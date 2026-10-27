ВСУ уничтожили более 100 россиян и продвинулись под землей на 15 км — Зеленский

Операция "Велес" на Купянском направлении принесла первые результаты.

https://glavred.info/front/vsu-unichtozhili-bolee-100-rossiyan-i-prodvinulis-pod-zemley-na-15-km-zelenskiy-10807523.html Ссылка скопирована

ВСУ провели операцию под Купянском / Коллаж: Главред, фото: 92-я отдельная штурмовая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирка

Ключевые тезисы Зеленского:

ВСУ проводят операцию "Велес" на Купянском направлении

Военные продвинулись под землей более чем на 15 км

Более 100 российских оккупантов ликвидированы

Украинские военные продвинулись под землей более чем на 15 километров в ходе операции "Велес" на Купянском направлении. Более 100 оккупантов ликвидировано, а в плен взято ещё более 30 россиян. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, о ходе операции доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса. Ее осуществляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

видео дня

"Уже уничтожено более сотни российских оккупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - рассказал глава государства.

Зеленский рассказал, что ранее российские военные пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через украинские позиции и проведения штурмов. По словам президента, украинские защитники усовершенствовали эту тактику, сделав её более продуманной и технологичной.

Купянск / Инфографика: Главред

"Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении", - подчеркнул Зеленский.

Что изменится в войне весной - мнение комбата

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" рассказал, что имперские планы российского диктатора Владимира Путина обречены на провал. Он считает, что весной может стать ясно, когда и на каких условиях закончится война.

По мнению командира, Россия воюет не только за украинские территории, но и стремится восстановить империю. По его словам, Путин готов достигать этой цели любой ценой, несмотря на потери людей и ресурсов.

"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - сказал "Лука" в интервью Главреду.

Военный подчеркнул, что потери армии оккупантов, возможные конфликты внутри российской верхушки и дальнобойные удары Украины могут изменить ситуацию уже весной. Этот период, как считает командир, откроет для Украины новые возможности и поможет понять перспективы завершения войны.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о перехвате инициативы на фронте и о ходе докладов о ситуации на нескольких направлениях. Он сообщил об освобождении большей площади территорий с начала осени по сравнению с РФ.

2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщил о проведении контрнаступательной операции "Велес" на Купянском направлении. По оценке корпуса, в ходе операции они продвинулись более чем на 15 км под землей.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин заявил о результатах операции "Вивальди" в Донецкой области. Он сообщил, что в ходе этой операции были сорваны планы Кремля по окружению Краматорска и Славянска и что российские подразделения перешли к обороне.

Читайте также:

О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред