Октябрь стал самым кровавым для РФ: ISW сообщил о рекордных потерях врага

В октябре оккупанты понесли самые большие потери в личном составе с начала полномасштабного вторжения.

https://glavred.info/war/oktyabr-stal-samym-krovavym-dlya-rf-isw-soobshchil-o-rekordnyh-poteryah-vraga-10808843.html Ссылка скопирована

В октябре Россия потеряла рекордное количество военных за всю войну / Коллаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, wikipedia

Кратко:

видео дня

РФ второй месяц подряд теряет больше территории, чем захватывает

Чистые потери оккупантов в октябре составляют более 27 кв. км

Потери врага достигли 54,4 тыс. человек, это рекорд войны

Российская армия второй раз подряд за месяц потеряла в Украине больше территории, чем смогла захватить: в октябре 2026 года чистый "минус" оккупантов составил более 27 кв. км. В то же время октябрь стал для РФ самым кровавым месяцем с начала полномасштабного вторжения, сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, за месяц враг захватил 139,85 кв. км, однако потерял 167,14 кв. км. Чистые потери составляют 27,29 кв. км, то есть в среднем 0,88 кв. км в сутки.

Продвинуться оккупантам удалось лишь в Сумской и Запорожской областях. На всех остальных участках фронта, в частности в Донецкой области, они отступали.

Если учесть инфильтрационные действия, картина для России еще хуже. По таким подсчетам чистые территориальные потери армии РФ в октябре достигли 76,38 кв. км, в среднем 2,46 кв. км ежедневно.

Отдельно ISW подсчитал населенные пункты. Враг занял 10 сел общей площадью 5,86 кв. км. Украинские силы, в свою очередь, освободили или очистили от российских диверсионных групп 11 населенных пунктов площадью 3,24 кв. км.

54 тысячи за месяц: рекорд с начала вторжения

По данным Генштаба ВСУ, в октябре Россия потеряла 54 400 военнослужащих убитыми или тяжело ранеными. Это самый высокий ежемесячный показатель с 2022 года. Кроме того, уже четвертый месяц подряд потери врага превышают 40 тысяч человек.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди отмечает, что больше всего личного состава оккупанты потеряли на Добропольском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Кремль меняет ставку

В ISW констатируют, что российская армия утратила инициативу и способность наступать на большей части линии фронта. Наступательный потенциал врага сохраняется лишь вблизи Доброполья в Донецкой области, где сосредоточены основные усилия РФ. ВСУ же перехватили инициативу на Купянском, Лиманском и Александровском направлениях.

Аналитики считают, что истощение на поле боя вынуждает Москву искать другой путь к достижению своих целей.

"Российские войска продолжают нести значительные потери личного состава, теряя позиции, при этом Россия продолжает набирать меньше солдат, чем требуется для восполнения этих потерь. Эти факторы, вероятно, объясняют обращение президента России Владимира Путина к новой теории победы, которая опирается на использование баллистических ракет дальнего радиуса действия и реактивных беспилотников, чтобы заставить Украину капитулировать в течение зимы", - подчеркнули в ISW.

Что изменится в войне весной - мнение комбата

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" считает, что имперские планы Владимира Путина обречены на провал. По его словам, весной может стать ясно, когда и на каких условиях закончится война.

По мнению командира, Россия воюет не только за украинские территории, но и стремится восстановить империю. Он считает, что Путин готов достигать этой цели любой ценой, несмотря на потери людей и ресурсов.

"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - отметил "Лука" в интервью Главреду.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, немецкое издание BILD со ссылкой на украинских военных сообщило о возможном использовании перемирия для подготовки наступления. В материале отмечается, что россияне непрерывно перебрасывают "КамАЗы" с боевыми группами, приближают подразделения беспилотников к Днепру и устанавливают противодроновые сетки, в частности вокруг Каховки.

Аналитики проекта DeepState зафиксировали продвижение российских сил в Харьковской области вблизи приграничного села Гранов. В сообщении отмечается, что обновление карты произошло 30 октября и что враг расширил зону контроля возле Гранова в Дергачевской общине.

Институт изучения войны (ISW) в отчете констатировал, что украинские силы продолжают локальное продвижение по нескольким направлениям. В отчете ISW указано, что ВСУ недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой и провели контратаки вблизи Лимана и Славянска.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред