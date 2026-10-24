"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке США

Президент рассказал, на каких условиях Украина готова заморозить войну, что происходит с поставками ракет Patriot и почему Киев недоволен поддержкой США.

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Зеленский ответил на вопрос о "предательстве" США и объяснил, на какой мир согласна Украина / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Зеленский готов заморозить войну по нынешней линии фронта

Признавать оккупированные земли российскими Киев не будет

За 90 дней Украина получила от партнера лишь 24 ракеты Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов остановить войну по нынешней линии соприкосновения, но Киев не признает оккупированные территории российскими. В интервью американскому телеканалу ABC News глава государства также указал на сохраняющиеся ограничения Starlink и острый дефицит ракет для ПВО, назвав последние шаги Вашингтона "не поддержкой". Беседу с ним провел журналист ABC News Джеймс Лонгман в пятницу, 23 октября.

Главред собрал все главные тезисы Зеленского в интервью ABC News.

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Чувствует ли Зеленский себя преданным США?

Разговор с американским журналистом открылся самым острым вопросом - о нынешнем состоянии союза Киева и Вашингтона. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от резких формулировок, однако и не стал скрывать разочарования. Среди причин беспокойства Киева называют договоренности Трампа с Путиным о российском дизельном топливе, урезанные поставки ракет для Patriot и проблемы со спутниковой связью для военных.

"Нет, я чувствую то, что чувствую. Это не поддержка", - ответил Зеленский на вопрос о предательстве.

Отдельно глава государства прокомментировал сближение американского лидера с хозяином Кремля. Оценивать этот курс Белого дома Зеленский не взялся, но признал очевидное потепление контактов между Вашингтоном и Москвой.

"Я не знаю, неправильно это или нет, потому что это его личное решение - дружить с Путиным или нет. Думаю, у них довольно хорошие отношения", - сказал Зеленский.

Работает ли Starlink в Украине?

От политических оценок беседа перешла к технической проблеме, которая напрямую бьет по фронту, - спутниковому интернету. Накануне Трамп заявил журналистам, что Маск снял ограничения, а в пятницу в Белом доме добавил, что слышал об устранении проблемы, но если это не так, поговорит с главой SpaceX. Сам Илон Маск ранее отмечал, что лимиты для военной системы Starshield определяют американские военные и в конечном счете президент США.

Владимир Зеленский версию о полном восстановлении связи опроверг. По его словам, украинская сторона регулярно сама замеряет параметры подключения и видит, что прежний режим так и не вернулся.

"Он работает, но все еще ограничен. Я слышал в СМИ, что президент Соединенных Штатов сказал, будто сделал звонок в Москву или что-то в этом роде и что Starlink работает. Но он никогда и не прекращал работу. Смысл в том, чтобы скорость была неограниченной, а она до сих пор урезана. Мы проверяем каждую ночь и каждое утро, поверьте, для меня это очень важно. Сегодня в девять утра, перед нашим разговором, мы тоже проверяли", - заявил Зеленский.

Журналист поинтересовался, не стоит ли за замедлением работы связи лично Маск. Украинский лидер уклонился от прямых обвинений в адрес бизнесмена, однако убежден, что владелец компании прекрасно осведомлен о проблеме.

"Мы с вами знаем одно: SpaceX замедлила связь. И я уверен, что Илон теперь об этом знает, даже если не знал раньше. Он знает, потому что мы об этом говорим, и многие люди в мире об этом говорят", - подчеркнул президент.

Starlink / Инфографика: Главред

24 октября сразу несколько украинских медиа со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины заявили, что по состоянию на утро субботы Силы обороны фиксируют работу связи при движении со скоростью более 161 км/ч. Продолжаются проверки на более высоких скоростях. О полном снятии ограничений пока речь не идет.

Официальные источники эту информацию на момент публикации материала не подтверждали.

Обновлено. Starlink возобновил стабильную работу на скорости более 400 км/ч. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара в комментарии для Новини.LIVE. По его словам, связь сейчас работает без прерываний.

"Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция президента Украины на самом высоком уровне дает результаты", - подчеркнул Хмара.

Также он отметил, что министерство продолжает мониторинг работы Starlink/Starshield.

Готов ли Зеленский заморозить войну по линии фронта?

Параллельно со спором о связи американский журналист поднял вопрос цены возможного мира. Лонгман предложил гипотетический сценарий, при котором ради соглашения Киеву пришлось бы смириться с потерей четверти страны. Президент Украины Владимир Зеленский сразу поправил эту цифру и объяснил, какие требования за ней скрываются.

"Это не 25% нашей территории. Когда кто-то говорит о 25%, это значит, что мы должны сами уйти со всего Донбасса. И тогда да, они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%", - пояснил Зеленский.

При этом глава государства подтвердил, что подписал бы соглашение хоть сегодня, если бы такая возможность появилась. Однако он обозначил красную линию: юридического закрепления аннексии украинских земель Киев не допустит ни при каких условиях.

