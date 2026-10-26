Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

Картофель получится румяным и хрустящим даже без большого количества масла. Эксперты рассказали, какой ингредиент стоит использовать.

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Секрет приготовления вкусного печеного картофеля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Как приготовить картофель с золотистой и хрустящей корочкой

Почему не стоит добавлять слишком много масла и крахмала в запеченный картофель

Запеченный картофель - простое блюдо, но очень часто он не получается золотистым и хрустящим. Причиной этого является чрезмерное количество масла.

Главред узнал, что эксперты Kertvár объяснили, почему не стоит добавлять в запеченный картофель много масла и какой ингредиент на самом деле сделает его хрустящим.

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Как приготовить румяный и хрустящий картофель

Картофель нужно очистить, помыть и нарезать одинаковыми кусочками или кубиками размером 2–3 см, чтобы они пропеклись одновременно. Затем их следует замочить на 20 минут в холодной воде.

Интересные факты о картофеле / Инфографика: Главред

За это время с срезов картофеля выйдет лишний липкий крахмал. После этого воду нужно слить, а кусочки овоща промокнуть кухонным полотенцем. Именно от этого этапа зависит результат.

"Подготовленный картофель необходимо переложить в большую миску, просеять туда крахмал и встряхивать, пока каждый кусочек не покроется тонкой ровной пленкой без комочков. Только потом нужно добавить 2–3 столовые ложки растительного масла, ещё раз перемешать картофель, а солить его следует непосредственно перед запеканием", - говорится в статье.

После этого кусочки картофеля нужно выложить в один слой на противень с пергаментом, оставляя между ними небольшие промежутки, и поставить в духовку, разогретую до 220 градусов.

"Через 20 минут их переворачивают и запекают ещё 15–25 минут до золотистого цвета и хрусткости", - добавили эксперты.

Как приготовить картофель с очень хрустящей корочкой

Шеф-повар и автор Serious Eats Дж. Кенджи Лопес-Альт предварительно отваривает картофель в воде с пищевой содой. Она способствует образованию особенно хрустящей корочки.

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