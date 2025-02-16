Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

Вы узнаете:
- Лента создана на основе реальных событий в феврале 2022 года
- Кто такой Александр Рудинский
В воскресенье, 16 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA. В категории "Лучший британский короткометражный фильм" лауреатом премии стал британская короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors) режиссера Франца Бума. Об этом сообщается на сайте премии.
Главную роль в фильме сыграл украинский актер Александр Рудинский.
Лента создана на основе реальных событий, которые происходили в Украине в феврале 2022 года во время полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. По сюжету 18-летний Иван, роль которого исполняет Рудинский, берет в руки оружие, чтобы защитить родных от оккупантов.
Новости кино в Украине и в мире:
Как ранее сообщал Главред, актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину, закончила свое выступление на правильной ноте. Артистка произнесла "Слава Украине!" после спектакля в Лос-Анджелесе.
Украинский кинорежиссер, бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино и военный Станислав Притула погиб на фронте. Мужчине было 40 лет.
В возрасте 66 лет в террористической России скончался популярный российский актер и звезда сериала "Склифосовский" - актер Валерий Зинов.
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Кто такой Александр Рудинский
Рудинский – актер театра и кино. Родился в Николаеве в 1996 году. С 2018 года работает в киевском Национальном драматическом театре имени Ивана Франко. За роль Калигулы в одноименном спектакле украинского режиссера Ивана Урывского получил премию как лучший молодой актер на Международном театральном фестивале MESS в Сараево. Рудинский стал узнаваемым после выхода телесериала "Первые ласточки", в котором сыграл одну из главных ролей. В 2024 году сыграл в сериале Джоржа Клуни "Агентство" и сериале от Netflix "Декамерон".
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