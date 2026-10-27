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Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

Дарья Пшеничник
27 октября 2026, 12:13
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Украина готова обсуждать частичные договоренности, в частности мораторий на удары по энергетике, но Песков и Ушаков дали понять: боевые действия будут продолжаться.
Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами
Чего ожидать от предстоящих трехсторонних переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

видео дня
  • Кремль отвергает полное и частичное перемирие, считают в ISW
  • Киев предлагает мораторий на удары по энергетике и в Черном море
  • Трехсторонние переговоры пройдут 10 ноября в Абу-Даби

Кремль последовательно отвергает предложения Киева и Вашингтона о полном или частичном прекращении огня, и заявления российских чиновников накануне трехсторонних переговоров не указывают на изменение этого курса. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своём отчёте.

Встреча делегаций Украины, США и России запланирована на 10 ноября 2026 года в Абу-Даби. Киев рассчитывает вынести на обсуждение тему перемирия на фронте, однако в Москве, по оценке аналитиков, к этому не готовы.

Американские исследователи связывают свою оценку с последними публичными сигналами из ближайшего окружения Путина.

"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня", - подчеркнули в ISW.

Какие договоренности предлагает Киев

25 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к прекращению огня. Речь идет не только о полной тишине на всей линии фронта, но и об отдельных, более узких договоренностях.

Среди таких вариантов - мораторий на удары по энергетическим объектам или ограничение боевых действий в Черном море. Эти вопросы украинская делегация планирует поднять именно в трехстороннем формате с участием представителей США.

Песков и Ушаков снижают планку ожиданий

Первым тон задал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 20 октября он заявил, что продолжение трехсторонних контактов никоим образом не ограничивает военные операции, а российская армия и в дальнейшем будет вести боевые действия против Украины.

Еще более скептичным 25 октября был помощник Путина Юрий Ушаков. По его мнению, переговоры "не решат многого" и станут скорее "пробным запуском", - предположил кремлевский чиновник.

Почему РФ согласилась на переговоры - мнение политолога

Политолог Петр Олещук в колонке для Главреда сказал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны. Кремль пытается создать для президента США Дональда Трампа видимость дипломатического прогресса, одновременно продолжая боевые действия.

По словам эксперта, предложение Москвы возобновить переговоры в первой половине ноября не свидетельствует о готовности менять подход к завершению войны. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует встречи, чтобы продемонстрировать американскому лидеру якобы результаты дипломатических усилий.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарю тебе очередную встречу", - отметил Олещук.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия не собирается прекращать удары по Украине из-за возобновления трехсторонних переговоров. Решение вернуться к диалогу не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы выбить у Запада уступки по вопросу расширения НАТО и ослабить оборонный потенциал Альянса.

Накануне Зеленский заявил, что согласие лидера РФ Владимира Путина возобновить мирные переговоры с Украиной ещё не гарантирует, что встреча состоится. Важно оценивать её результаты уже после проведения, а не делать выводы заранее.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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