ВСУ уничтожили более 100 россиян и продвинулись под землей на 15 км — Зеленский

Ключевые тезисы Зеленского:
- ВСУ проводят операцию "Велес" на Купянском направлении
- Военные продвинулись под землей более чем на 15 км
- Более 100 российских оккупантов ликвидированы
Украинские военные продвинулись под землей более чем на 15 километров в ходе операции "Велес" на Купянском направлении. Более 100 оккупантов ликвидировано, а в плен взято ещё более 30 россиян. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, о ходе операции доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса. Ее осуществляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".
"Уже уничтожено более сотни российских оккупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - рассказал глава государства.
Зеленский рассказал, что ранее российские военные пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через украинские позиции и проведения штурмов. По словам президента, украинские защитники усовершенствовали эту тактику, сделав её более продуманной и технологичной.
"Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении", - подчеркнул Зеленский.
Что изменится в войне весной - мнение комбата
Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" рассказал, что имперские планы российского диктатора Владимира Путина обречены на провал. Он считает, что весной может стать ясно, когда и на каких условиях закончится война.
По мнению командира, Россия воюет не только за украинские территории, но и стремится восстановить империю. По его словам, Путин готов достигать этой цели любой ценой, несмотря на потери людей и ресурсов.
"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - сказал "Лука" в интервью Главреду.
Военный подчеркнул, что потери армии оккупантов, возможные конфликты внутри российской верхушки и дальнобойные удары Украины могут изменить ситуацию уже весной. Этот период, как считает командир, откроет для Украины новые возможности и поможет понять перспективы завершения войны.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о перехвате инициативы на фронте и о ходе докладов о ситуации на нескольких направлениях. Он сообщил об освобождении большей площади территорий с начала осени по сравнению с РФ.
2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщил о проведении контрнаступательной операции "Велес" на Купянском направлении. По оценке корпуса, в ходе операции они продвинулись более чем на 15 км под землей.
Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин заявил о результатах операции "Вивальди" в Донецкой области. Он сообщил, что в ходе этой операции были сорваны планы Кремля по окружению Краматорска и Славянска и что российские подразделения перешли к обороне.
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О персоне: комбат "Лука"
Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.
Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.
Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.
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