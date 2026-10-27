В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

Лучшим футболистом 2026 года стал английский форвард "Баварии" Гарри Кейн.

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В Лондоне вручили "Золотой мяч" / коллаж: Главред, фото: x.com/ballondor

Кратко:

"Золотой мяч-2026": все победители по номинациям (мужчины)

"Золотой мяч-2026": все победители по номинациям (женщины)

"Золотой мяч-2026": итоговое распределение мест

Вечером 26 октября в лондонском театре "Палладиум" состоялась церемония вручения наград "Золотой мяч-2026".

Лучшим футболистом 2026 года стал английский форвард "Баварии" Гарри Кейн. Об этом сообщает Sport.ua.

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Гарри Кейн стал первым англичанином с 2001 года, получившим эту престижную индивидуальную награду (тогда победителем стал Майкл Оуэн).

Кейн провел выдающийся сезон 2025/26, забив 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную. В составе Баварии англичанин помог команде выиграть чемпионат Германии и Кубок Германии. На чемпионате мира 2026 он также показал высокую результативность (6 голов и 1 ассист), а сборная Англии завершила турнир на третьем месте.

Второе место в голосовании занял французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а третьим стал испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Церемония 2026 года стала особенной, поскольку награждение впервые в истории "Золотого мяча" состоялось в Лондоне. Нынешнее событие также ознаменовало 70-летие престижной футбольной награды, основанной в 1956 году.

Гарри Кейн / Фото: x.com/ballondor

"Золотой мяч-2026": все победители по номинациям (мужчины):

Золотой мяч (Ballon d'Or) – Гарри Кейн (Англия, Бавария);

(Ballon d'Or) – Гарри Кейн (Англия, Бавария); Лучший молодой футболист (Kopa Trophy) – Ламин Ямаль (Испания, Барселона);

(Kopa Trophy) – Ламин Ямаль (Испания, Барселона); Лучший вратарь (Yashin Trophy) – Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао);

(Yashin Trophy) – Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао); Лучший бомбардир (Gerd Müller Trophy) – Гарри Кейн (Англия, Бавария);

(Gerd Müller Trophy) – Гарри Кейн (Англия, Бавария); Лучший тренер (Johan Cruyff Trophy) – Луис де ла Фуэнте (Испания, сборная Испании);

(Johan Cruyff Trophy) – Луис де ла Фуэнте (Испания, сборная Испании); Лучший мужской клуб года (Club of the Year) – ПСЖ (Франция);

(Club of the Year) – ПСЖ (Франция); Премия Сократеса (Socrates Award) – Букайо Сака (Англия, Арсенал).

"Золотой мяч-2026": все победители по номинациям (женщины):

Женский Золотой мяч (Ballon d'Or Feminin) – Алексия Путельяс (Испания, Барселона / Лондон Сити Лайонесс);

(Ballon d'Or Feminin) – Алексия Путельяс (Испания, Барселона / Лондон Сити Лайонесс); Лучшая молодая футболистка (Kopa Trophy) – Вики Лопес (Испания, Барселона);

(Kopa Trophy) – Вики Лопес (Испания, Барселона); Лучшая вратарь (Yashin Trophy) – Ката Коль (Испания, Барселона);

(Yashin Trophy) – Ката Коль (Испания, Барселона); Лучшая бомбардир (Gerd Müller Trophy) – Шарлин Корраль (Мексика, Пачука);

(Gerd Müller Trophy) – Шарлин Корраль (Мексика, Пачука); Лучший женский тренер (Johan Cruyff Trophy) – Пере Ромеу (Испания, Барселона);

(Johan Cruyff Trophy) – Пере Ромеу (Испания, Барселона); Лучший женский клуб года (Club of the Year) – Барселона (Испания).

"Золотой мяч-2026": итоговое распределение мест:

Гарри Кейн (Англия, Бавария); Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид); Ламин Ямаль (Испания, Барселона); Родри (Испания, Манчестер Сити / Барселона); Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами); Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ); Усман Дембеле (Франция, ПСЖ); Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити); Майкл Олисе (Франция, Бавария); Фабиан Руис (Испания, ПСЖ).

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О премии: "Золотой мяч" "Золотой мяч" - самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе, которая ежегодно вручается лучшему футболисту мира. Премия была учреждена французским журналом France Football в 1956 году. С 2024 года организаторы проводят её совместно с УЕФА. Победителя определяют голосованием ведущие спортивные журналисты со всего мира. Приз присуждается по итогам футбольного сезона (а не календарного года). Оцениваются индивидуальная игра, вклад в успехи команды, завоеванные трофеи, а также класс игрока и соблюдение им принципов честной игры (fair play). Абсолютным лидером по числу наград является аргентинец Лионель Месси, выигравший "Золотой мяч" 8 раз. На втором месте идет Криштиану Роналду с 5 трофеями. За всю историю награды её лишь однажды смог получить голкипер - советский вратарь Лев Яшин в 1963 году. На юбилейной 70-й церемонии вручения, прошедшей в Лондоне, главным триумфатором и обладателем "Золотого мяча" среди мужчин стал английский нападающий Гарри Кейн.

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