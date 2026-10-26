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Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

Юрий Берендий
26 октября 2026, 12:47
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Военное положение и мобилизацию в Украине продлили на 90 дней - до 29 января 2027 года.
Верховная Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения в Украине
Верховная Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Что решила Рада:

  • Военное положение и мобилизация будут действовать до 29 января 2027 года
  • За продление мобилизации проголосовал 281 депутат
  • Документы должны подписать Стефанчук и Зеленский

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней - до 29 января 2027 года. За продление военного положения проголосовали 293 народных депутата, за продление мобилизации - 281 парламентарий. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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Парламент поддержал законопроект №16182 о продлении военного положения, который ранее внес президент Украины Владимир Зеленский. Голосование состоялось в 12:43.

За продление военного положения проголосовали 293 депутата, один выступил против, 22 не голосовали. Воздержавшихся не было. Всего в голосовании приняли участие 316 парламентариев.

Также Верховная Рада приняла законопроект №16183 о продлении всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 29 января 2027 года.

За это решение проголосовал 281 народный депутат, один выступил против, один воздержался. Еще 34 парламентария не голосовали. Всего в голосовании приняли участие 317 депутатов.

После принятия законопроектов документы должны подписать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная Рада Украины, ВРУ, Рада
Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине: Буданов назвал минимальное количество призывников ежемесячно

Украине необходимо мобилизовать не менее 30 тысяч человек ежемесячно, чтобы поддерживать нынешнюю ситуацию на фронте. Смена руководства Министерства обороны не уменьшит эту потребность, в то же время в Офисе президента выступают за пересмотр подходов к работе территориальных центров комплектования. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Буданова, сокращение количества новобранцев ниже установленного уровня может затруднить поддержание ситуации на линии боевого столкновения. Он подчеркнул, что речь идет о минимальной потребности Сил обороны.

"Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", - заявил Буданов.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проекте изменений в правила бронирования военнообязанных работников. Он отметил, что в проекте предусмотрено снижение лимита бронирования до 85% для оборонной промышленности и энергетики. В документе также говорится о создании Координационного центра при Кабмине с 17 участниками и об изменении базы расчета процентов.

Адвокат Алексей Мендрух объяснил порядок отказов в бронировании и условия, при которых работника могут не одобрить для бронирования. В своём видео он указал, что причинами могут быть несоответствие военного учёта или статуса работодателя, и напомнил о механизме подачи заявления с учётом возможных оснований для отказа в бронировании. Механизм бронирования регулируется постановлением Кабмина № 76 и предусматривает подачу списков в электронной форме через портал "Дия".

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о намерениях правительства пересмотреть критерии критичности предприятий и ограничить безусловное бронирование. Он подчеркнул, что планируется ограничить бронирование до 95% для отдельных стратегических отраслей с уточнением процедур подтверждения критичности. В материале также указано, что для отдельных случаев будет предусмотрена возможность обращения в Координационный центр для получения разрешения на бронирование 100% работников при условии выполнения мобилизационных обязательств.

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О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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