США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов – NYT

В США назвали такие изменения "самой агрессивной за последние 40 лет" модернизацией оборонно-промышленной базы.

США увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов для помощи Украине/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов, пишет The New York Times.

"Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение 2 лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны, так как он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов", – отмечают в издании, ссылаясь на доклад американской армии.

Такие изменения предусматривают расширение заводов и привлечение новых производителей. При этом отмечается, что такая модернизация производства боеприпасов является "самой агрессивной за последние 40 лет".

В издании отмечают, что такие боеприпасы очень нужны Украине, ведь она сильно полагается на гаубицы с неуправляемыми снарядами.

"Решение армии расширить производство артиллерийских боеприпасов является самым ярким свидетельством того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго продлится война", – отмечают в издании.

США могут передать Украине танки Abrams

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки 10 танков Abrams. На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отмечал, что США и Нидерланды рассматривают возможности усилить Украину танками Abrams и Leopard 2. Вашингтон может передать Киеву около 30 своих танков, а Амстердам – 18. Для реализации идеи голландцы готовы купить арендованные у немцев Leopard и подарить их украинскому государству.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. Другие страны также получат разрешение от Берлина на отправку боевых машин.

Читайте также: