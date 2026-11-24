Ноябрьское полнолуние станет первым в серии из трёх последовательных суперлуний, которые можно будет наблюдать до конца января.

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Бобровая Луна взойдет над Украиной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что такое суперлуна и почему она возникает

Когда можно увидеть Бобровую Луну в Украине

Когда ожидаются следующие суперлуния

Во вторник, 24 ноября, в небе можно будет наблюдать особое астрономическое явление - Бобровую суперлуну. Ноябрьское полнолуние откроет серию из трех последовательных суперлуний, следующие из которых придутся на декабрь 2026 года и январь 2027 года. Главред расскажет подробнее.

Как пишет испанское издание National Geographic, в этот период естественный спутник Земли будет находиться ближе к нашей планете, чем обычно, благодаря чему будет казаться несколько больше и ярче.

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Что такое суперлуние и почему оно возникает

Орбита Луны вокруг Земли имеет эллиптическую форму, поэтому расстояние между нашей планетой и её естественным спутником постоянно меняется.

Точку, в которой Луна находится ближе всего к Земле, называют перигеем, а самую удаленную - апогеем. Когда полнолуние совпадает с приближением Луны к перигею, возникает явление, известное как суперлуние.

В то же время "суперлуние" не является официальным астрономическим термином. Это популярное название явления, при котором полная Луна находится вблизи ближайшей к Земле точки своей орбиты.

Видео о том, чего нельзя делать в полнолуние, можно посмотреть здесь:

Почему во время суперлуния Луна кажется больше

Когда естественный спутник приближается к Земле, он может выглядеть несколько больше и ярче, чем во время обычного полнолуния. Однако разница не всегда заметна невооруженным глазом.

Гораздо более сильное впечатление может произвести так называемая лунная иллюзия. Когда Луна находится низко над горизонтом, человеческий мозг воспринимает её больше, чем она есть на самом деле.

Наличие зданий, деревьев или гор на переднем плане может дополнительно усилить этот эффект. При этом видимый размер небесного тела практически не меняется в течение ночи.

Когда можно увидеть Бобровую Луну в Украине

По данным сервиса Time and Date, Луна достигнет полной фазы 24 ноября в 16:53 по киевскому времени.

Лучше всего наблюдать за суперлунием вечером после захода Солнца. Для этого не понадобятся телескоп или другие специальные оптические приборы. Достаточно найти место с открытым горизонтом и дождаться ясной погоды.

В то же время с помощью бинокля или телескопа можно будет рассмотреть больше деталей лунной поверхности.

Еще одним интересным астрономическим явлением 24 ноября станет приближение Луны к звездной группе Плеяды, также известной как М45.

Когда будут следующие суперлуния

Среднее расстояние между Землей и Луной составляет примерно 384 тысячи километров. Однако во время ближайших суперлуний естественный спутник будет находиться значительно ближе.

По данным National Geographic, ближайшие суперлуния можно будет наблюдать в следующие даты:

24 ноября 2026 года - расстояние до Луны составит примерно 360 766 км;

24 декабря 2026 года - примерно 356 740 км;

22 января 2027 года - примерно 357 644 км.

Особым станет декабрьский суперлунный полнолуние, которое придется на Сочельник. Именно тогда естественный спутник Земли будет ближе всего к нашей планете среди трех указанных полнолуний.

Таким образом, накануне Рождества украинцы смогут увидеть самое большое полнолуние 2026 года.

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