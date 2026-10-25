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Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ

Анна Косик
25 октября 2026, 23:17
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Пока в Москве и области Украина наносит удары по стратегически важным объектам, в Кремле решили усилить оборону не столицы, а дворца диктатора.
Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ
В России вместо усиления защиты важных объектов строят новые кольца обороны вокруг резиденции Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

  • Вокруг резиденции Путина на Валдае построили ещё 16 позиций ПВО
  • Количество оборонительных позиций превысило 50
  • Новое кольцо ПВО охватывает военный аэродром и остров с лабораторией

Вокруг резиденции кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина на Валдае возвели еще 16 позиций противовоздушной обороны. Теперь их там более 50.

Новое "внешнее" кольцо башен ПВО проходит в радиусе 50 километров от резиденции и охватывает военный аэродром Хотилово и остров Лысый, где, вероятно, работает секретная биолаборатория. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Журналисты пришли к таким выводам совместно с OSINT-аналитиком jembobineuse после анализа спутниковых снимков.

Резиденции Путина
Резиденции Путина / Инфографика: Главред

По их данным, в октябре на новых башнях были размещены зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор". Большинство позиций расположено к югу от резиденции, то есть в направлении, обращенном к Украине. Впрочем, оборонительный периметр пока не выглядит замкнутым.

"Найти позиции в северной части кольца нам пока не удалось, возможно, их построят в ближайшие месяцы", - отмечают авторы расследования.

Одну из башен внешнего кольца возвели еще в марте 2026 года на территории военной базы Хотилово. Этим аэродромом Путин регулярно пользуется, а до Валдая оттуда можно добраться на поезде по отдельной железнодорожной ветке, проложенной специально для этого.

Еще несколько зенитных позиций появились на берегу Вишневолоцкого водохранилища. Посреди него, на острове Лысый, российские военные построили новый лабораторный комплекс, который, вероятно, связан с программой создания биологического оружия.

Исследователи отметили, что сейчас вокруг Валдая находится лишь вдвое меньше позиций ПВО, чем было построено после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москве и Московской области, население которых превышает 20 миллионов человек. В то время как в Валдае и Валдайском районе, а также в радиусе 50 километров, проживает менее 100 тысяч человек.

Когда Путин начал усиливать ПВО

Усиление обороны происходит после того, как в январе российские военные обвинили Украину в попытке атаковать резиденцию на Валдае с помощью дронов. В Киеве эти заявления опровергли, а в достоверности версии Москвы сомневаются как независимые эксперты, так и американское ЦРУ.

Почему важны удары по резиденциям Путина - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политолога и социолога, директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, вероятные удары по объектам в РФ и, в частности, в Москве, очень сильно скажутся на кремлевском режиме.

Если украинские средства поражения затронут одну из резиденций Путина, то в России сразу начнут говорить, что Путин прячется, а население и элита придут к выводу, что их тоже не могут защитить.

Резиденции Путина - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в августе 2026 года украинские беспилотники поразили площадку зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" вблизи Геленджика на юге России. Эта система использовалась для защиты одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина.

Накануне, в январе 2026 года, в Кремле распространили фейк о том, что якобы Украина пыталась в конце декабря атаковать дронами резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее, в октябре 2024 года, резиденция диктатора Владимира Путина в Сочи Краснодарского края находилась на стадии ликвидации. В период с февраля по март 2024 года рабочие снесли главное здание комплекса.

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Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отделения "Радио Свобода" началась в апреле 1954 года.

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