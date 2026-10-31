РФ может готовить провокации в одной области: людей призвали быть бдительными

Оккупанты могут нарушить режим тишины, введенный для гуманитарной миссии в Олешках, еще до его официального завершения.

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Россия может готовить провокации в Херсонской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

Россия готовит информационную почву для возможных провокаций

Угроза атак сохраняется даже во время перемирия

1 ноября херсонцев призывают быть особенно бдительными

Страна-агрессор Россия может готовить провокации и нарушения режима тишины в Херсонской области. В российском информационном пространстве появляются провокационные заявления и вбросы. Об этом сообщила Херсонская МВА.

Прекращение огня вступило в силу в 03:00 27 октября и должно продлиться до 22:59 1 ноября 2026 года. Несмотря на это, местные власти оценивают риск вражеских ударов как высокий.

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Отмечается, что оккупационные СМИ уже распространяют сообщения, призванные создать почву для возможных провокаций.

"Даже в условиях прекращения огня угроза российских атак сохраняется. Поэтому призываю жителей Херсонской общины завтра, 1 ноября, быть особенно бдительными и осторожными", - говорится в сообщении.

Жителям общины рекомендуют избегать мест массового скопления людей. Также следует воздержаться от поездок в "красные зоны" и районы с повышенным уровнем риска.

В МВА подчеркивают: нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги и предупреждения об угрозе ударов беспилотников. Без крайней необходимости лучше не покидать безопасные места, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Херсон / Инфографика: Главред

Как РФ использует перемирие в Херсонской области

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России использует перемирие в Херсонской области для перегруппировки своих подразделений.

По его словам, россияне подтягивают расчеты БПЛА и всю инфраструктуру ближе к Днепру для того, чтобы затем наносить удары тактическими средствами на максимальную глубину подконтрольного Украине правого берега Днепра.

"Обстановка по окончании перемирия однозначно обострится", - подчеркнул он.

Херсон - последние новости

Как сообщал Главред, немецкое издание BILD писало, что российские войска, вероятно, пользуются временным перемирием в районе Олешек, чтобы подготовить масштабную наступательную операцию, возможно, даже попытку высадки в Херсоне.

17 октября российская армия нанесла авиаудары по Херсону. Погиб 64-летний водитель скорой помощи, среди пострадавших - дети. В результате повторного авиаудара пострадала женщина-парамедик.

19 августа российские оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате удара погибли четверо человек, ещё пятеро получили ранения.

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О персоне: лейтенант "Алекс" Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" - Александр, офицер и автор Telegram-канала "Офицер+". "Алекс" учился в военном лицее, высшем военном учебном заведении. После этого он начал защищать Украину на фронте, а полномасштабное вторжение встретил в Харькове, пишет "Фокус". Сейчас Telegram-канал военного насчитывает более 194 тысяч подписчиков. В нём он освещает новости с фронта.

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