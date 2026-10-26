Военное положение и мобилизацию продлят: Зеленский внес законопроекты

Кратко:
- Зеленский подал в Раду законопроекты №16182 и №16183
- Военное положение и мобилизацию предлагают продлить до 29 января
- Это будет 21-е продление с начала вторжения
26 октября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Так, на сайте Верховной Рады опубликованы законопроекты от 26 октября 2026 года № 16182 об утверждении указа Президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и № 16183 об утверждении указа Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Депутаты могут рассмотреть законопроекты уже на этой неделе, ведь в парламенте запланированы пленарные заседания.
В прошлый раз Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию 14 июля. Срок действия истекает 31 октября.
После принятия нового решения военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней, то есть до 29 января.
Стоит добавить, что это будет уже 21-е продление с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Когда военное положение в Украине могут отменить
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что отмена военного положения в Украине возможна раньше установленного срока, если война завершится до этого времени.
"Продление на 90 дней не означает, что это будут именно 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то совершенно понятно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение этих 90 дней", - отметил он.
В то же время народный депутат добавил, что отмена военного положения на данный момент нецелесообразна, поскольку это вызовет серьезные изменения в работе военно-гражданских администраций, повлияет на функционирование государственного аппарата и может затруднить финансирование Вооруженных сил Украины.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, правительство Украины объявило об изменениях в системе бронирования военнообязанных. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора предельный уровень бронирования составит 95%, а отраслевые и региональные критерии критичности будут пересмотрены.
В 2026 году для освобождения от мобилизации военнообязанный должен соответствовать ряду требований, а его работодатель - выполнять установленные критерии. Даже если работник трудится на предприятии, имеющем право на бронирование персонала, несоответствие требованиям по воинскому учету, уточнению данных или статусу предприятия может стать причиной отказа.
Украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трехмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрирован в Верховной Раде.
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Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избираемых сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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