Штормовой ветер и дожди изменят погоду: какие области Украины накроет непогода

Завтра в некоторых регионах Украины порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 27 октября / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине во вторник

Где прогнозируются дожди

Погода в Украине во вторник, 27 октября, будет облачной, но с прояснениями. В некоторых областях ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, на юго-западе страны, ночью и в западных областях прогнозируются дожди. В то же время на остальной территории осадков не ожидается.

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"Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, на побережье морей до +14 градусов.

Днем ожидается +10…+15 градусов, на юге страны до +18 градусов; в Карпатах ночью и днем 0…+5 градусов.

Погода в Украине 27 октября / фото: meteoprog

Какая будет погода в Киеве и области

Завтра в Киеве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов. В Киеве ночью ожидается +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине с 26 октября по 1 ноября будет аномально теплой и преимущественно сухой во всех регионах. В последние дни октября погодные условия на территории Украины будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления.

Главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова заявила, что погода в Украине в ноябре будет похожа на октябрьскую. Температура воздуха будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений и не опустится ниже нормы.

Кроме того, синоптики отмечали, что первые осадки в виде мокрого снега вполне возможны уже в ноябре, особенно во второй половине месяца. Однако полноценного перехода к устойчивой снежной зиме пока не ожидается.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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