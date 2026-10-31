РФ может готовить провокации в одной области: людей призвали быть бдительными

Кратко:
- Россия готовит информационную почву для возможных провокаций
- Угроза атак сохраняется даже во время перемирия
- 1 ноября херсонцев призывают быть особенно бдительными
Страна-агрессор Россия может готовить провокации и нарушения режима тишины в Херсонской области. В российском информационном пространстве появляются провокационные заявления и вбросы. Об этом сообщила Херсонская МВА.
Прекращение огня вступило в силу в 03:00 27 октября и должно продлиться до 22:59 1 ноября 2026 года. Несмотря на это, местные власти оценивают риск вражеских ударов как высокий.
Отмечается, что оккупационные СМИ уже распространяют сообщения, призванные создать почву для возможных провокаций.
"Даже в условиях прекращения огня угроза российских атак сохраняется. Поэтому призываю жителей Херсонской общины завтра, 1 ноября, быть особенно бдительными и осторожными", - говорится в сообщении.
Жителям общины рекомендуют избегать мест массового скопления людей. Также следует воздержаться от поездок в "красные зоны" и районы с повышенным уровнем риска.
В МВА подчеркивают: нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги и предупреждения об угрозе ударов беспилотников. Без крайней необходимости лучше не покидать безопасные места, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как РФ использует перемирие в Херсонской области
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России использует перемирие в Херсонской области для перегруппировки своих подразделений.
По его словам, россияне подтягивают расчеты БПЛА и всю инфраструктуру ближе к Днепру для того, чтобы затем наносить удары тактическими средствами на максимальную глубину подконтрольного Украине правого берега Днепра.
"Обстановка по окончании перемирия однозначно обострится", - подчеркнул он.
Херсон - последние новости
Как сообщал Главред, немецкое издание BILD писало, что российские войска, вероятно, пользуются временным перемирием в районе Олешек, чтобы подготовить масштабную наступательную операцию, возможно, даже попытку высадки в Херсоне.
17 октября российская армия нанесла авиаудары по Херсону. Погиб 64-летний водитель скорой помощи, среди пострадавших - дети. В результате повторного авиаудара пострадала женщина-парамедик.
19 августа российские оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате удара погибли четверо человек, ещё пятеро получили ранения.
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О персоне: лейтенант "Алекс"
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" - Александр, офицер и автор Telegram-канала "Офицер+".
"Алекс" учился в военном лицее, высшем военном учебном заведении. После этого он начал защищать Украину на фронте, а полномасштабное вторжение встретил в Харькове, пишет "Фокус".
Сейчас Telegram-канал военного насчитывает более 194 тысяч подписчиков. В нём он освещает новости с фронта.
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