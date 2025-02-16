Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

Главную роль в короткометражном фильме сыграл украинский актер Александр Рудинский.

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Александр Рудинский / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

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Лента создана на основе реальных событий в феврале 2022 года

Кто такой Александр Рудинский

В воскресенье, 16 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA. В категории "Лучший британский короткометражный фильм" лауреатом премии стал британская короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors) режиссера Франца Бума. Об этом сообщается на сайте премии.

Главную роль в фильме сыграл украинский актер Александр Рудинский.

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Лента создана на основе реальных событий, которые происходили в Украине в феврале 2022 года во время полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. По сюжету 18-летний Иван, роль которого исполняет Рудинский, берет в руки оружие, чтобы защитить родных от оккупантов.

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Кто такой Александр Рудинский Рудинский – актер театра и кино. Родился в Николаеве в 1996 году. С 2018 года работает в киевском Национальном драматическом театре имени Ивана Франко. За роль Калигулы в одноименном спектакле украинского режиссера Ивана Урывского получил премию как лучший молодой актер на Международном театральном фестивале MESS в Сараево. Рудинский стал узнаваемым после выхода телесериала "Первые ласточки", в котором сыграл одну из главных ролей. В 2024 году сыграл в сериале Джоржа Клуни "Агентство" и сериале от Netflix "Декамерон".

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