Работала продавщицей на рынке, а теперь покорила "Голос": кто такая Карина Варади

Карина Варади покорила судей отличным исполнением песни "Мед".

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Девушка повернула все четыре кресла "Голоса" / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как судьи прокомментировали выступление девушки

Какую песню она исполнила

22-летняя Карина Варади из Белой Церкви произвела фурор на слепых прослушиваниях украинского шоу "Голос".

Как сообщает 1+1, девушка исполнила хит Тины Кароль "Мед", и на её выступление развернулись все четыре тренерских кресла. Несмотря на внимание наставников, участница решила присоединиться к команде MONATIK.

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Карина призналась, что участие в музыкальном проекте было её давней мечтой. Однако настолько яркой реакции со стороны тренеров она не ожидала.

Карина Варади изумила голосом / Скриншот

По словам девушки, перед выходом на сцену она переживала меньше, чем предполагала. Когда зазвучала музыка, Карина смогла сосредоточиться на исполнении и передать слушателям свои эмоции.

"Я очень сильно этого хотела! Это было желание, которое сбылось. Но я не ожидала. Моей задачей было просто выйти, спеть, почувствовать песню и передать свои ощущения", - рассказала вокалистка после выступления.

Почему Карина Варади выбрала MONATIK

Несмотря на то что Карина исполнила композицию Тины Кароль и любит её творчество, участница остановила выбор на другом наставнике - MONATIK.

Девушка объяснила, что почувствовала особую творческую связь с артистом и рассчитывает, что работа с ним поможет ей найти собственное музыкальное направление.

"Я люблю творчество в разных его проявлениях. И почему-то чувствую, что именно с Димой у меня получится направить моё творчество в правильное русло", - поделилась Карина.

Тина Кароль, в свою очередь, высоко оценила выступление участницы и дала понять, что не собирается терять возможность поработать с ней. Певица пообещала попробовать переманить Карину в свою команду на следующем этапе, когда по правилам шоу тренеры смогут "красть" участников друг у друга.

Чем Карина Варади занималась до шоу

Карина родом из Белой Церкви. До участия в проекте девушка работала продавщицей на рынке, где торговала халатами. При этом музыка всегда оставалась важной частью её жизни.

Вокалистка также развивает собственные музыкальные проекты в социальных сетях. Примерно год она создаёт мэшапы - ролики, в которых объединяет фрагменты разных песен, иногда совершенно непохожих друг на друга. По словам Карины, идеи для таких сочетаний нередко возникают спонтанно: она слышит одну композицию и сразу представляет, с какой другой её можно соединить.

Участница признаётся, что любит самую разную музыку - от украинской эстрады до американского рэпа. Она рада, что её эксперименты находят отклик у аудитории.

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О шоу: Голос країни? Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

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