Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

Круговая оборона городов должна усилить защиту Украины от наступления РФ. Круговую оборону планируют заранее, ведь на сооружение укреплений требуется время.

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Круговая оборона городов в Украине - что предусматривает решение СНБО / Коллаж: Главред

Ключевые факты:

Решение СНБО предусматривает сооружение инженерных заграждений для защиты городов

Военные эксперты по-разному оценивают необходимость укрепления населенных пунктов

Оборонительные рубежи должны сдерживать возможные угрозы со стороны России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие закрытое решение Совета национальной безопасности и обороны о сооружении инженерных заграждений для защиты украинских городов. Документ предусматривает подготовку системы круговой обороны, однако перечень населенных пунктов, объемы финансирования и сроки выполнения работ остаются непубличными.

Главред выяснил, что предусматривает круговая оборона городов, как обустраиваются фортификационные сооружения и свидетельствует ли новое решение об угрозе масштабного наступления России.

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Что предусматривает закрытое решение СНБО об обороне украинских городов

26 октября 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 1067/2026, которым ввёл в действие решение СНБО от 25 сентября о создании полосы инженерных заграждений для надлежащей защиты населённых пунктов. Документ вступил в силу со дня публикации.

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Указ Зеленского / Скриншот

​Решение носит название "О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмах их реализации (круговая оборона городов)". Однако полный текст документа имеет гриф "для служебного пользования", поэтому конкретные меры, предусмотренные для реализации замысла, остаются неизвестными.

В открытом доступе нет информации о городах, которые планируется укрепить, объемах финансирования и сроках выполнения работ. Контроль за реализацией решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО - что известно / Инфографика: Главред

Что такое круговая оборона города и как она работает

Круговая оборона предполагает подготовку города к ситуации, когда противник пытается обойти его с разных сторон и создать угрозу окружения. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua пояснил, что у Украины уже был подобный опыт в начале полномасштабного вторжения, когда российские войска пытались изолировать крупные населенные пункты.

По словам эксперта, примерами таких ситуаций стали Сумы, Чернигов и частично Харьков. Подготовка к круговой обороне предполагает не только обустройство позиций, но и создание условий для длительного удержания города воинскими подразделениями.

"Круговая оборона - это когда город находится в осаде, когда войска противника обошли его со всех сторон. У нас были и Сумы, и Чернигов, частично Харьков. Эти города находились почти в окружении, в полуокружении", - пояснил Жданов.

Особое внимание эксперт уделил обеспечению военной и гражданской инфраструктуры в условиях возможной блокады. По его оценке, город должен быть способен длительное время функционировать даже в случае нарушения обычных путей снабжения. Для этого необходимо предусмотреть запасы продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, а также места для размещения личного состава и оказания медицинской помощи.

"Это означает накопить там материально-технические запасы, военные запасы, чтобы были боеприпасы, чтобы была еда, чтобы была вода, чтобы были медикаменты, чтобы была база, где в случае необходимости развертываются медицинские учреждения. Должны быть убежища для личного состава, для раненых, для персонала, который будет обслуживать всё это. Это меры, огромные по объёму и затратные с финансовой точки зрения", - подчеркнул он.

Готовится ли Россия к новому масштабному наступлению на украинские города

Военный эксперт Олег Жданов считает, что открытые разведывательные данные не свидетельствуют о подготовке России к новому глубокому прорыву на территорию Украины. По его мнению, это ставит вопрос о целесообразности одинаковых оборонительных мер для всех населенных пунктов.

"На сегодняшний день угрозы вторжения, а тем более с глубоким прорывом, со стороны российских войск нет", - сказал эксперт.

В то же время Жданов допускает, что усиленная подготовка может быть оправданной для отдельных прифронтовых городов, в частности Запорожья и Херсона. Однако потенциальные угрозы для них различаются в зависимости от географического положения и возможностей российской армии.

"Я понимаю, что прифронтовые города можно готовить к обороне, возможно, к круговой. Запорожье у нас ближе всех, Херсон, но там река, и на сегодняшний день угрозы прямого форсирования реки нет", - пояснил Жданов.

Херсон / Инфографика: Главред

Отдельно эксперт оценил риски для Одессы. По его мнению, у России пока нет достаточных возможностей для проведения морской десантной операции, а высадка воздушного десанта также маловероятна. Жданов подчеркивает, что условия ведения войны существенно изменились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

"Мы знаем, что у России не осталось десантного флота, чтобы высадить морской десант. А высаживать воздушный десант они не могут, как и залетать в наше воздушное пространство - уже не 2022 год", - отметил он.

В качестве примера подготовки столицы к обороне Жданов привёл Киев в 2022 году. Тогда вокруг города были сооружены несколько рубежей укреплений, однако впоследствии часть сооружений была демонтирована. По оценке эксперта, нынешняя ситуация не свидетельствует о непосредственной угрозе захвата столицы.

"Я вспоминаю лето 2022 года - Киев был полностью готов к круговой обороне. У нас окопы шли вдоль кольцевой дороги в несколько рядов, всё было отрыто. Потом всё это тихонько разобрали", - говорит Жданов.

