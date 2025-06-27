ВСУ готовят контратаки на Сумщине и не только, Россию ждут сюрпризы – Коваленко

РФ планирует кошмарить Киев массированными ударами каждую неделю, причем тактика ее ударов изменилась, две стены теперь не спасут, отметил Александр Коваленко.

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Войска РФ на Сумщине сдуваются, ВСУ готовят контратаки на нескольких участках фронта – Коваленко / Коллаж: Главред

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал выход украинских войск из глухой обороны и проведение определенных наступательных действий. А, кроме того, заявил, что нельзя исключать нового наступления России из Беларуси после совместных российско-белорусских учений, которые состоятся в сентябре.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, что в ближайшее время может происходить на фронте, решится ли Россия повторить наступление из Беларуси, как изменилась тактика ракетно-дронных ударов РФ, и почему теперь две стены не спасут, какие неприятные сюрпризы готовят врагу украинские войска, а также как война в Иране сократила возможность России воевать и какие проблемы создала для оккупационных войск.

Когда генерал Сырский говорит о выходе наших войск из глухой обороны, о чем, собственно, идет речь – о подготовке к масштабному наступлению или локальных контрнаступательных действиях?

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Сейчас речь идет о контратакующих действиях, даже не контрнаступательных. Такие действия мы можем осуществлять в нескольких локациях. Пока что. Прежде всего в Сумской области, где мы уже перешли к контратакующим действиям. В Сумской области еще не стабилизировалась линия боевого соприкосновения, она достаточно подвижна, но зона контроля российских оккупантов на севере от Сум не расширяется так, как раньше.

При этом Силы обороны Украины, например, 225 ОШБ, выбили россиян из Андреевки, и сейчас этот населенный пункт находится под нашим контролем. А поскольку оккупанты выбиты из Андреевки, то возможно и дальнейшее расширение подконтрольной нам территории и продвижение дальше, ближе к границе с Российской Федерацией. Поэтому здесь действительно могут происходить системные контратаки.

На Сумщине будут происходить системные контратаки ВСУ, отметил Коваленко / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Такие действия вполне возможны еще на нескольких участках, но не буду это анонсировать. Такая возможность у нас есть, и она может быть реализована.

Впрочем, по большинству участков фронта как минимум до конца лета системных контратакующих или контрнаступательных действий я не ожидаю, поскольку не вижу такой возможности. На Покровском, Константиновском и Новопавловском направлениях, а также на Лимано-Купянской оси я не вижу предпосылок для начала наших контратак или контрнаступления. Поэтому как минимум до конца летней наступательной кампании российских оккупантов может происходить подготовка и создание условий для возможных действий наших войск в осенне-зимний период. Но точно речь не идет о чем-то глобальном и масштабном, что может начаться уже сейчас.

Возможны ли, по вашему мнению, неожиданности от ВСУ на территории России или Беларуси? То, что Украина умеет устраивать сюрпризы врагу, доказала в частности блестящая операция СБУ "Паутина". То есть возможны ли неожиданности на территории врага?

Вполне возможны. Мы никогда не отказываемся от проведения таких действий на территории противника, потому что для нас это полезно и важно, несмотря на критику Курской операции. Вокруг Курской операции образовался и сохранялся почти полгода некий информационный вакуум, когда никто не объяснял, почему эти действия критикуются, почему это плохо, правда, никто также не объяснял, почему это хорошо для нас. Хотя было очевидно, что наши действия на Курщине не были частью эфемерного плана обменять Курскую область на определенные украинские территории.

На самом деле Курская операция отсрочила вторжение в Сумскую область. То есть у нас была возможность ограниченным контингентом, причем очень ограниченным и гораздо меньшим, чем у российских оккупантов, провести операцию, которая отсрочила развертывание боевых действий на Сумщине.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, что будет происходить на фронте в ближайшие месяцы и где возможны сюрпризы для России от ВСУ:

К тому же мы создали зону сковывания на территории Российской Федерации площадью 1300 кв км. Россияне были вынуждены уделять внимание этой зоне, тратя ресурс на собственной территории, а затем и призывая северных корейцев, чтобы они помогли разобраться с этим. Это был первый звоночек о том, что Россия не может справиться собственным человеческим ресурсом.

