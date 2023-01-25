"Не дай Бог, прорвется украинский самолет": есть 2 причины установки ПВО на крышах в Москве – политолог

У российских военных развился комплекс неполноценности. Они боятся ответственности и трясутся от страха перед Путиным.

Есть две причины установки ПВО на крышах в Москве, отмечает политолог/ Telegram, Главред

В Москве установили ряд комплексов противовоздушной обороны на крышах ведомственных зданий, в частности, на помещении российского Минобороны. На это есть две причины. Во-первых, российские военачальники перестраховываются, чтобы в случае чего не нести ответственности.

Если Украине удастся прорвать оборону вокруг Москвы, то генералы армии РФ просто разведут руками, мол, свою работу они сделали. Об этом рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду.

"Та же причина, по которой в РФ устанавливают их, не дает им победить Украину. Сознание любого российского генерала, чиновника, работника работает так, чтобы не получить нагоняй, не сесть в тюрьму и не нести ответственности. Мол, лучше перестраховаться и что-то сделать. В этом, прежде всего, чувствуется характерная деталь как российского массового сознания, так и сознания элит", – поясняет политолог.

Поэтому если завтра на окраине Москвы упадет украинский беспилотник, российским генералам будет чем отчитаться, мол, они же пытались предотвратить это.

Небоженко отмечает, что у российских генералов и военных страны-агрессора в целом развился комплекс неполноценности с 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст преодолел всю противовоздушную оборону Советского Союза и приземлился неподалеку от Красной площади.

"Они (российские военные – ред.) даже сейчас говорят, что, мол, не дай Бог прорвется какой-то украинский самолет так, как это сделал Руст. С Красной площадью тогда, конечно, ничего не произошло, но генералитет очень сильно пострадал. Потому что тогда полетели головы около 25 генералов Советского Союза вместе с маршалом. Действующим генералам уже всё равно, что произойдет – в РФ боятся ответственности", – говорит политолог.

Вторая причина, почему в Москве устанавливают ПВО – попытка милитаризировать российскую столицу в ожидании акций протеста и восстания. Если в РФ начнется переворот, то он будет происходить именно в столице. Путин этого боится, но открыто завести и поставить танки в Москве он не может – ему нужно подготовить россиян и свалить причину усиления обороны города на "опасность со стороны Украины", поясняет политолог.

"Сейчас россияне не могут нагнать в Москву танки, которые бы стояли на стороне Путина, привезти оружие, поэтому на этот раз начали действовать иначе: мол, кругом украинцы, поэтому нам нужно усиливать военное присутствие в Москве. Ведь если не дать таких объяснений, в российской столице начнется паника, и москвичи начнут задавать вопросы", – отмечает Небоженко.

Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал шаги Путина. РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

Напомним, США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов. Они планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно, чтобы больше помогать Украине.

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