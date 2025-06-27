Пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами: эксперт удивил ответом

У потенциальной угрозы всегда есть определенный уровень.

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Пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумщиной / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

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Пойдут ли россияне на Черниговщину

Какие силы оккупанты сосредоточили в Беларуси

Попытка нового наступления россиян с территории Беларуси осенью, по аналогии с Сумской областью, маловероятна, но возможна.

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что надо наблюдать, какой российский контингент накапливается на территории Беларуси.

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"То, что Беларусь была, есть и будет зоной опасности для Украины, является фактом. Пока Лукашенко у власти, пока Беларусь продолжает оставаться зависимой от России, и пока на белорусской территории находится российский контингент, пусть сейчас и незначительный – около 2 тысяч личного состава, Беларусь будет потенциальной угрозой для нас", - отметил эксперт.

По его словам, у потенциальной угрозы всегда есть определенный уровень, как у американцев – код желтый, код красный, код синий, код зеленый и так далее. Уровень угрозы со стороны Беларуси сейчас для нас желтый.

"Потому что угроза есть, но она не настолько критически велика, чтобы остерегаться попытки захвата Киева 2.0. Поскольку вражеского контингента соответствующей численности на белорусской территории нет. Будем наблюдать, как будет меняться накопление личного состава и техники российских войск во время совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025", и в зависимости от этого сможем делать соответствующие выводы", - пояснил эксперт.

Также Коваленко отметил, что создать буферную зону на севере Украины российским оккупационным войскам будет очень сложно.

"Для этого России понадобится контингент численностью 40-50 тысяч человек. Если говорить о наступлении на Киев 2.0 или выход на другой областной центр и начальный этап операции для его захвата в формате городских боев, врагу понадобится контингент численностью около 150 тысяч. Смогут ли они такое количество разместить в Беларуси – у меня есть огромные сомнения. В 2022 году они как-то разместили 40 тысяч и начали наступление на Киев, и мы знаем, чем все это через месяц закончилось", - подытожил эксперт.

Смотрите полное интервью Александра Коваленко Главреду:

Ситуация в Сумской области - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска приблизились к Сумам на расстояние 20 км и контролируют около 250 км² в Сумской области. Растет угроза массированных ударов по городу.

Также реальная угроза существует с севера и северо-запада от Сум. Эксперт Иван Ступак утверждает, что ситуация там "очень печальная", ее развитие еще оценивается.

Кроме этого, продолжаются ожесточенные бои возле Юнаковки - важного логистического узла. Ситуация там сложная, но не критическая. Обстрелы города не прекращаются, уровень тревоги среди жителей растет.

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