На тот момент, когда началась Курская операция, общая численность российской группировки, задействованной в войне против Украины, составляла почти 680 тысяч личного состава. Но этого оказалось недостаточно, чтобы противодействовать украинским войскам в Курской области.

Поэтому любые подобные Курской операции, которые будут иметь похожий эффект, будут полезны для нас. Причем речь идет об операциях не только на территории РФ.

Пока Беларусь не дает нам поводов для начала такой операции на ее территории. Если с белорусской территории будет реализована какая-то угроза, у нас будут основания начать операцию там. Пока что таких оснований нет.

Операции, аналогичные Курской, возможны на терроритории РФ, Беларуси и Приднестровья, но при определенном условии, отметил Коваленко / Фото: УНИАН

Такая же ситуация и с Приднестровьем в Молдове. Оттуда есть угроза для нас, и мы были бы только за то, чтобы зачистить Приднестровье, но должна появиться причина, повод задействовать наши войска, а также нужен соответствующий запрос от Кишинева.

Так что для начала операции на белорусской территории нужен повод. Сейчас не 2022 год. Разве что Лукашенко что-то выкинет. А он этого не сделает, потому что действует взвешенно, даже пытается наладить отношения с Соединенными Штатами и выбить себе определенные преференции, демонстрирует открытость и лояльность к администрации 47-го президента США. Хотя было бы очень интересно, если бы во время визита Кита Келлога в Минск Украина начала операцию на территории Беларуси, дошла бы до Минска и привезла бы Келлога к дочери в Киев. Это был бы номер.

Так что я считаю такие операции на территории России или Беларуси вполне возможными.

Насколько вероятна, по вашим оценкам, попытка нового наступления россиян с территории Беларуси осенью? И что может стать их целью – создание буферной зоны на Черниговщине и севере Киевщины или снова "Киев за три дня"?

Надо наблюдать, какой российский контингент накапливается на территории Беларуси. То, что Беларусь была, есть и будет зоной опасности для Украины, является фактом. Пока Лукашенко у власти, пока Беларусь продолжает оставаться зависимой от России, и пока на белорусской территории находится российский контингент, пусть сейчас и незначительный – около 2 тысяч личного состава, Беларусь будет потенциальной угрозой для нас.

У потенциальной угрозы всегда есть определенный уровень, как у американцев – код желтый, код красный, код синий, код зеленый и так далее. Уровень угрозы со стороны Беларуси сейчас для нас желтый. Потому что угроза есть, но она не настолько критически велика, чтобы остерегаться попытки захвата Киева 2.0. Поскольку вражеского контингента соответствующей численности на белорусской территории нет. Будем наблюдать, как будет меняться накопление личного состава и техники российских войск во время совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025", и в зависимости от этого сможем делать соответствующие выводы.

Угроза со стороны Беларуси есть, но она не настолько велика, чтобы остерегаться наступления на Киев 2.0, считает Коваленко / Фото: УНИАН

Создать буферную зону на севере Украины российским оккупационным войскам будет очень сложно. Для этого России понадобится контингент численностью 40-50 тысяч человек. Если говорить о наступлении на Киев 2.0 или выход на другой областной центр и начальный этап операции для его захвата в формате городских боев, врагу понадобится контингент численностью около 150 тысяч. Смогут ли они такое количество разместить в Беларуси – у меня есть огромные сомнения. В 2022 году они как-то разместили 40 тысяч и начали наступление на Киев, и мы знаем, чем все это через месяц закончилось.

Для проведения пограничной операции, как, например, в Сумской области или на севере Харьковщины, вблизи Волчанска и Липцев, России будет достаточно 40-60 тысяч. Но все равно российские войска очень быстро "сдуются", как и в Сумской области. Сейчас группировка россиян там насчитывает почти 60 тысяч личного состава, но их результаты там далеко не феерические. У нас звучало много истерических заявлений по этому поводу, но на Сумщине не происходит ничего катастрофического, и нет угрозы оккупации Сум или Сумской области. Там продолжаются пограничные боевые действия, и российские оккупационные войска уже начинают терять захваченные территории.

Вообще, в Беларуси началась интересная активность, в частности, Келлог побывал там с визитом, о чем вы упоминали, Лукашенко вдруг выпустил Тихановского из тюрьмы. О чем, на ваш взгляд, все это говорит, какие процессы там могут готовиться или вызревать? Или пока нет оснований делать какие-либо позитивные для нас выводы?