Оправданы ли расходы на круговую оборону всех городов

Олег Жданов поставил под сомнение целесообразность направления значительных средств на масштабное инженерное строительство без учета текущих потребностей армии. По его мнению, создание полноценной системы защиты многих городов потребует значительных финансовых ресурсов, которые необходимо соотносить с потребностями подразделений на передовой.

Эксперт подчеркивает, что при определении приоритетов важно учитывать ситуацию на фронте и потребности военных в боеприпасах и вооружении. Он не отрицает необходимости оборонительных сооружений, но поднимает вопрос о приоритетности финансирования различных направлений.

"Сейчас будут выделены огромные средства на инженерное оборудование, затем на закупку этих материально-технических средств. А может, сегодня нужно купить вооружение и боеприпасы для армии, которая выполняет задачи по обороне на линии фронта?" - говорит эксперт.

Запорожье / Инфографика: Главред

Зачем Украина строит оборонительные рубежи при отсутствии прямой угрозы

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что укрепление украинских городов не обязательно свидетельствует о подготовке России к новому наступлению. По его словам, инженерные работы в разных регионах могут быть частью долгосрочного планирования, которое позволяет реагировать на изменения на фронте без потери времени.

"Украина уже пятый год подряд находится в состоянии полномасштабной войны, и для нас крайне важно действовать не столько в соответствии с ситуацией и фактом происходящих событий, сколько на опережение. И то, что мы сейчас можем наблюдать в ряде городов, - это как раз упреждающие действия", - объясняет Коваленко.

Обозреватель также обращает внимание на изменение подходов к обустройству оборонительных рубежей. Если раньше значительное внимание уделялось отдельным опорным пунктам, то теперь важную роль играют протяженные инженерные заграждения, затрудняющие передвижение военной техники и пехоты противника.

Среди таких сооружений Коваленко называет противотанковые рвы, колючую проволоку, специальные заграждения и бетонные насыпи. Сочетание этих элементов должно препятствовать продвижению российских подразделений и создавать дополнительные трудности для организации наступательных операций.

"Сейчас рыются многокилометровые противотанковые рвы, а перед ними, за ними и вдоль них укладывается колючая проволока - "егоза", натягивается "путанка", также устанавливаются зубцы (зубы дракона). Это комбинированный метод заграждений, препятствующий как продвижению техники, так и пехоты противника", - отмечает Коваленко.

Почему фортификационные сооружения нужны в 40–50 километрах от фронта

Александр Коваленко подчеркивает, что подготовка к обороне должна охватывать не только непосредственную линию соприкосновения. По его мнению, территории в пределах 40–50 километров от фронта следует рассматривать как зону риска, где инженерная подготовка должна быть обязательной.

Речь идет не только о сооружении фортификаций. Обозреватель также подчеркивает необходимость защиты логистических маршрутов, в частности автомобильных дорог, по которым перевозят военные грузы и обеспечивают работу подразделений. Дополнительные средства пассивной защиты, в частности специальные сетки, могут затруднять поражение таких объектов российскими беспилотниками.

По мнению Коваленко, сочетание инженерных заграждений, защиты логистики и заблаговременного планирования должно ограничивать возможности противника по продвижению на подготовленных участках.

"Кроме того, области и города, расположенные вблизи линии соприкосновения, как минимум должны рассматривать зону в 40–50 км от самой линии соприкосновения как зону риска. И возведение фортификационных сооружений в этих зонах должно носить обязательный характер. Причем речь идет не только о возведении инженерных сооружений, но и об обеспечении как минимум пассивной защиты логистики вдоль трасс и рокадных дорог - натяжении сеток", - отмечает обозреватель.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Почему оборонительные сооружения нужно постоянно ремонтировать

Наличие активных работ на оборонительных рубежах не всегда свидетельствует о появлении новой военной угрозы. Александр Коваленко объясняет, что часть работ может быть связана с обслуживанием уже созданных сооружений после сезонных осадков и других природных воздействий. Фортификационные сооружения требуют регулярной проверки, ремонта и адаптации к условиям местности.

По словам обозревателя, дожди и снегопады могут повреждать различные элементы оборонительных линий: противотанковые рвы заполняются водой, заграждения погружаются в грязь, а насыпи могут проседать. Кроме того, изменения в способах ведения боевых действий заставляют пересматривать ранее обустроенные позиции.

"Любая линия обороны после сезона дождей или снегопадов требует обслуживания, обновления и дополнительных работ. Те же противотанковые рвы заливаются водой, "егоза" тонет в болоте, окопы проседают и т. д. Любая линия обороны, любое фортификационное сооружение не возводится по принципу "построил и забыл", а требует постоянного обслуживания", - объясняет Коваленко.

Обозреватель считает, что регулярное обслуживание укреплений должно стать неотъемлемой частью системы безопасности украинских городов. По его мнению, беспокойство должна вызывать не самая наличие оборонительных сооружений, а их отсутствие или запущенное состояние.

"В украинском обществе на ближайшие десятилетия должно укорениться и восприятие линий обороны как обязательного и неизменного атрибута большинства городов страны. К сожалению, огневая точка, надолбы, "егоза" и противотанковый ров - как клумбы и брусчатка - становятся неотъемлемой частью нашей жизни. И беспокойство должно вызывать не их наличие, а как раз наоборот - отсутствие. Особенно когда в 30 км от вас проходит граница России или Беларуси", - заключает Александр Коваленко.

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