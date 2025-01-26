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"Страшная пустота": известный украинский кинорежиссер погиб на войне

Виталий Кирсанов
26 января 2025, 11:57
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Станислав Притула был не только творцом, но и Человеком с большой буквы, рассказали в Госкино.
Станислав Притула
Станислав Притула / коллаж: Главред, фото: facebook.com/stas.prytula

Вы узнаете:

  • Печальную новость сообщила жена кинорежиссера
  • В Госкино прокомментировали смерть Притулы

Украинский кинорежиссер, бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино и военный Станислав Притула погиб на фронте. Мужчине было 40 лет.

Печальную новость сообщила его жена Лариса в Facebook. Женщина написала, что Станислава не стало еще 22 января.

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"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир. Когда мы рождались, нам не сказали, что будет война. Мы дышали, жили, любили, смеялись, мечтали. Но кто-то решил: война. И мы на ней будем убиты", - написала любимая покойного героя.

Лариса также вспомнила, каким был Станислав и подчеркнула, что никогда нельзя забывать тех, кто отдает свою жизнь ради мирного будущего.

"Стас имел силу делать правильный, честный выбор, который двигал ту частичку Вселенной, где он жил, к свету. Найдите в себе силы на ежедневные правильные решения. Чтобы не напрасным был труд тех, кто держал над нами небо и погиб. Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы".

Руководство Госкино на своей странице в Facebook отметило: "Станислав был не только творцом, но и Человеком с большой буквы – чутким, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к происходящему в мире. Мы выражаем искреннюю благодарность за его многолетний плодотворный труд, самоотверженность и неизменную поддержку украинского кинематографа".

Потери Украины в войне с РФ - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне. Россия больше, у нее большая армия, поэтому и потери больше.

Также недавно сообщалось, что на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

К сожалению, кроме этого, на фронте погиб победитель шоу "Танцуют все". В 2013 году Владимир Рыков стал участником украинской адаптации проекта "Танцуют все" на канале СТБ.

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Кто такой Станислав Притула

Станислав Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве. Получил образование в Киевском национальном лингвистическом университете. Работал в Госкино. Затем Притула занимал должность руководителя отдела кино в компании FAMILY Production. С началом полномасштабной войны сразу стал на защиту Украины.

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