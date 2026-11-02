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Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

Дарья Пшеничник
2 ноября 2026, 16:44
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Открытая дверца способствует высыханию барабана, а петли рассчитаны на такую нагрузку на долгие годы.
стиральная машина
Производители стиральных машин развенчали популярный миф о дверцах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Можно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой
  • Какую нагрузку выдерживают петли дверцы
  • Что еще сделать, чтобы в машине не появился неприятный запах

Производители бытовой техники Miele и Siemens опровергли распространенный миф: открытая после стирки дверца не повреждает ни петли, ни резиновый уплотнитель стиральной машины. Наоборот, обе компании советуют не закрывать машину сразу после завершения цикла, сообщает CHIP.

После стирки в барабане всегда остается немного воды. Часть владельцев все равно закрывает машину, опасаясь, что петли со временем расшатаются, а манжета деформируется. В компании Miele в ответ на запрос издания назвали такие опасения беспочвенными и подчеркнули, что держать дверцу открытой даже в течение длительного времени с точки зрения гигиены даже полезно.

Если закрыть машину, внутри образуется тёплая влажная среда. В таких условиях постепенно появляется неприятный запах, а также накапливаются отложения и биопленка: налёты из микроорганизмов и органических остатков. Открытая дверца обеспечивает циркуляцию воздуха, поэтому барабан, уплотнитель и внутренняя часть машины высыхают значительно быстрее.

Петли выдерживают нагрузку в 15 кг

Технических причин держать машину закрытой в Miele также не видят. По словам производителя, дверца и петли сконструированы так, чтобы на протяжении многих лет без проблем удерживать собственный вес в открытом положении.

Компания также ссылается на действующие требования к дверцам стиральных машин. Открытые под углом 90 градусов, они должны выдерживать кратковременную дополнительную нагрузку в 150 ньютонов, что примерно соответствует весу 15 кг. Этот запас прочности заложен, в частности, с учётом того, что во время загрузки или извлечения белья человек может опереться на дверцу. Поэтому длительное пребывание в открытом состоянии, по данным Miele, не создаёт для петель вредной нагрузки.

В Siemens придерживаются такой же позиции. После консультации с профильным подразделением компания сообщила, что в её машинах открытая дверца не приводит к повреждению ни петель, ни манжеты, ведь эти детали не подвергаются дополнительной нагрузке.

Почему стиральная машина трясется во время отжима
Почему стиральная машина трясется во время отжима / Инфографика: Главред

Когда дверцу лучше приоткрыть

В то же время Siemens указывает на один особый случай. При неблагоприятных условиях манжета со временем может изнашиваться быстрее. Среди таких факторов производитель называет прямые солнечные лучи, а также сильную жару и сухость воздуха.

Больше всего это касается техники, которой пользуются нечасто, например, стиральных машин на даче или в арендованном жилье для отдыха. В обычной квартире оставлять стиральную машину открытой после стирки вполне нормально. Если же она стоит у солнечного окна или в очень жарком помещении, дверцу стоит не открывать настежь, а лишь приоткрыть: для проветривания этого в большинстве случаев достаточно.

Чтобы машина полностью высохла, после стирки следует оставлять открытым и лоток для порошка, где также скапливаются вода и остатки моющего средства. Кроме того, рекомендуется регулярно вытирать уплотнитель, удалять из его складок ворс и посторонние предметы, время от времени вынимать и мыть лоток, а также периодически запускать стирку при более высокой температуре, если это допускают инструкции по уходу.

Особого внимания требует резиновая манжета. В её складках чаще всего застревают вода, волосы, волокна тканей и остатки порошка, и если их не убирать, запах может появиться даже при открытой дверце.

Смотрите видео о том, как избавиться от плесени в стиральной машине:

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Об источнике: CHIP.de

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