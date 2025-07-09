'Там у россиян есть несколько баз': эксперт сказал, где РФ может открыть новый фронт

Ключевые тезисы Свитана:
- В Черниговской области могут начаться бои
- Россия имеет несколько приграничных баз, которые могут стать плацдармом для наступления
- Украина способна нанести ответный удар, заняв часть Брянщины
Боевые действия, подобные тем, что продолжаются сейчас на Сумщине, могут начаться и в Черниговской области. Это связано с тем, что ее северо-восточная часть непосредственно граничит с Брянской областью РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
"Бои в этом районе могут начаться, тем более, что там у россиян есть несколько баз, старый аэродром Климово, рядом Клинцы - одна из военных баз, которая используется по этому направлению. Поэтому российские войска могут развернуться и начать боевые действия, в частности, и на черниговской земле в районе Семеновки", - пояснил он.видео дня
Однако, по оценке эксперта, стратегической инициативы у россиян там нет. Россияне могут попытаться активизироваться на этом направлении исключительно с тактической целью - чтобы оттянуть украинские силы с других направлений.
Контрнаступление ВСУ
Свитан также обратил внимание, что Россия опасается зеркального ответа - контрнаступления ВСУ в направлении Брянской области. Украинские силы могут использовать удобное географическое расположение, в частности защиту рекой Десна, чтобы закрепиться на российской территории.
"Поэтому на северном фронте и на Московском направлении для россиян не очень хорошая ситуация. В общем, фронт может развернуться и двинуться в сторону Москвы, а не от Москвы, как сейчас. Соответственно, не российские войска могут зайти на Черниговщину, а наши - на Брянщину", - отметил Свитан.
По его словам, для ВСУ это удобное направление, ведь река Десна может стать мощным естественным рубежом для обороны. В отличие от рек Донбасса, Десна - серьезная водная преграда, в отдельных местах более 100 метров шириной.
Эксперт считает, что Украина могла бы занять часть территории на левом берегу Десны в Брянской области, не для штурма Брянска, а для усиления обороны и создания буферной зоны. Это позволило бы надежно прикрыть северное направление.
Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:
Новое наступление РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что угроза наступления с территории Беларуси осенью существует, но пока она не является критической. Российский контингент в Беларуси - всего около 2 тысяч человек, а для серьезного наступления нужно минимум 40-50 тысяч, или даже до 150 тысяч, чтобы атаковать Киев.
Также в ближайшие месяцы стратегической целью армии РФ станет расширение сухопутного коридора на юге с 80 до 120-150 км. Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, под угрозой оказываются Орехов, Гуляйполе, Покровск, Константиновка, Северск, Лиман и Купянск.
Кроме этого, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко заявил, что возможное наступление РФ в Черниговской или Киевской областях не повлияет на российскую экономику, если будет проводиться в пределах уже имеющейся военной группировки.
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О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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