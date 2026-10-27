Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

Кратко:
- Кремль отвергает полное и частичное перемирие, считают в ISW
- Киев предлагает мораторий на удары по энергетике и в Черном море
- Трехсторонние переговоры пройдут 10 ноября в Абу-Даби
Кремль последовательно отвергает предложения Киева и Вашингтона о полном или частичном прекращении огня, и заявления российских чиновников накануне трехсторонних переговоров не указывают на изменение этого курса. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своём отчёте.
Встреча делегаций Украины, США и России запланирована на 10 ноября 2026 года в Абу-Даби. Киев рассчитывает вынести на обсуждение тему перемирия на фронте, однако в Москве, по оценке аналитиков, к этому не готовы.
Американские исследователи связывают свою оценку с последними публичными сигналами из ближайшего окружения Путина.
"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня", - подчеркнули в ISW.
Какие договоренности предлагает Киев
25 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к прекращению огня. Речь идет не только о полной тишине на всей линии фронта, но и об отдельных, более узких договоренностях.
Среди таких вариантов - мораторий на удары по энергетическим объектам или ограничение боевых действий в Черном море. Эти вопросы украинская делегация планирует поднять именно в трехстороннем формате с участием представителей США.
Песков и Ушаков снижают планку ожиданий
Первым тон задал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 20 октября он заявил, что продолжение трехсторонних контактов никоим образом не ограничивает военные операции, а российская армия и в дальнейшем будет вести боевые действия против Украины.
Еще более скептичным 25 октября был помощник Путина Юрий Ушаков. По его мнению, переговоры "не решат многого" и станут скорее "пробным запуском", - предположил кремлевский чиновник.
Почему РФ согласилась на переговоры - мнение политолога
Политолог Петр Олещук в колонке для Главреда сказал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны. Кремль пытается создать для президента США Дональда Трампа видимость дипломатического прогресса, одновременно продолжая боевые действия.
По словам эксперта, предложение Москвы возобновить переговоры в первой половине ноября не свидетельствует о готовности менять подход к завершению войны. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует встречи, чтобы продемонстрировать американскому лидеру якобы результаты дипломатических усилий.
"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарю тебе очередную встречу", - отметил Олещук.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия не собирается прекращать удары по Украине из-за возобновления трехсторонних переговоров. Решение вернуться к диалогу не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях.
Ранее сообщалось, что Кремль планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы выбить у Запада уступки по вопросу расширения НАТО и ослабить оборонный потенциал Альянса.
Накануне Зеленский заявил, что согласие лидера РФ Владимира Путина возобновить мирные переговоры с Украиной ещё не гарантирует, что встреча состоится. Важно оценивать её результаты уже после проведения, а не делать выводы заранее.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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