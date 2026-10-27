Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

Юрий Берендий
27 октября 2026, 12:04обновлено 27 октября, 12:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Круговая оборона городов должна усилить защиту Украины от наступления РФ. Круговую оборону планируют заранее, ведь на сооружение укреплений требуется время.
Круговая оборона городов в Украине - что предусматривает решение СНБО
Круговая оборона городов в Украине - что предусматривает решение СНБО / Коллаж: Главред

Ключевые факты:

  • Решение СНБО предусматривает сооружение инженерных заграждений для защиты городов
  • Военные эксперты по-разному оценивают необходимость укрепления населенных пунктов
  • Оборонительные рубежи должны сдерживать возможные угрозы со стороны России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие закрытое решение Совета национальной безопасности и обороны о сооружении инженерных заграждений для защиты украинских городов. Документ предусматривает подготовку системы круговой обороны, однако перечень населенных пунктов, объемы финансирования и сроки выполнения работ остаются непубличными.

Главред выяснил, что предусматривает круговая оборона городов, как обустраиваются фортификационные сооружения и свидетельствует ли новое решение об угрозе масштабного наступления России.

видео дня

Что предусматривает закрытое решение СНБО об обороне украинских городов

26 октября 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 1067/2026, которым ввёл в действие решение СНБО от 25 сентября о создании полосы инженерных заграждений для надлежащей защиты населённых пунктов. Документ вступил в силу со дня публикации.

Указ Зеленского
Указ Зеленского / Скриншот

​Решение носит название "О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмах их реализации (круговая оборона городов)". Однако полный текст документа имеет гриф "для служебного пользования", поэтому конкретные меры, предусмотренные для реализации замысла, остаются неизвестными.

В открытом доступе нет информации о городах, которые планируется укрепить, объемах финансирования и сроках выполнения работ. Контроль за реализацией решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО - что известно
СНБО - что известно / Инфографика: Главред

Что такое круговая оборона города и как она работает

Круговая оборона предполагает подготовку города к ситуации, когда противник пытается обойти его с разных сторон и создать угрозу окружения. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua пояснил, что у Украины уже был подобный опыт в начале полномасштабного вторжения, когда российские войска пытались изолировать крупные населенные пункты.

По словам эксперта, примерами таких ситуаций стали Сумы, Чернигов и частично Харьков. Подготовка к круговой обороне предполагает не только обустройство позиций, но и создание условий для длительного удержания города воинскими подразделениями.

"Круговая оборона - это когда город находится в осаде, когда войска противника обошли его со всех сторон. У нас были и Сумы, и Чернигов, частично Харьков. Эти города находились почти в окружении, в полуокружении", - пояснил Жданов.

Особое внимание эксперт уделил обеспечению военной и гражданской инфраструктуры в условиях возможной блокады. По его оценке, город должен быть способен длительное время функционировать даже в случае нарушения обычных путей снабжения. Для этого необходимо предусмотреть запасы продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, а также места для размещения личного состава и оказания медицинской помощи.

"Это означает накопить там материально-технические запасы, военные запасы, чтобы были боеприпасы, чтобы была еда, чтобы была вода, чтобы были медикаменты, чтобы была база, где в случае необходимости развертываются медицинские учреждения. Должны быть убежища для личного состава, для раненых, для персонала, который будет обслуживать всё это. Это меры, огромные по объёму и затратные с финансовой точки зрения", - подчеркнул он.

Готовится ли Россия к новому масштабному наступлению на украинские города

Военный эксперт Олег Жданов считает, что открытые разведывательные данные не свидетельствуют о подготовке России к новому глубокому прорыву на территорию Украины. По его мнению, это ставит вопрос о целесообразности одинаковых оборонительных мер для всех населенных пунктов.

"На сегодняшний день угрозы вторжения, а тем более с глубоким прорывом, со стороны российских войск нет", - сказал эксперт.

В то же время Жданов допускает, что усиленная подготовка может быть оправданной для отдельных прифронтовых городов, в частности Запорожья и Херсона. Однако потенциальные угрозы для них различаются в зависимости от географического положения и возможностей российской армии.

"Я понимаю, что прифронтовые города можно готовить к обороне, возможно, к круговой. Запорожье у нас ближе всех, Херсон, но там река, и на сегодняшний день угрозы прямого форсирования реки нет", - пояснил Жданов.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

Отдельно эксперт оценил риски для Одессы. По его мнению, у России пока нет достаточных возможностей для проведения морской десантной операции, а высадка воздушного десанта также маловероятна. Жданов подчеркивает, что условия ведения войны существенно изменились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

"Мы знаем, что у России не осталось десантного флота, чтобы высадить морской десант. А высаживать воздушный десант они не могут, как и залетать в наше воздушное пространство - уже не 2022 год", - отметил он.

