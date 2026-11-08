Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

Главное:
- Враг готовит комбинированный удар с использованием баллистических ракет и дронов
- Предупреждение действует 2 суток, под угрозой Киев и область
Страна-агрессор Россия готовится нанести по Украине комбинированный удар баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Угроза массированной атаки сохранится в течение двух суток. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.
Мониторы определяют широкий перечень объектов, которые могут оказаться под ударом.
"Что касается целей: потенциальными целями для поражения остаются объекты критической энергетической и газовой инфраструктуры, также под прицелом врага находится логистическая инфраструктура Укрзализныци, кроме того - аэродромы", - говорится в сообщении.
В то же время другой мониторинговый канал уточнил географию вероятной атаки. По его данным, в течение 48 часов существует риск массированного баллистического удара по объектам Киева и Киевской области.
Канал также обнародовал данные об вооружении, которое уже находится на пусковых площадках. Речь идет о 20 баллистических ракетах "Искандер-М"/KN-23, 16 ракетах комплексов С-400 и двух гиперзвуковых крылатых ракетах "Циркон".
Когда российские дроны могут стать быстрее
Авиационный эксперт Богдан Долинце говорил, что российские войска работают над модернизацией реактивных ударных беспилотников, рассчитывая увеличить их скорость до 750–900 км/ч.
По его оценке, выход на скорость не менее 750 км/ч возможен уже к концу года. Поэтому многое будет зависеть от эффективности украинских беспилотников-перехватчиков, применяемых для уничтожения воздушных целей противника.
"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - подчеркнул эксперт.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, вечером в воскресенье, 8 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. Повреждены многоквартирный жилой дом и гостиница. По меньшей мере 4 человека пострадали.
Днём 8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек. Разрушен как минимум один частный дом.
Во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач. Взрывная волна повредила 5 грузовиков на парковке.
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О персоне: Богдан Долинце
Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.
Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.
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