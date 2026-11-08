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Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

Мария Николишин
8 ноября 2026, 22:18
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Угроза будет сохраняться двое суток, под прицелом энергетика, Укрзализныця, аэродромы.
Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ
Россия может нанести комбинированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Главное:

  • Враг готовит комбинированный удар с использованием баллистических ракет и дронов
  • Предупреждение действует 2 суток, под угрозой Киев и область

Страна-агрессор Россия готовится нанести по Украине комбинированный удар баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Угроза массированной атаки сохранится в течение двух суток. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.

Мониторы определяют широкий перечень объектов, которые могут оказаться под ударом.

видео дня

"Что касается целей: потенциальными целями для поражения остаются объекты критической энергетической и газовой инфраструктуры, также под прицелом врага находится логистическая инфраструктура Укрзализныци, кроме того - аэродромы", - говорится в сообщении.

В то же время другой мониторинговый канал уточнил географию вероятной атаки. По его данным, в течение 48 часов существует риск массированного баллистического удара по объектам Киева и Киевской области.

Канал также обнародовал данные об вооружении, которое уже находится на пусковых площадках. Речь идет о 20 баллистических ракетах "Искандер-М"/KN-23, 16 ракетах комплексов С-400 и двух гиперзвуковых крылатых ракетах "Циркон".

Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ
Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Когда российские дроны могут стать быстрее

Авиационный эксперт Богдан Долинце говорил, что российские войска работают над модернизацией реактивных ударных беспилотников, рассчитывая увеличить их скорость до 750–900 км/ч.

По его оценке, выход на скорость не менее 750 км/ч возможен уже к концу года. Поэтому многое будет зависеть от эффективности украинских беспилотников-перехватчиков, применяемых для уничтожения воздушных целей противника.

"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - подчеркнул эксперт.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером в воскресенье, 8 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. Повреждены многоквартирный жилой дом и гостиница. По меньшей мере 4 человека пострадали.

Днём 8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек. Разрушен как минимум один частный дом.

Во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач. Взрывная волна повредила 5 грузовиков на парковке.

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О персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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