.

Аудиенция состоялась в резиденции понтифика Кастель-Гандольфо близ Рима.

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"Сегодня утром Святой Отец принял на аудиенции: господина Владимира Зеленского, Президента Украины, и его свиту", - говорится в сообщении.

По данным Vatican News, стороны обсудили продолжающуюся войну и необходимость поиска справедливых и устойчивых путей к установлению мира.

"Во время искреннего разговора была подтверждена важность диалога как лучшего пути к прекращению боевых действий. Святейший Отец выразил боль по поводу жертв и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поддерживая каждые усилия, направленные на освобождение пленных и поиск совместных решений", - говорится в сообщении.

В Ватикане также отметили, что Папа Лев XIV подтвердил свою готовность принять представителей обеих стран для ведения переговоров на территории Святого престола.

По итогам переговоров президент Украины сообщил, что обсуждалась также тема похищенных страной-агрессором Россией украинских детей и усилия для достижения мира.

Они обсудили возвращение похищенных Россией украинских детей и совместные усилия для мира.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась, и мы очень рассчитываем на Ватикан и Его Святейшество, которые могут помочь нам организовать встречу на самом высоком уровне, чтобы положить конец этой войне", - отметил Зеленский.

Смотрите видео заявления Зеленского о переговорах с Папой Римским:

/ Фото: скриншот

В своем Telegram-канале президент Украины поблагодарил Папу Римского Льва XIV за встречу и содержательный разговор, подчеркнув важность поддержки и искренних молитв ради мира в Украине.

Глава государства подчеркнул, что инициатива проведения встреч на высшем уровне в Ватикане остается открытой и вполне реальной как путь к прекращению российской агрессии и установлению устойчивого и справедливого мира.

"Сейчас только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения", - указывает он.

Президент также подчеркнул, что Украина будет продолжать укреплять международную солидарность, чтобы дать шанс дипломатии реализовать себя.

"Поблагодарил Папу особенно за поддержку украинских детей, в частности возвращенных из российской неволи. Украинские дети имеют возможность реабилитации и отдыха в Италии, и такое гостеприимство и искренность чрезвычайно важны. Обсудили сегодня дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Рассказал Его Святейшеству об уважении в украинском обществе к личности Андрея Шептицкого, его поступкам, в частности к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры. Надеемся, что вклад и заслуги митрополита Шептицкого получат должное признание. Пригласил Папу посетить Украину", - резюмировал Зеленский.

Заявления Папы Льва XIV об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня Папа Римский Лев XIV во время богослужения в Ватикане, на котором присутствовали верующие Украинской Греко-Католической Церкви, выразил поддержку украинскому народу. Глава Католической Церкви вспомнил о страданиях украинцев, вызванных войной, а также о судьбе военнопленных.

Новый Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность 18 мая, став первым американцем во главе Святого престола. Во время интронизации понтифик также упомянул об Украине.

После своего избрания Лев XIV уже получил ряд официальных приглашений от разных государств. В частности, первые апостольские визиты могут состояться в Турцию, Украину и Перу.

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О персоне: Папа Лев XIV Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Рóберт Френсис Прéвост; англ. Robert Francis Prevost; род.14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (от 8 мая 2025 года), американско-перуанскийкатолический прелат, который является главой Католической церкви и сувереном Государства-города Ватикан, пишет Википедия.

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