'Там у россиян есть несколько баз': эксперт сказал, где РФ может открыть новый фронт

Украина могла бы создать буферную зону на левом берегу Десны без наступления на Брянск - для защиты северного направления, отметил Роман Свитан.

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Бои могут вспыхнуть на Черниговщине / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутные войска Украины

Ключевые тезисы Свитана:

В Черниговской области могут начаться бои

Россия имеет несколько приграничных баз, которые могут стать плацдармом для наступления

Украина способна нанести ответный удар, заняв часть Брянщины

Боевые действия, подобные тем, что продолжаются сейчас на Сумщине, могут начаться и в Черниговской области. Это связано с тем, что ее северо-восточная часть непосредственно граничит с Брянской областью РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Бои в этом районе могут начаться, тем более, что там у россиян есть несколько баз, старый аэродром Климово, рядом Клинцы - одна из военных баз, которая используется по этому направлению. Поэтому российские войска могут развернуться и начать боевые действия, в частности, и на черниговской земле в районе Семеновки", - пояснил он. видео дня

Однако, по оценке эксперта, стратегической инициативы у россиян там нет. Россияне могут попытаться активизироваться на этом направлении исключительно с тактической целью - чтобы оттянуть украинские силы с других направлений.

Контрнаступление ВСУ

Свитан также обратил внимание, что Россия опасается зеркального ответа - контрнаступления ВСУ в направлении Брянской области. Украинские силы могут использовать удобное географическое расположение, в частности защиту рекой Десна, чтобы закрепиться на российской территории.

"Поэтому на северном фронте и на Московском направлении для россиян не очень хорошая ситуация. В общем, фронт может развернуться и двинуться в сторону Москвы, а не от Москвы, как сейчас. Соответственно, не российские войска могут зайти на Черниговщину, а наши - на Брянщину", - отметил Свитан.

По его словам, для ВСУ это удобное направление, ведь река Десна может стать мощным естественным рубежом для обороны. В отличие от рек Донбасса, Десна - серьезная водная преграда, в отдельных местах более 100 метров шириной.

Эксперт считает, что Украина могла бы занять часть территории на левом берегу Десны в Брянской области, не для штурма Брянска, а для усиления обороны и создания буферной зоны. Это позволило бы надежно прикрыть северное направление.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Новое наступление РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что угроза наступления с территории Беларуси осенью существует, но пока она не является критической. Российский контингент в Беларуси - всего около 2 тысяч человек, а для серьезного наступления нужно минимум 40-50 тысяч, или даже до 150 тысяч, чтобы атаковать Киев.

Также в ближайшие месяцы стратегической целью армии РФ станет расширение сухопутного коридора на юге с 80 до 120-150 км. Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, под угрозой оказываются Орехов, Гуляйполе, Покровск, Константиновка, Северск, Лиман и Купянск.

Кроме этого, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко заявил, что возможное наступление РФ в Черниговской или Киевской областях не повлияет на российскую экономику, если будет проводиться в пределах уже имеющейся военной группировки.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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