Дочь путинистки Егоровой Ровинская удивила экстремальным похудением

Молодая телеведущая активно работает над своей формой.

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Стася Ровинская сильно похудела / Коллаж Главред, фото Instagram/sia_rovinska

Кратко:

Как сейчас выглядит Ровинская

В какой форме она сейчас находится

Известная украинская телеведущая и дочь оголтелой путинистки Снежаны Егоровой Стася Ровинская, которая недавно сильно похудела, похвасталась своей формой.

На своей странице в Instagram, она поделилась свежим фото, где показала себя в нижнем белье.

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На фото Ровинская выглядит очень подтянутой и спортивной. Более того, молодая женщина уже недавно удивила своим сильным похудением.

Стася Ровинская удивила своей формой / Скриншот Instagram/sia_rovinska

Стася Ровинская удивила своей формой / Скриншот Instagram/sia_rovinska

Очевидно, что Ровинская активно работает над своей формой и трудится на тренировках.

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О персоне: Снежана Егорова Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке. После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

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