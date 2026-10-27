Режим тишины в Олешках: как проходит операция и повлияет ли перемирие на ход войны

Локальное перемирие в Олешках призвано помочь мирным жителям, остающимся под оккупацией, однако его последствия могут выйти за рамки гуманитарной миссии.

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Режим тишины в Олешках / Коллаж: Главред, фото: Мелания Трамп, 34-й ОБмРП, sprotyv.org.ua

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Как проходит гуманитарная операция в оккупированной Херсонской области

Сколько гражданских лиц остаются в Олешках и соседних общинах

Соблюдают ли стороны режим тишины возле Олешек

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области 27 октября началась гуманитарная миссия, для проведения которой Украина и Россия согласовали режим прекращения огня. Договоренность предусматривает доставку гуманитарной помощи и подготовку к эвакуации мирных жителей, которые остаются в городе, несмотря на критические условия жизни, обстрелы и опасность из-за заминированных дорог.

О прекращении огня стороны объявили 23 октября, а уже утром 27 октября оно вступило в силу - на два дня раньше первоначально запланированного срока. Согласно плану операции, предусмотрено разминирование маршрутов, доставка необходимых товаров и помощь гражданским лицам, которые решат уехать.

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Главред собрал всю известную информацию о гуманитарной операции в Олешках.

Зону прекращения огня в Олешках расширили

С 03:00 27 октября в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области ввели режим тишины. Впоследствии первая леди США Мелания Трамп заявила, что локальную зону прекращения огня между Украиной и Россией расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов. Об этом она написала в социальной сети X. Она также заявила, что сроки перенесли на два дня раньше запланированной даты.

"Сроки перенесли на два дня раньше запланированного графика, чтобы защитить гражданское население и способствовать доставке крайне важной гуманитарной помощи", - написала Трамп.

Мелания Трамп / Инфографика: Главред

Сколько людей остаётся в Олешках и Голой Пристани

Точной информации о количестве людей, остающихся в Олешках и Голой Пристани, нет. По приблизительным оценкам, в Олешках проживают около 1700 человек, среди них - примерно 50 детей. В Голой Пристани и прилегающих общинах находятся ориентировочно 4000 жителей. Об этом в эфире 24 Канала рассказала херсонская журналистка Евгения Вирлич.

"Если взять Олешки, Голую Пристань и соседние общины, то получится где-то 6000 человек. Но опять же это очень условные данные. Оккупанты не ведут учет. Украина не имеет возможности это сделать", - отметила журналистка.

Олешки / Фото: Vertical52

По словам Вирлич, в Херсоне осторожно отнеслись к информации о режиме тишины, опасаясь возможных провокаций. В то же время на момент её комментария ситуация оставалась спокойной, а информации о ходе событий на левом берегу не поступало.

"Сейчас идет первый этап. Люди присматриваются, что можно распространять, а что - нет. Проводится разминирование и так далее. Поэтому, возможно, это и к лучшему, что мы пока ничего не знаем", - сказала Вирлич.

О персоне: Евгения Вирлич Евгения Вирлич - украинская журналистка, главный редактор и основательница херсонского онлайн-издания "Кавун.City", которое освещает события в Херсонской области. Она продолжала журналистскую работу во время российской оккупации Херсона в 2022 году, а после выезда из города в июле того же года продолжила работать над развитием СМИ на подконтрольной Украине территории. Также Вирлич занимается антикоррупционной деятельностью и является заместительницей председателя правления общественной организации "Антикоррупционный штаб".

Соблюдают ли Украина и Россия режим тишины в районе Олешок

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 17:30 27 октября ни одна из сторон не нарушила режим на обозначенных территориях.

"Гуманитарную миссию мы проводим совместно с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", - отметил Лубинец.

В 19:50 Лубинец в эфире 1+1 сообщил, что нарушений режима тишины с момента его вступления в силу не было, а российские войска не пытались продвигаться вперед. Он также отметил, что американская сторона следит за выполнением обязательств обеими участниками соглашения.

По словам Лубинеца, как только завершится разминирование дороги и будет доставлен гуманитарный груз, на месте начнут работать представители трех стран. Он также подчеркнул, что все жители, желающие выехать из Олешок на подконтрольную Украине территорию, получат такую возможность, а помощь получат все, кто в ней нуждается.

О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Может ли Россия использовать перемирие для укрепления позиций в Олешках

Российские оккупанты могут воспользоваться режимом прекращения огня в Олешках, чтобы укрепить свои военные позиции в городе. Такую возможность предположил политический эксперт, директор Communication Group Владимир Манько в эфире телеканала "Киев24".

"Возможно, россияне по итогам этой операции в Олешках планируют улучшить там свои тактические позиции, и если это им удастся – тогда они будут проводить такие же операции и на других участках, где им, возможно, тоже удастся улучшить (тактическое положение на местности), и здесь наша сторона должна делать все, чтобы не допустить именно такого сценария", – сказал Манько.

По его словам, после эвакуации мирных жителей российские войска могут попытаться увеличить численность личного состава в городе и обустроить более укрепленные позиции. Сейчас этому препятствуют украинские беспилотники, которые могут наносить удары по российским военным во время их передвижения.

"Наша сторона должна делать все, чтобы не допустить именно такого сценария", - подчеркнул он.

Операция в Олешках может открыть путь к дальнейшим шагам в мирном процессе

Результаты гуманитарной операции в Олешках могут стать шагом к продвижению мирного процесса и укреплению доверия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии Элиной Валтонен и Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Хельсинки.

"Если мы увидим результаты в Олешках, это может открыть путь к дальнейшим шагам в мирном процессе - как мера по укреплению доверия", - сказал Сибига.

Он отметил, что Украина на протяжении нескольких месяцев привлекала внимание международного сообщества к ситуации в Олешках, где люди страдают от голода, обращаясь к государствам, международным организациям, мировым лидерам и ведущим духовным деятелям. Сибига также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в этой работе и ее лидерство.

"Надеемся, что все обязательства будут выполнены. Украинская сторона полностью готова к этому", - заверил министр.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

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