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Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Юрий Берендий
2 ноября 2026, 16:22
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Соглашение на 2,1 млрд долларов заключат только после согласования в Конгрессе, а Киев тем временем ищет страны, готовые уступить очередь на перехватчики.
Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки
В Госдепе США обнародовали график поставок ракет Patriot / Фото: Bundeswehr, US Army

Основные цифры:

  • Поставки будут растянуты с конца 2030 года до конца 2033 года
  • Соглашение подпишут после 30-дневного рассмотрения в Конгрессе
  • Ракеты на сумму 2,1 млрд долларов будут оплачены партнерами и за счет кредита ЕС

Украина будет получать 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot, продажу которых одобрили в Вашингтоне, с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года. То есть первые ракеты по этому соглашению поступят не ранее чем через четыре года. Об этом на условиях анонимности рассказал чиновник Государственного департамента США, сообщила Европейская правда.

Собеседник издания назвал ориентировочные сроки поставки.

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"Ориентировочный срок поставки ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в рамках предложенной продажи вооружений Украине, о которой было объявлено 30 октября, – с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года", – сказал чиновник Госдепа.

Само соглашение можно будет заключить только после согласования в Конгрессе США, на которое отводится 30 дней. Об этом также заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Соглашения о продаже вооружений иностранным государствам заключаются путем подписания письма-предложения и принятия (Letter of Offer and Acceptance, LOA). Стороны могут согласовать LOA по истечении 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе США", - пояснил представитель Госдепа.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Сколько будут стоить ракеты и кто за них заплатит

Сообщение о возможной продаже Госдеп обнародовал 30 октября. Помимо 500 ракет PAC-3 MSE, пакет предусматривает запчасти, логистическую и программную поддержку, а его ориентировочная стоимость составляет 2,1 млрд долларов. Главным подрядчиком определена американская корпорация Lockheed Martin.

Закупку должны профинансировать Канада, Германия и Норвегия в рамках американской программы JUMPSTART, а также Украина - за счет национальных ресурсов из кредита ЕС на 90 млрд евро (Ukraine Support Loan). В Госдепе подчеркнули, что средства США в сделке не задействованы.

Можно ли получить перехватчики раньше

По данным "Европейской правды", уже ведутся переговоры о том, чтобы отдельные государства уступили Украине свою очередь на закупку PAC-3 у Lockheed Martin. Также обсуждается передача Украине перехватчиков, которые уже находятся в арсеналах союзников, прежде всего стран ЕС, в обмен на возвращение новых ракет после 2030 года.

Вопрос поставок является критическим из-за дефицита противоракетных перехватчиков, которым пытается воспользоваться страна-агрессор Россия. Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал журналистам, сколько ракет для Patriot страна получит в этом году.

"12 ракет в месяц, в среднем - вот что мы получим в 2026 году", - сказал глава государства, передает Укринформ.

PURL
Программа PURL / Инфографика: Главред

Хватит ли Украине ракет для защиты от баллистических ракет?

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главреду" обратил внимание, что способность Украины противостоять ракетным атакам зависит и от решений Вашингтона. По его словам, США приостанавливали предупреждения Киева о запусках российской баллистической ракеты.

"Трамп нанес подлый удар по способности Украины противостоять российскому ракетно-дроновому террору", - подчеркнул Огрызко.

Говоря о последствиях таких ограничений, дипломат пояснил, что без американских данных о запусках и стабильной спутниковой связи Украине значительно сложнее отражать атаки.

"Нам без этого обойтись трудно, и очередная российская баллистическая атака это подтверждает, ведь уничтожено много инфраструктурных объектов, не имеющих никакого отношения к военному производству", - пояснил он.

В то же время президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в беседе с "Главредом предостерег от завышенных ожиданий даже при наличии современных систем ПВО.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подчеркнул эксперт.

Ракеты Patriot для Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, 30 октября Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE ориентировочной стоимостью 2,1 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский назвал это решение сильным, однако подчеркнул, что поставки могут начаться только через несколько лет. Он предложил партнерам предоставить перехватчики уже зимой 2026–2027 годов с последующим восстановлением их запасов за счет оплаченного Украиной производства.

Впоследствии глава государства рассказал о возможном обмене партиями с отдельными партнерами. По его словам, Киев сможет временно получить 10–30 ракет с последующим возвратом их за счет американского пакета. Зеленский также отметил, что значительная часть комплексов ПВО в настоящее время направлена на Ближний Восток.

Между тем оккупанты усиливают удары по Украине. За неделю Россия выпустила 1940 ударных дронов, более 1580 управляемых авиабомб и 44 ракеты, из которых 36 - баллистические, сообщил Зеленский. Он подчеркнул, что россияне пытаются максимально воспользоваться дефицитом средств перехвата баллистических ракет.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах. В настоящее время возглавляет Центр исследований России.

В СМИ регулярно комментирует внешнюю политику Украины, отношения с США и ЕС, а также угрозы со стороны России.

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