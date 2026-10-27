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Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным

Анна Косик
27 октября 2026, 02:48
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Эксперты объяснили, к какому поведению собак следует относиться серьезно.
Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным
Какое поведение собак считается нормальным в отсутствие хозяев / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Чем занимается собака, когда остается дома одна
  • Как распознать тревогу у домашнего питомца из-за разлуки с хозяином

Спокойные собаки, оставшись дома одни, проводят большую часть времени, отдыхая, ведь без прогулок и совместных игр им не хватает поводов для активности.

Но Главред узнал, что характер, возраст и привыкание к одиночеству заметно влияют на то, как проходит день животного. Об этом сообщили эксперты Sokszínű vidék.

видео дня

Они отметили, что даже во время отдыха собака следит за тем, что происходит вокруг. Шаги на лестнице, звук открывающихся дверей машин с улицы или лай другой собаки способны мгновенно пробудить её любопытство.

"Время от времени животное обходит дом, обнюхивает знакомые уголки и возвращается на своё место, и это вполне естественное поведение. Другие питомцы сами ищут себе развлечения: играют с мячом, грызут игрушку или пытаются достать лакомства из специальной игрушки-кормушки", - отметили они.

Собаки также хорошо усваивают распорядок дня. По знакомым звукам и привычному времени они способны предсказать, когда хозяин должен вернуться, поэтому нередко ждут у входной двери или поднимают голову, как только слышат шаги.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Впрочем, далеко не каждая собака легко переносит отсутствие людей. Некоторые животные непрерывно лают или выют, портят мебель или даже справляют нужду в помещении.

Такие проявления могут свидетельствовать о тревоге из-за разлуки, и относиться к ним следует серьезно. Если подобное повторяется регулярно, выяснить причину поможет ветеринар или специалист по поведению собак.

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Об источнике: Sokszinu Videk

Sokszinu Videk - это венгерский онлайн-портал, работающий в рамках крупного медиахолдинга Central Médiacsoport. Издание посвящено жизни за пределами крупных городов, темам природы, экологии, садоводства, гастрономии, туризма и местных традиций. Его материалы сочетают практические советы для дома и сада с культурными и региональными сюжетами, а также освещают вопросы здоровья и окружающей среды.

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