Россия уже пять месяцев прячет корабли в гавани: в ВМС объяснили, что происходит

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему оккупанты изменили тактику и какие риски это создает для них самих.

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Россия перестала выводить корабли в Чёрное море / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/Crimeanwind

Ключевые тезисы Плетенчука:

Россия более пяти месяцев не выводит корабли в море

Запуски ракет происходят из гавани в Новороссийске

Самолеты и вертолеты находятся примерно в 100 км от ВСУ

Россия уже более пяти месяцев не выводит корабли в акваторию Черного моря и перестала запускать оттуда крылатые ракеты "Калибр". Вместо этого запуски происходят непосредственно из гавани в Новороссийске. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, российская авиация по-прежнему активно действует над акваторией Чёрного моря. Однако самолёты и вертолёты держатся на расстоянии около 100 км от Сил обороны Украины.

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Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

В то же время корабли Черноморского флота РФ, базирующиеся в Новороссийске, уже пять месяцев подряд не выходят в море. Поэтому россияне запускают ракеты "Калибр" из гавани, что создает дополнительные риски для самих оккупантов.

"Говорят, что в Чёрном море топят российские корабли... Поэтому, соответственно, они, видимо, решили - лучше ракеты запускать из собственной гавани, несмотря на то, что, если она взорвется, то там (в гавани - ред.) мало кому не покажется", - пояснил Плетенчук.

Россия продолжает применять крылатые ракеты морского базирования, однако возможности их использования с моря ограничены. По словам представителя ВМС ВСУ, подводные носители не выходят в море и не осуществляют пуски из гавани.

Как можно уничтожить "теневой флот" РФ

По оценкам Украины, около 70% судов российского "теневого флота" уже находятся под санкциями. Речь идет ориентировочно о 700 танкерах из тысячи. В то же время точное количество зависит от методики подсчета.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью Главреду пояснил, что одних ограничений недостаточно - они должны создавать реальные препятствия для деятельности российских судов.

Украина предлагает партнерам несколько способов усилить давление на "теневой флот" РФ. В частности, речь идет о фактической остановке движения танкеров, внесении их капитанов в санкционные списки, а также об ограничении возможностей использования судов путем давления на страховые компании и операторов.

По словам Власюка, эти инструменты нужно активнее применять, чтобы санкции не оставались формальными, а реально затрудняли работу российского "теневого флота".

"То есть есть разные варианты, которые нужно активно применять", - резюмировал он.

Уничтожение российских кораблей - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.

Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно в тактической группе "Гром". В мае 2023 года стал пресс-секретарем командования ВМС ВС Украины.

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