Нет никаких положительных выводов. Даже после освобождения Тихановского. В Беларуси просто выпустили из тюрьмы "оппозицию", которую обрабатывали годами и которая и до заключения не была настоящей оппозицией.

Давайте говорить откровенно: белорусская оппозиция, в частности Тихановский, Бабарико и другие, действовала на деньги россиян, например, Газпромбанка. Просто давайте вернемся в 2020 год и посмотрим, на что существовала вся эта "оппозиция". У кого в свое время брал интервью Тихановский? У патриарха Кирилла! А как так случилось, что тот, кто был свадебным оператором, вдруг стал таким крутым, что попал к генералу ФСБ Кириллу?

Так что это была не полноценная настоящая оппозиция, а ангажированная. И сейчас Лукашенко просто выпустил ангажированную оппозицию, которую обрабатывали все эти годы в белорусских тюрьмах.

Я сейчас не оправдываю Лукашенко, а хочу объяснить, что там такой жабогадюкинг, что аплодировать нечему. Просто освободили агентов Кремля, которые работали в Беларуси против Лукашенко, а тот их притеснял. То есть – жабогадюкинг.

Лукашенко пытается усесться пятой точкой на двух стульях, потому что увидел слабость России, отметил Коваленко / Фото: kremlin.ru

Этот жабогадюкинг может работать не на пользу нам, потому что белорусская "оппозиция" – это почти те же яйца, только с другой стороны, что и российская оппозиция. Мы прекрасно знаем российских оппозиционеров, которые продолжают жить недоимперскими амбициями и жаждой реваншизма. В Беларуси несколько иной расклад. Да, белорусская оппозиция может рассказывать, что Крым – украинский, но пусть бы ее представители попытались сказать иначе, их бы из Польши погнали. Куда они поедут, в Армению? Где лучше жить – в Ереване или Кракове? Вот и все различие между тем, что они говорят, и тем, что думают на самом деле.

С чем связаны нынешние действия Лукашенко. Во-первых, он пытается выглядеть деревенским парнем и косить под дурачка, но на самом деле он и близко не такой. Быть диктатором и возглавлять тоталитарный режим столько лет, сколько это удается Лукашенко, не каждый сможет, так что уже это доказывает, что он – не дурачок.

Во-вторых, Лукашенко очень хорошо понимает тенденции, которые происходят в мире. С Байденом он почему-то не нашел общего языка, а с Трампом нашел, даже Кит Келлог в Беларусь приехал. Кстати, во время первой каденции Дональда Трампа в Минск впервые за долгое время приезжал госсекретарь США Майк Помпео, и это был почти исторический визит. Лукашенко знает, как подойти к Дональду Трампу, лояльному по отношению к диктаторам и тоталитарным режимам, знает, как найти с ним общий язык.

Так что все эти действия с освобождением оппозиции исключительно для того, чтобы получить еще большую лояльность от Трампа. И это на фоне того, что Россия теряет свои позиции, демонстрирует слабость своим партнерами, в частности Ирану и Северной Корее. Разве Россия чем-то помогла Ирану? Я хотел бы видеть реакцию Путина, его лицо, когда будет нейтрализован Али Хаменеи, если это произойдет. Наверное, Путин до конца своей жизни не будет вылезать из бункера после этого.

Лукашенко чувствует слабость России и видит потерю ею позиций. Также он видит, что США делают с Ираном. Сразу отмечу, что США не сделают с Россией того, что делают с Ираном. Поэтому Лукашенко пытается усесться пятой точкой на двух стульях – не раздражая Россию, что-то получать от администрации вроде бы враждебной для РФ страны.

Хотя в РФ уже полгода рассказывают, какой Дональд Фредович классный пророссийский американский президент. И очень трудно будет обвинить Лукашенко в том, что он предает Путина, ведь Трамп вроде бы является другом Путина, с которым у них настолько романтические отношения, что во время телефонных разговоров они торгуются, кто первым положит трубку.

Поэтому Лукашенко выбрал очень хитрый вектор развития, но он не на пользу белорусам. Ведь если этот сценарий сыграет, Лукашенко сможет еще некоторое время удержаться у власти – не год, не два, а гораздо дольше.

Зачем Соединенным Штатам Беларусь и Лукашенко? Кроме симпатии Трампа к диктаторам, какие у американцев мотивы?