В качестве примера подготовки столицы к обороне Жданов привёл Киев в 2022 году. Тогда вокруг города были сооружены несколько рубежей укреплений, однако впоследствии часть сооружений была демонтирована. По оценке эксперта, нынешняя ситуация не свидетельствует о непосредственной угрозе захвата столицы.

"Я вспоминаю лето 2022 года - Киев был полностью готов к круговой обороне. У нас окопы шли вдоль кольцевой дороги в несколько рядов, всё было отрыто. Потом всё это тихонько разобрали", - говорит Жданов.

Оправданы ли расходы на круговую оборону всех городов

Олег Жданов поставил под сомнение целесообразность направления значительных средств на масштабное инженерное строительство без учета текущих потребностей армии. По его мнению, создание полноценной системы защиты многих городов потребует значительных финансовых ресурсов, которые необходимо соотносить с потребностями подразделений на передовой.

Эксперт подчеркивает, что при определении приоритетов важно учитывать ситуацию на фронте и потребности военных в боеприпасах и вооружении. Он не отрицает необходимости оборонительных сооружений, но поднимает вопрос о приоритетности финансирования различных направлений.

"Сейчас будут выделены огромные средства на инженерное оборудование, затем на закупку этих материально-технических средств. А может, сегодня нужно купить вооружение и боеприпасы для армии, которая выполняет задачи по обороне на линии фронта?" - говорит эксперт.

Запорожье
Запорожье / Инфографика: Главред

Зачем Украина строит оборонительные рубежи при отсутствии прямой угрозы

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что укрепление украинских городов не обязательно свидетельствует о подготовке России к новому наступлению. По его словам, инженерные работы в разных регионах могут быть частью долгосрочного планирования, которое позволяет реагировать на изменения на фронте без потери времени.

"Украина уже пятый год подряд находится в состоянии полномасштабной войны, и для нас крайне важно действовать не столько в соответствии с ситуацией и фактом происходящих событий, сколько на опережение. И то, что мы сейчас можем наблюдать в ряде городов, - это как раз упреждающие действия", - объясняет Коваленко.

Обозреватель также обращает внимание на изменение подходов к обустройству оборонительных рубежей. Если раньше значительное внимание уделялось отдельным опорным пунктам, то теперь важную роль играют протяженные инженерные заграждения, затрудняющие передвижение военной техники и пехоты противника.

Среди таких сооружений Коваленко называет противотанковые рвы, колючую проволоку, специальные заграждения и бетонные насыпи. Сочетание этих элементов должно препятствовать продвижению российских подразделений и создавать дополнительные трудности для организации наступательных операций.

"Сейчас рыются многокилометровые противотанковые рвы, а перед ними, за ними и вдоль них укладывается колючая проволока - "егоза", натягивается "путанка", также устанавливаются зубцы (зубы дракона). Это комбинированный метод заграждений, препятствующий как продвижению техники, так и пехоты противника", - отмечает Коваленко.

Почему фортификационные сооружения нужны в 40–50 километрах от фронта

Александр Коваленко подчеркивает, что подготовка к обороне должна охватывать не только непосредственную линию соприкосновения. По его мнению, территории в пределах 40–50 километров от фронта следует рассматривать как зону риска, где инженерная подготовка должна быть обязательной.

Речь идет не только о сооружении фортификаций. Обозреватель также подчеркивает необходимость защиты логистических маршрутов, в частности автомобильных дорог, по которым перевозят военные грузы и обеспечивают работу подразделений. Дополнительные средства пассивной защиты, в частности специальные сетки, могут затруднять поражение таких объектов российскими беспилотниками.

По мнению Коваленко, сочетание инженерных заграждений, защиты логистики и заблаговременного планирования должно ограничивать возможности противника по продвижению на подготовленных участках.

"Кроме того, области и города, расположенные вблизи линии соприкосновения, как минимум должны рассматривать зону в 40–50 км от самой линии соприкосновения как зону риска. И возведение фортификационных сооружений в этих зонах должно носить обязательный характер. Причем речь идет не только о возведении инженерных сооружений, но и об обеспечении как минимум пассивной защиты логистики вдоль трасс и рокадных дорог - натяжении сеток", - отмечает обозреватель.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Почему оборонительные сооружения нужно постоянно ремонтировать

Наличие активных работ на оборонительных рубежах не всегда свидетельствует о появлении новой военной угрозы. Александр Коваленко объясняет, что часть работ может быть связана с обслуживанием уже созданных сооружений после сезонных осадков и других природных воздействий. Фортификационные сооружения требуют регулярной проверки, ремонта и адаптации к условиям местности.

