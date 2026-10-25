Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

В социальных сетях появился некролог о смерти путиниста Михаила Галустяна.

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Галустян сообщил о смерти / Коллаж Главред, фото Instagram/m_galustyan

Кратко:

Что известно о кончине комика

Что он сам написал

Популярный российский комик Михаил Галустян, который поддерживает военное вторжение террориста Путина в Украину, сообщил в Instagram, что скоропостижно скончался.

Он сам написал об этом и опубликовал черно-белый некролог.

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"Сегодня, 25 октября, на 47-м году жизни скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян-46-летний. Причина смерти естественная: очередной день рождения", - написал шутник на своей странице.

Кроме того, он продолжил шутить на тему своей смерти и написал: "Врачи говорят, такое случается с каждым, примерно раз в год, и медицина пока бессильна. Говорят, в последние минуты он был спокоен и даже что-то напевал".

Галустян сообщил о собственной смерти / Скриншот

Очевидно, что таким образом Галустян решил привлечь к себе немного внимания и попасть в заголовки новостей.

Галустян поддерживает Путина и уничтожение украинцев / Скриншот

Михаил Галустян о войне

Михаил Галустян поддерживает политику российских властей в отношении войны в Украине и находится под международными санкциями.

оддерживал аннексию Крыма в 2014 году, участвовал в предвыборных кампаниях Владимира Путина (в 2012 и 2018 годах), а также состоял в движениях Putin Team и "Юнармия".

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О персоне: Михаил Галустян? Михаил Галустян - российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий. С мая 2016 года входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". С 2016 года сотрудничает с Минобороны россии в рамках Военно-патриотического парка "Патриот", в частности являлся организатором и автором идеи военно-тактических игр россии. В 2019 году Галустяна внесли в базу данных Миротворец так как он "сознательно нарушал границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и за участие актера в "пропагандистских мероприятиях. 7 января 2023 года, на фоне вторжения россии на Украину, внесен в санкционный список Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина". 3 февраля 2023 года внесен в санкционный список Канады как причастный к "распространению российской дезинформации и пропаганды", сообщает Википедия.

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