Освобождение белорусской оппозиции в воображении Трампа дополняет его статус миротворца и позволяет ему сказать, что он сделал то, чего не сделал Байден.

У Трампа, как у любого латентно авторитарного человека, немало комплексов. Один из комплексов Трампа – это Джозеф Байден: Трамп хочет все делать лучше, чем Байден, но ему не очень удается. Однако демонстрация того, что освобождены "заложники", которые оставались в заключении при администрации Байдена, хотя и были попытки давления на Лукашенко, вроде бы существенна. Кит Келлог приехал в Минск – вот вам уже и дюжина освобожденных белорусских "оппозиционеров".

Поэтому прежде всего это продолжение соревнования с Байденом, который, видимо, уже и не понимает, что вокруг него происходит. А Трамп все еще с ним соревнуется.

Кроме всего прочего, это является свидетельством того, что на внешнеполитической арене Трамп может договариваться с авторитарными режимами, и следующим может стать Ким Чен Ын. Вообще не удивлюсь такому.

Один из комплексов Трампа – это Джозеф Байден: Трамп хочет все делать лучше, чем Байден, подчеркнул Коваленко / Фото: Офис президента Украины

Вернемся к действиям России в отношении Украины, но не только на фронте. Почему, по вашему мнению, участились массированные атаки России на Киев, причем они стали более кровавыми, и более частыми стали попадания в жилые дома? Насколько длительной может быть эта тенденция очень массированных обстрелов и регулярных поражений жилой застройки?

Постоянной, тенденция будет постоянной. Сейчас россияне меняют тактику ударов и делают их более концентрированными. Время от времени они выбирают определенный город и на нем концентрируют основной налет дронов-камикадзе.

Кстати, ракетные удары не участились, сохраняется среднестатистический показатель. А вот количество налетов дронов-камикадзе и пародий на них – "Гербер", то есть дронов-приманок, действительно увеличилось. Россия сейчас производит в сутки 90 дронов-камикадзе Shahed-136 и примерно столько же дронов-приманок "Гербера". То есть за сутки Россия может совершить налет 150-180 дронами комбинированного типа.

Россияне выбирают отдельный город, который концентрированно атакуют примерно через три-четыре дня накопления. Не каждый день прилетает 150-180 дронов – есть дни, когда запускается менее 50 единиц. То есть происходит процесс накопления, а потом, через трое-четверо суток, запускается 350-400 дронов. А по отдельному городу направляется, например, 170 дронов. При этом наносится удар и по другому городу, который отвлекает внимание. Например, если основной удар наносится по Киеву, то Одесса может отвлекать внимание. Например, так было во время налета 17 июня.

Целями для концентрированного удара дронами становятся и другие города, не только Киев: Кременчуг, Харьков, Сумы и пр. И такие атаки и в дальнейшем будут происходить каждые три-четыре дня. Киев, по моему мнению, будет каждую неделю под таким массированным ударом. Россия планирует кошмарить Киев системно, еженедельно. Это и есть террор гражданского населения, морально-психологическое давление и один из элементов, который всегда сопровождает российские наступательные кампании и вторжения.

Мы это видели и в 2022, и в 2023 годах, и дальше. Вот только в начале масштабного вторжения были в основном ракетные удары. Вспомните, как 90 Х-101 и Х-555 прилетало по Киеву. А теперь удары наносятся именно дронами.

Другой момент. Сейчас почти все Shahed-136 имеют боевую часть 90 кг – это увеличенная боевая часть, что фактически равно авиабомбе ФАБ-250. То есть такие налеты дронов – это, по сути, ковровая бомбардировка. Когда Россия начинала полномасштабное вторжение в Украину, она проводила ковровые бомбардировки наших городов. Тогда россияне думали, что наша ПВО полностью подавлена, но очень быстро это закончилось потерями Су-34. Впрочем, Россия до сих пор стремится осуществлять ковровые бомбардировки, потому что это основной метод террора против гражданских. И россияне сейчас используют Shahed-136 как замену бомб ФАБ-250, по мощности они почти одинаковы. Каждый такой концентрированный удар – это как раз ковровая бомбардировка, которая могла бы осуществляться четырьмя-пятью Су-34.

