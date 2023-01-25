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"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям Путина

25 января 2023, 11:47
Владимиру Путину не так важен Донбасс, ему, прежде всего, нужен Крым, считает Виктор Небоженко.
Владимир Путин
Владимир Путин / сайт Кремля

Вероятные удары по объектам в РФ и в частности в Москве, очень сильно отразятся на кремлевском режиме, заявил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Очень сильно отразится. Политологии известны два типа общественного договора. Первый – когда власть говорит населению: "Вы не лезете в политику, а мы обеспечим ваше благосостояние". Двадцать лет Путин действовал именно так, но сейчас, когда началась мобилизация, не война и не "СВО", он нарушил этот договор. Такой же договор в 1990 году нарушила советская власть, в результате чего люди "пошли в политику", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что вторым типом договора в России руководствовались во времена Сталина: "Мы создаем вам безопасность, взамен вы не вмешиваетесь в политику".

"И если хотя бы одна украинская ракета достанет до Москвы, это будет означать, что Путин не может выполнить договор о безопасности среднего класса, элиты. Именно поэтому Путин уже четвертый месяц говорит о Крымском мосту, ведь это – символ отъема государственной собственности у одной страны и ее передача другой. Ведь Путину не так важен Донбасс, ему, прежде всего, нужен Крым", — говорит политолог.

Он также уверен в том, что если украинские средства поражения заденут одну из резиденций Путина, то в России сразу начнут говорить, что Путин прячется, а население и элита придут к выводу, что их тоже не могут защитить.

"Вот почему Украине так важно попасть во что-то символическое и болезненное для российского военного сознания", — добавил Небоженко.

Ранее Небоженко заявил: в Москве установили ряд комплексов противовоздушной обороны на крышах ведомственных зданий, в частности, на помещении российского Минобороны. На это есть две причины. Во-первых, российские военачальники перестраховываются, чтобы в случае чего не нести ответственности.

Вторая причина, почему в Москве устанавливают ПВО – попытка милитаризировать российскую столицу в ожидании акций протеста и восстания.

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