По словам обозревателя, дожди и снегопады могут повреждать различные элементы оборонительных линий: противотанковые рвы заполняются водой, заграждения погружаются в грязь, а насыпи могут проседать. Кроме того, изменения в способах ведения боевых действий заставляют пересматривать ранее обустроенные позиции.

"Любая линия обороны после сезона дождей или снегопадов требует обслуживания, обновления и дополнительных работ. Те же противотанковые рвы заливаются водой, "егоза" тонет в болоте, окопы проседают и т. д. Любая линия обороны, любое фортификационное сооружение не возводится по принципу "построил и забыл", а требует постоянного обслуживания", - объясняет Коваленко.

Обозреватель считает, что регулярное обслуживание укреплений должно стать неотъемлемой частью системы безопасности украинских городов. По его мнению, беспокойство должна вызывать не самая наличие оборонительных сооружений, а их отсутствие или запущенное состояние.

"В украинском обществе на ближайшие десятилетия должно укорениться и восприятие линий обороны как обязательного и неизменного атрибута большинства городов страны. К сожалению, огневая точка, надолбы, "егоза" и противотанковый ров - как клумбы и брусчатка - становятся неотъемлемой частью нашей жизни. И беспокойство должно вызывать не их наличие, а как раз наоборот - отсутствие. Особенно когда в 30 км от вас проходит граница России или Беларуси", - заключает Александр Коваленко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СНБО война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

12:36Мир
Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

12:13Война
Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

12:04Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Последние новости

13:25

Кому молиться 28 октября о крепкой семье: какой церковный праздник

12:41

Патрик Суэйзи появится в продолжении "Грязных танцев": как актера вернут на экран

12:36

Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

12:28

"Навел на меня порчу": концерты путинистки Долиной в РФ внезапно отменили

12:13

Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:04

Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 октября: Стрельцам - весть, Козерогам - перерыв

11:54

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

11:43

В РФ заговорили об убийстве Соседова: родственники не верят в несчастный случай

Реклама
11:35

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

11:12

Иномарки под подозрением в шпионаже: Невзоров о новой инициативе Госдумымнение

10:55

Терпение Кейт на исходе: как Гарри и Меган вновь обострили конфликт

10:52

Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасностьФото

10:47

Вучич проиграл выборы в Сербии: чем поражение союзника обернется для Кремля

10:45

"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

10:38

"Больно прощаться": скончался звезда сериала "Слуга народа"

10:26

Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

09:59

"Я похудела на 12 кг": популярная певица удивила изменениями за месяц

09:56

Около 11 млрд грн получили компании из окружения главы Госслужбы восстановления Федорова на восстановительных работах и по проблемным контрактам — СМИ

09:55

Вместо освежителя воздуха: что испанцы добавляют в воду, чтобы в доме приятно пахло

Реклама
09:37

Массированный удар по Киеву: сколько дронов и ракет было сбитоФото

09:15

Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома - детали

09:00

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины

08:35

Путин возвращается к "ультиматуму Лаврова": Невзлин о новой интриге Кремлямнение

08:05

В Италии призвали прекратить помощь Украине: как отреагировала премьер-министр Мелони

07:57

В Олешках объявили "режим тишины": Лубинец сообщил о начале гуммиссии

07:11

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

06:24

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

05:55

"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

05:32

Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версииВидео

05:11

Малина не даст урожая в следующем году: какую ошибку нельзя допускать при обрезке

04:30

Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 октября: Тельцам — счастье, Весам — недовольство

03:14

Ученые нашли "новую Землю" и удивили сенсационным открытием

02:48

Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным

01:06

Цены на АЗС могут резко пойти вверх: водителей предупредили о новом подорожании

00:10

Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: раскрыт вероятный сценарий боев

26 октября, понедельник
23:50

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:15

Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать

23:02

Индукционные плиты теряют популярность: многие возвращаются к одному варианту

Реклама
22:47

Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

22:18

Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

22:12

Угроза нового массированного удара: Жданов раскрыл, какие города на прицеле РФ

21:57

РФ ударила баллистикой по Киеву - есть жертва и раненые, повреждены больницы

21:35

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

21:34

Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

21:10

Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

21:05

Автогаз резко прибавит в цене: украинцам назвали новую стоимость топлива

20:38

Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

20:36

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять