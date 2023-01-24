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Шольц решился: Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 – Spiegel

24 января 2023, 20:16
Берлин предоставит Киеву как минимум одну роту танков немецкого производства Leopard и даст разрешение другим странам передавать их Украине.
Шольц, леопард
Шольц несколько месяцев не мог решиться передать Украине танки Leopard 2 / Коллаж Bundeswehr/David Karafa, УНИАН

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. Другие страны также получат разрешение от Берлина на отправку боевых машин.

Как сообщает Spiegel, согласно данным журналистов, Германия передаст минимум одну роту танков Leopard 2A6.

Союзники Украины, в том числе и страны Скандинавии, намерены передать Киеву основные боевые танки Leopard 2.

Правительство ФРГ планирует дать разрешение на экспорт этих танков. К примеру, такое разрешение может получить Польша.

По информации издания, танки Leopard передадут Украине из запасов немецкой армии (Бундесвера). При этом определенной перспективе для передачи Киеву могут подготовить и новые боевые танки из немецких запасов.

Отмечается, что ранее Партия зеленых и Свободные демократы усилили давление на канцлера Шольца, чтобы он принял решение о передаче танков Leopard Украине.

Leopard 2 для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее анонсировал скорую передачу Германией танков Leopard 2 Украине. Также он подчеркивал, что Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак говорил, что ФРГ уже получила запрос от Варшавы на передачу Leopard 2. Ранее польские власти заявляли о своем намерении передать Украине танки даже в том случае, если Германия не предоставит своего разрешения.

Издание ABC News сообщило, что страны Запада на Раммштайн-8 договорились передать Украине до 100 танков.

Среди них Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

Угроза наступления России:

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