"Мы готовы закончить эту войну как можно скорее. Заморозка по линии соприкосновения - да. Но, конечно, мы не согласимся - я слышу такие предложения - признать временно оккупированную территорию российской", - заявил президент.

Сколько ракет Patriot Украина получила от США за 90 дней?

Перспективы мира упираются в способность Украины выдерживать ежедневные удары, и здесь разговор перешел к противовоздушной обороне. На вопрос, не просил ли Путин Трампа прекратить обмен разведданными, Владимир Зеленский ответил уклончиво, ограничившись словами о надежде и доверии. Госсекретарь США Марко Рубио ранее отрицал, что Вашингтон когда-либо приостанавливал или менял порядок передачи разведданных Украине.

Президент Украины сравнил объемы поставок перехватчиков с запасами, которые были израсходованы в ближневосточном конфликте. По данным ABC News, речь идет о ракетах для Patriot, тогда как, по оценке Зеленского, в среднем Украине нужно 350 таких перехватчиков в месяц.

"Американская поддержка критически важна, я стараюсь быть честным. Важна любая помощь. Все критично, все трудно найти. В первые дни войны на Ближнем Востоке страны за 84 часа использовали около 2000 ракет, которые получили от партнеров. Я от нашего стратегического партнера за последние 90 дней получил 24 ракеты. Мы не плачем и не кричим, но это очень важно. Я лишь пытаюсь сказать, что каждая ракета на счету", - сказал Зеленский.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Отдельно журналист уточнил, не блокировал ли Вашингтон передачу перехватчиков из Европы. По словам главы государства, формального запрета не было, однако нужного согласования американская сторона так и не дала.

"Не остановили, а не подписали. Почему - опять же, я не знаю", - ответил президент.

Украине нужен сильный президент

Нехватку оружия президент связал и с собственной манерой общения с партнерами, которую в Вашингтоне нередко критикуют. Владимир Зеленский объяснил жесткость своих ответов на нажим извне вопросом выживания государства. Глава государства допустил, что после окончания боевых действий украинцы сами решат, какой лидер им нужен.

"В этой ситуации я должен быть сильным. У Украины не может быть слабого президента. Может быть, после войны - это выбор людей. Но сегодня, если Украина хочет выжить, ей нужна сильная армия, сильный президент, сильные люди. Поэтому и реакция сильная. Поэтому на любое давление на меня я, конечно, отвечу, иначе нас съедят. Я имею в виду россиян. С нами это проще, потому что мы меньше, но с людьми Украины все не так просто. Поэтому, может быть, я иногда не очень вежлив", - заявил Зеленский.

Как Зеленский ответил на упреки в неблагодарности

Тема манер вывела разговор на давнюю претензию, которую часть американских политиков адресует Киеву. Украинский президент Владимир Зеленский признал, что такие оценки его задевают, и позволил себе колкость в адрес Кремля. Эта реплика прозвучала через два дня после того, как спецпосланник США Стив Уиткофф публично похвалил Путина.

"Это нормально. У них есть право думать обо мне что угодно. Конечно, меня это задевает, я нормальный человек. Просто человек. Может, не такой большой гуманист, как Путин. Конечно, мы разные. Но в любом случае я стараюсь изо всех сил", - сказал Зеленский.

Глава государства также объяснил, почему не готов демонстрировать признательность партнерам по каждому поводу. По его логике, искренние слова звучат тогда, когда за ними стоит реальное чувство, а бесконечные реверансы чаще маскируют двойную игру.

"Я действительно благодарен партнерам и американцам. Абсолютно. Но, может быть, кому-то кажется, что я должен благодарить каждую секунду. Я так не могу. И между нами: когда кто-то хочет поблагодарить меня несколько раз, я чувствую, что с этими людьми что-то не так - они хотят казаться лучше, чем есть. Лучше иметь таких партнеров, как я, которые благодарят в моменты, когда действительно это чувствуют, чем быть, как Путин, очень благодарным каждую секунду, а когда отвернешься - получить нож в спину", - подчеркнул президент.

Чем Зеленский отличается от Путина в отношениях с Трампом

Сравнение с хозяином Кремля Владимир Зеленский развил и в завершающей части беседы, описывая свой подход к диалогу с Белым домом. Президент Украины настаивает, что выстраивает контакты с Вашингтоном без закулисных маневров и ждет от американцев такой же открытости. Именно в этом он видит главное отличие своей линии от стратегии Москвы.

"Лучше заключать правильные сделки с правильными людьми. Мы никогда не будем устраивать политический театр в отношениях с американцами. Они должны знать наше отношение, а мы будем уважать отношение американцев к нам. Это как в семье: нужно быть честными, не играть в игры. Я не играю в игры с Трампом. В этом разница между мной и Путиным. Я не веду с ним никаких игр. Я прямой и честный", - заявил Зеленский.

Смотрите видео - Интервью Владимира Зеленского ABC News:

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Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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