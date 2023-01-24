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Страны Запада на Рамштайн-8 договорились передать Украине до 100 танков Leopard 2 – СМИ

24 января 2023, 19:09
Передать Украине долгожданные танки Leopard 2 готовы Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания, пишут журналисты со ссылкой на источник.
Танк Leopard
Украина может получить до 100 танков, если Германия даст право другим странам на их реэкспорт - ABC News / Фото US Army

Союзники на Западе планируют передать Украине до 100 танков Leopard 2. В поставках готовы принимать участие Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. Киев получит танки в том случае, если Германия предоставит право на их экспорт.

Как сообщает ABC News со ссылкой на украинского чиновника, страны Запада на встрече Рамштайн-8, которая состоялась 20 января, договорились о том, что будут готовы передать Украине до 100 танков Leopard 2.

В частности, Польша и Финляндия уже публично озвучили свои намерения передать танки Киеву. Предоставить Leopard 2 готовы и другие государства – Испания, Нидерланды и Дания. Но для того, чтобы это стало возможным, потребуется разрешение со стороны Германии.

Также указано, что Украина критически нуждается в танках Leopard 2. Запасы советских танков заканчиваются, а сейчас украинское государство не готово запустить их полноценное производство.

Кроме того, источник добавил, что одним из переломных моментов в ситуации с поставками Leopard 2 стало решение Лондона отправить Киеву танки Challenger 2.

"Это стало реалистичным после решения в Великобритании. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пробил эту стену", - подчеркнул инсайдер.

Танки Leopard 2 для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам дискуссии с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом сделал заявление, согласно которому Германия скоро разрешит другим государствам отправлять танки Leopard 2 Украине.

По его словам, страны-союзники Украины уже могут готовиться к передаче Киеву Leopard 2.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что Германия уже получила запрос Варшавы о разрешении на передачу танков Leopard 2. Ранее представители польских властей говорили, что страна готова передать Украине немецкие танки даже без разрешения Берлина.

Американское информагентство Bloomberg сообщило, что Германия разрешит Польше передать танки Leopard 2 Украина уже в скором времени. Кроме того, США, вероятно, могут отправить Киеву 10 танков Abrams, чтобы усилить давление на Берлин в ситуации с передачей Leopard 2.

Угроза наступления России:

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