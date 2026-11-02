Работала продавщицей на рынке, а теперь покорила "Голос": кто такая Карина Варади

Кратко:
- Как судьи прокомментировали выступление девушки
- Какую песню она исполнила
22-летняя Карина Варади из Белой Церкви произвела фурор на слепых прослушиваниях украинского шоу "Голос".
Как сообщает 1+1, девушка исполнила хит Тины Кароль "Мед", и на её выступление развернулись все четыре тренерских кресла. Несмотря на внимание наставников, участница решила присоединиться к команде MONATIK.
Карина призналась, что участие в музыкальном проекте было её давней мечтой. Однако настолько яркой реакции со стороны тренеров она не ожидала.
По словам девушки, перед выходом на сцену она переживала меньше, чем предполагала. Когда зазвучала музыка, Карина смогла сосредоточиться на исполнении и передать слушателям свои эмоции.
"Я очень сильно этого хотела! Это было желание, которое сбылось. Но я не ожидала. Моей задачей было просто выйти, спеть, почувствовать песню и передать свои ощущения", - рассказала вокалистка после выступления.
Почему Карина Варади выбрала MONATIK
Несмотря на то что Карина исполнила композицию Тины Кароль и любит её творчество, участница остановила выбор на другом наставнике - MONATIK.
Девушка объяснила, что почувствовала особую творческую связь с артистом и рассчитывает, что работа с ним поможет ей найти собственное музыкальное направление.
"Я люблю творчество в разных его проявлениях. И почему-то чувствую, что именно с Димой у меня получится направить моё творчество в правильное русло", - поделилась Карина.
Тина Кароль, в свою очередь, высоко оценила выступление участницы и дала понять, что не собирается терять возможность поработать с ней. Певица пообещала попробовать переманить Карину в свою команду на следующем этапе, когда по правилам шоу тренеры смогут "красть" участников друг у друга.
Чем Карина Варади занималась до шоу
Карина родом из Белой Церкви. До участия в проекте девушка работала продавщицей на рынке, где торговала халатами. При этом музыка всегда оставалась важной частью её жизни.
Вокалистка также развивает собственные музыкальные проекты в социальных сетях. Примерно год она создаёт мэшапы - ролики, в которых объединяет фрагменты разных песен, иногда совершенно непохожих друг на друга. По словам Карины, идеи для таких сочетаний нередко возникают спонтанно: она слышит одну композицию и сразу представляет, с какой другой её можно соединить.
Участница признаётся, что любит самую разную музыку - от украинской эстрады до американского рэпа. Она рада, что её эксперименты находят отклик у аудитории.
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О шоу: Голос країни?
Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).
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