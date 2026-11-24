Съемки длились сутки в прямом эфире, а спасательная операция, попавшая в кадр, продолжалась шесть часов.

https://glavred.info/movies/film-o-spasenii-ranenyh-nacgvardeycami-poluchil-emmi-chto-izvestno-o-lente-10814996.html Ссылка скопирована

Фильм об украинских нацгвардейцах получил премию "Эмми" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/azad.safarov

Кратко:

Фильм Sky News о нацгвардейцах победил на International Emmy

Съемки шли сутки в прямом эфире в октябре 2025 года

В кадр попала шестичасовая эвакуация раненых

Документальный фильм "24 Hours in the Kill Zone" ("24 часа в зоне поражения") об украинских нацгвардейцах получил международную премию "Эмми" в категории "Новости". Лента британского телеканала Sky News стала единственной работой об Украине среди номинантов.

О победе написал продюсер фильма Азад Сафаров в Facebook. Награду также подтвердил телеканал Sky News.

видео дня

Церемония International Emmy Awards прошла в Нью-Йорке. Сафаров поделился фото с мероприятия и эмоциональным комментарием.

"Пока вы спали, мы победили! Документальный фильм об украинских воинах получил международную премию "Эмми" на International Emmy Awards. Это самая престижная награда, которую вручают за телевизионные программы/новости за пределами США. Наш фильм "24 Hours in the Kill Zone" ("24 часа в зоне поражения") от Sky News был единственным фильмом среди номинантов об Украине", - написал продюсер.

Что показали в фильме "24 часа в зоне поражения"

По словам Сафарова, фильм снимали в течение суток, а все события происходили в прямом эфире. Съемки проходили в октябре 2025 года вместе с батальоном "Сила Свободы" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Украинские позиции, по данным Sky News, находились примерно в 200 метрах от врага. Российские оккупанты охотились на бойцов с помощью дронов со взрывчаткой.

Сафаров подчеркнул, что главная тема ленты - взаимовыручка на фронте.

"Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых побратимов и вытаскивают их из самых безвыходных ситуаций. Мы были свидетелями спасательной операции, которая длилась 6 часов. В операции участвовали украинцы и один пленный россиянин", - рассказал продюсер.

Украинское кино - новости

Как сообщал Главред, в марте 2024 года лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар" как лучший документальный фильм. Однако эпизод награждения вырезали из международной телеверсии церемонии, о чем сообщало Суспільне. Фильм также назвали самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

В феврале 2025 года британская киноакадемия отметила ленту о войне в Украине с украинским актером Александром Рудинским в главной роли. Короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бума получил премию BAFTA. Лента победила в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Документальные проекты о войне в Украине снимают и голливудские звезды. В 2022 году актриса Кейт Бланшетт вместе с Бенджамином де Пиром представила фильм "Ukraine: Life Under Attack" о боях за Харьков. Героями 47-минутной ленты стали харьковский спасатель ГСЧС и два фельдшера.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред