Россия уже пять месяцев прячет корабли в гавани: в ВМС объяснили, что происходит

Ключевые тезисы Плетенчука:
- Россия более пяти месяцев не выводит корабли в море
- Запуски ракет происходят из гавани в Новороссийске
- Самолеты и вертолеты находятся примерно в 100 км от ВСУ
Россия уже более пяти месяцев не выводит корабли в акваторию Черного моря и перестала запускать оттуда крылатые ракеты "Калибр". Вместо этого запуски происходят непосредственно из гавани в Новороссийске. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
По словам Плетенчука, российская авиация по-прежнему активно действует над акваторией Чёрного моря. Однако самолёты и вертолёты держатся на расстоянии около 100 км от Сил обороны Украины.
В то же время корабли Черноморского флота РФ, базирующиеся в Новороссийске, уже пять месяцев подряд не выходят в море. Поэтому россияне запускают ракеты "Калибр" из гавани, что создает дополнительные риски для самих оккупантов.
"Говорят, что в Чёрном море топят российские корабли... Поэтому, соответственно, они, видимо, решили - лучше ракеты запускать из собственной гавани, несмотря на то, что, если она взорвется, то там (в гавани - ред.) мало кому не покажется", - пояснил Плетенчук.
Россия продолжает применять крылатые ракеты морского базирования, однако возможности их использования с моря ограничены. По словам представителя ВМС ВСУ, подводные носители не выходят в море и не осуществляют пуски из гавани.
Как можно уничтожить "теневой флот" РФ
По оценкам Украины, около 70% судов российского "теневого флота" уже находятся под санкциями. Речь идет ориентировочно о 700 танкерах из тысячи. В то же время точное количество зависит от методики подсчета.
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью Главреду пояснил, что одних ограничений недостаточно - они должны создавать реальные препятствия для деятельности российских судов.
Украина предлагает партнерам несколько способов усилить давление на "теневой флот" РФ. В частности, речь идет о фактической остановке движения танкеров, внесении их капитанов в санкционные списки, а также об ограничении возможностей использования судов путем давления на страховые компании и операторов.
По словам Власюка, эти инструменты нужно активнее применять, чтобы санкции не оставались формальными, а реально затрудняли работу российского "теневого флота".
"То есть есть разные варианты, которые нужно активно применять", - резюмировал он.
Уничтожение российских кораблей - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".
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О персоне: Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно в тактической группе "Гром".
В мае 2023 года стал пресс-секретарем командования ВМС ВС Украины.
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