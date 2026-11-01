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Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Руслана Заклинская
1 ноября 2026, 21:46
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Блогерша Лора Лумер прокомментировала заявление президента США о том, что ему легче договариваться с Владимиром Путиным, чем с Зеленским.
Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому
Лумер объяснила, почему Трамп резко набросился на Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Лары Лумер:

  • Критика Трампа связана с заявлениями Зеленского о "дизельном соглашении"
  • Зеленскому стоило обсудить разногласия с Трампом в частном порядке
  • Президент должен учитывать это в отношениях с Вашингтоном

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес украинского президента Владимира Зеленского могли быть реакцией на публичную критику так называемого "дизельного соглашения" между Вашингтоном и Москвой. Такую версию высказала американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер в интервью РБК-Украина.

Лумер подчеркнула, что не хочет говорить от имени президента США или утверждать, что знает его истинные мотивы. В то же время она обратила внимание на недавний пост Трампа в соцсетях.

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В нём американский президент утверждал, что ему легче вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чем с Зеленским. Лумер предположила, что публичные высказывания украинского лидера могли повлиять на реакцию Трампа.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

По мнению инфлюенсерши, если бы Зеленский не критиковал американского президента в СМИ после появления информации о "дизельной сделке" с Россией, резкого поста Трампа могло бы и не быть.

"Зеленский, вероятно, мог бы справиться с этим лучше, оставив эти чувства при себе или проведя частную беседу с президентом Трампом, поскольку никому не понравится подвергаться нападкам в либеральных СМИ", - сказала Лумер.

Американская инфлюенсерша считает, что украинскому президенту стоит учитывать реакцию Трампа на публичную критику при дальнейшем взаимодействии с Вашингтоном.

"Это то, о чём ему следует помнить", - добавила Лумер.

Почему США и Китай не согласятся делить мир с Россией - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в чате на Главреде, что США и Китай не будут делить мир с Россией, а сценарий "Новой Ялты" с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина маловероятен. Даже если встреча американского и российского лидеров состоится, Кремль сможет использовать её преимущественно в пропагандистских целях.

По словам дипломата, реальное влияние государств определяется прежде всего их экономическим потенциалом. США и Китай являются мировыми экономическими лидерами, тогда как Россия не может конкурировать с ними по этому показателю. Ядерное оружие, по мнению Огрызко, не ставит Москву на один уровень с Вашингтоном и Пекином, поскольку его применение не является реалистичным сценарием.

"Делить мир между двумя китами и обезьяной, которая прыгает между ними и мешает работать, никто не станет. Наивно думать, что так может произойти", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что позиция Китая имеет решающее значение для хода войны против Украины. Огризко убежден, что без экономической и иной поддержки Пекина Россия не смогла бы продолжать боевые действия.

Заявления Трампа о войне в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники оплачивают американское оружие, которое передают Украине. Он упомянул о 350 млрд долларов помощи, критикуя политику предыдущей администрации.

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Он подчеркнул планы проведения встречи с Зеленским и Путиным и выразил оптимизм относительно диалога с Кремлем.

Президент США также заявил о приближении соглашения между Киевом и Москвой о прекращении войны в Украине. Он сообщил, что стороны близки к достижению договоренности и что ранее не делал таких публичных заявлений.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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