Это массированный налет, целью которого является убийство гражданского населения. Ракеты, кстати, россияне также используют именно для этого, например, кассетные боевые части. Зачем, если Россия хочет уничтожить определенный военно-промышленный комплекс, какое-то предприятие (как Путин рассказывал, что многоэтажка является объектом ВПК), она использует кассетные боевые части? Ведь для уничтожения предприятия или завода используются фугасные боевые части для высокоточного поражения, но не кассетные, которые повредят, но не разрушат это предприятие. Кассетная боевая часть используется в городе для того, чтобы нанести максимальное поражение по площади, из-за чего погибнут гражданские.

Так что это очередной этап террора против гражданского населения, чтобы оно под этим давлением заставляло украинскую власть идти на договоренности с Россией на ультимативных условиях Москвы. Цель только такая.

Поэтому сейчас очень важно, чтобы граждане Украины были максимально бдительными и ответственными, потому что самое ценное – это наша жизнь. Поэтому – бомбоубежище, метро и подвалы, в каком бы состоянии они ни были. Когда шахед прилетает в квартиру, лучше находиться в подвале, пусть он и воняет, но при этом остаться живым. А не стоять у окна, наблюдая, как к тебе приближается фатум со скоростью 150 км/час.

Я уже давно говорю о том, что после того, как у дронов-камикадзе Shahed-136 появились боевые части 90 кг, правило двух стен не работает. Поэтому не поможет спрятаться в ванной, разве что у вас семь комнат в квартире, и квартира как лабиринт. А так, две стены не спасут. Спасти может общий коридор, если поблизости нет метро, бомбоубежища и подвала.

Россия планирует наносить массированный удар по Киеву каждую неделю, считает Коваленко / Фото: ГСЧС

Вспомните недавний удар по жилому дому в Киеве, где полностью была разрушена секция: если присмотреться к тем кадрам, можно увидеть, что разрушены именно квартиры, а кухни и ванны разрушены наполовину. А за кухнями и ванными – общий коридор. Если бы люди во время удара находились не в квартирах, а хотя бы в коридоре, они бы спасли свою жизнь.

Да, я понимаю, что это сложно, что это бессонные ночи, но мы все-таки говорим о жизни. У россиян сейчас только одна задача – убивать украинцев, это геноцид украинцев. Наши защитники делают все, чтобы мы выживали в тылу. Они на линии соприкосновения 24/7 находятся в адских условиях и делают все, чтобы мы жили. Поэтому и мы со своей стороны должны делать все, чтобы выжить в этих условиях, как бы сложно нам ни было. Там, на передовой, намного сложнее.

Если принять во внимание действия противника на фронте, мощный ракетно-дроновой террор и очередную порцию заявлений Путина на Петербургском экономическом форуме об Украине, в частности, о том, что "все, куда ступил сапог российского солдата, то их", а также наши намерения относительно наступательных действий, по вашему мнению, можно ли говорить, что о перемирии и прекращении огня в ближайшее время можно забыть, об этом уже речь не идет?

Да, перемирия точно не будет. Это было понятно и очевидно. Это были фантазии Трампа о мире и каком-то соглашении. Хотя на самом деле должен быть мирный договор, а не соглашение (deal).

Путин готов и будет воевать дальше, несмотря на то, какие у него есть проблемы. А проблем у него очень много. Путин сейчас маскирует проблемы своей бравадой.

Мы должны рационально оценивать врага: у России есть потенциал. Она истощена, крайне истощена, но потенциал до сих пор есть. Россия истощена по технике, показателям механизированной компоненты, ей не хватает оружия, артиллерии, боеприпасов, но у нее много "мяса". Человеческого ресурса в РФ намного больше, чем у нас.

Россия крайне истощена, ей не хватает оружия, артиллерии, боеприпасов, но у нее много "мяса", подчеркнул Коваленко / Фото: kremlin.ru

Поэтому наша задача – концентрироваться на повышении уровня потерь противника. Как я отмечал, как минимум до конца лета мы не сможем перейти к масштабным контрнаступательным действиям, после лета – также сомневаюсь. Нашей задачей на 2024 год было истощение врага, его механизированной компоненты, и мы эту задачу выполнили. Сейчас наша задача – истощить человеческий ресурс России, и она пока не выполнена, мы в процессе.

При этом наш заокеанский партнер не демонстрирует готовности помогать Украине, и никакой помощи от США не будет. Следует быть реалистами, такой помощи, как при Байдене, при Трампе не будет. Должна быть реальная политика, реальные взаимоотношения. США, а точнее Трамп – нам сейчас не партнер. В Конгрессе и Сенате многие поддерживают Украину, а Трамп – это не наш парень. Это следует осознать и ничего от него не ожидать. Но даже в нынешних условиях мы можем и дальше истощать Россию. И это наша основная задача.

Какие последствия для России и ее способности воевать будет иметь война Израиля и США против Ирана? Ведь, с одной стороны, из-за обострения на Ближнем Востоке начали расти цены на нефть, что подпитывает российский бюджет война, а с другой – Иран является союзником России, которого сейчас решительно добивают, так или иначе ослабляя "ось зла".

За время израильской операции "Нация как лев" Иран запустил по территории Израиля около тысячи дронов-камикадзе разного типа: Shahed-136, Shahed-131, Arash-2 и тому подобное. За то же время Россия по Украине запустила более 1700 дронов. Вот разница потенциала.

Такое впечатление, что Иран даже не накапливал ресурс и все продавал России. И сейчас Иран оказался в ситуации, когда отвечать Израилю даже таким дешевым элементом он уже не может. Тем более, завод в Исфагане, который производил шахеды, уничтожен. Даже несмотря на то, что готовая продукция Ираном России уже не передавалась, но РФ до сих пор оставалась зависимой от Ирана по некоторым частям и комплектующим.

Война в Иране скажется на способности РФ воевать, отметил Коваленко / Фото: Кремль

Кроме того, Иран России передавал не только Shahed-136. Иран до последнего оставался постоянным поставщиком России разведывательно-ударных дронов Mohajer-6, меньшего дрона Shahed-131, авиабомб Qaem-5, шлемов NIJ II, бронежилетов Rouin-3, противотанковых ракетных комплексов Dehlavien. Кроме всего прочего, для ствольной артиллерии Иран поставлял большую номенклатуру боеприпасов: 203, 152, 130, 122 калибра, реактивные 122 калибра, минометы 120-го, танковые выстрелы 125-го калибра. Все это шло из Ирана. Думаю, что сейчас все это не будет поступать в Россию так, как раньше. С этим у РФ уже будут проблемы. Потому что Иран будет накапливать и беречь все это для себя. Так что на России, на ее способности и возможности воевать обострение на Ближнем Востоке скажется, пусть и не масштабно.

Что касается цен на нефть – все будет зависеть от того, как Европа отреагирует на предложение об ограничении цен на российскую нефть марок "Сокол" и Urals. Если цена на российскую нефть останется на уровне 40-45 долларов за баррель, или вообще, как призывает Зеленский, снизится до 30 долларов (хотя европейцы на это не пойдут, мы уже видим, что к этому не готовы), то нам все равно, какой будет цена на нефть в мире. Главное – чтобы на российскую нефть она оставалась низкой. Тогда продавать нефть России будет нерентабельно, и она будет использовать свой контрабандный, то есть теневой флот.

Способен ли Трамп продемонстрировать и в отношении РФ такую же решимость, как и в отношении Ирана? Пусть не из-за желания помочь Украине, а из-за желания ослабить Китай и лишить его союзников.

Россия – не союзник Китая, а его сырьевой придаток. Действия Китая нам не на пользу. По сути, Китай сейчас поглощает Россию своей помощью – это вассализация.

А вот что сделает Дональд-"две недели" Трамп – через две недели увидим. Если не увидим, то подождем еще две недели. И так до бесконечности.

До конца года Трамп вряд ли предпримет какие-то такие меры в отношении России, после которых мы скажем, что именно этого ждали. Трамп может это сделать только под давлением Конгресса и Сената, только под давлением внутриполитической ситуации в США. Но Трамп этого никогда не сделает добровольно или под внешним давлением или европейских партнеров, или наших дипломатов. Поэтому надо активизировать внутренние политические силы в США, чтобы они заставили Трампа не быть Дональдом-"две недели", а быть Дональдом-"сейчас я вам покажу".

То есть ближе к выборам Конгресса США можно ждать изменения позиции Трампа в отношении России.

Вполне возможно. Особенно с учетом того, что республиканцы сейчас теряют много электоральных баллов и электоральной поддержки. И все это происходит именно из-за Дональда Трампа.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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