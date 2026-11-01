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Какие огурцы оправдали ожидания огородников: 5 лучших гибридов

Марина Иваненко
1 ноября 2026, 13:03
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Пять проверенных гибридов огурцов, заслуживающих внимания огородников. Узнайте, чем отличаются "Бьорн", "Арктика", "Мадрилен", "Кибрия" и "Модейра".
5 лучших гибридов огурцов
5 лучших гибридов огурцов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • 5 урожайных гибридов огурцов для огорода
  • Какие огурцы устойчивы к болезням и перепадам температур
  • Какие гибриды подходят для теплицы и открытого грунта

Урожайность огурцов в значительной степени зависит от качества посевного материала. Современный рынок предлагает немало сортов и гибридов, однако не все они способны демонстрировать стабильные результаты в различных условиях выращивания. Главред расскажет подробнее.

Опытные огородники назвали пять проверенных гибридов огурцов, которые отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и хорошими вкусовыми качествами. Практический обзор этих растений представлен на YouTube-канале "Наша дача!".

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1. Бьорн (Bjorn)

Бьорн - высокоурожайный ранний гибрид букетного типа плодоношения. В одной листовой пазухе растение формирует по 3–4 завязи, что способствует получению щедрого урожая. Благодаря медленному развитию боковых побегов гибрид не требует сложного ухода и удобен в формировании.

Еще одно преимущество Бьорна - способность хорошо завязывать плоды даже в неблагоприятных погодных условиях. Лучше всего свой потенциал этот гибрид раскрывает при выращивании в теплицах.

2. "Арктика"

"Арктика" - ультраранний гибрид огурцов, который созревает примерно за 35–38 дней. Плоды достигают длины 9–11 см, имеют правильную форму и не горькие.

Главное преимущество этого гибрида - универсальность выращивания. "Арктика" хорошо растет как в закрытом, так и в открытом грунте, поэтому подходит для различных условий выращивания.

Видео о топ-5 сортах огурцов, которые стоит посадить в следующем году, можно посмотреть здесь:

3. Мадрилен

Мадрилен - ранний корнишонный гибрид, первые плоды которого можно собирать уже через 38–40 дней. Огурцы вырастают длиной 8–10 см, имеют привлекательный вид и насыщенную окраску.

Особенностью гибрида является отсутствие воскового налета на кожице, благодаря чему плоды выглядят ярче. Мадрилен подходит как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Почему рядом с огурцами стоит сажать бобовые
Почему рядом с огурцами стоит сажать бобовые / Инфографика: Главред

4. Кибрия

Кибрия - проверенный временем гибрид, который остается популярным среди огородников благодаря надежности и стабильной урожайности. Его плоды имеют классическую форму, приятный цвет и хорошие вкусовые качества.

Кусты демонстрируют высокую продуктивность, а сам гибрид ценят за способность обеспечивать стабильный урожай. Именно сочетание вкуса, привлекательного вида плодов и урожайности сделало Кибрию одним из популярных вариантов для выращивания.

5. Модейра

Модейра - современный перспективный гибрид, который формирует однородные тёмно-зелёные плоды длиной 10–12 см. Огурцы имеют привлекательный вид, а растение отличается повышенной устойчивостью к низким температурам и основным заболеваниям культуры.

Еще одно преимущество "Модейры" - относительная простота формирования и ухода. Благодаря этим характеристикам гибрид может стать удачным выбором для огородников, которые ищут урожайные огурцы, неприхотливые к условиям выращивания.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!"

На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведёт канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

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