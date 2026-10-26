Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

Вы узнаете:
- Как приготовить картофель с золотистой и хрустящей корочкой
- Почему не стоит добавлять слишком много масла и крахмала в запеченный картофель
Запеченный картофель - простое блюдо, но очень часто он не получается золотистым и хрустящим. Причиной этого является чрезмерное количество масла.
Главред узнал, что эксперты Kertvár объяснили, почему не стоит добавлять в запеченный картофель много масла и какой ингредиент на самом деле сделает его хрустящим.
Как приготовить румяный и хрустящий картофель
Картофель нужно очистить, помыть и нарезать одинаковыми кусочками или кубиками размером 2–3 см, чтобы они пропеклись одновременно. Затем их следует замочить на 20 минут в холодной воде.
За это время с срезов картофеля выйдет лишний липкий крахмал. После этого воду нужно слить, а кусочки овоща промокнуть кухонным полотенцем. Именно от этого этапа зависит результат.
"Подготовленный картофель необходимо переложить в большую миску, просеять туда крахмал и встряхивать, пока каждый кусочек не покроется тонкой ровной пленкой без комочков. Только потом нужно добавить 2–3 столовые ложки растительного масла, ещё раз перемешать картофель, а солить его следует непосредственно перед запеканием", - говорится в статье.
После этого кусочки картофеля нужно выложить в один слой на противень с пергаментом, оставляя между ними небольшие промежутки, и поставить в духовку, разогретую до 220 градусов.
"Через 20 минут их переворачивают и запекают ещё 15–25 минут до золотистого цвета и хрусткости", - добавили эксперты.
Как приготовить картофель с очень хрустящей корочкой
Шеф-повар и автор Serious Eats Дж. Кенджи Лопес-Альт предварительно отваривает картофель в воде с пищевой содой. Она способствует образованию особенно хрустящей корочки.
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Об источнике: Kertvár.hu
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