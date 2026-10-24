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Зеленский заявил о готовности к сделке с РФ и назвал красную линию Киева

Анна Ярославская
24 октября 2026, 07:51
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Заморозка фронта не будет означать признания 19,3% оккупированных земель российскими.
Владимир Зеленский, фронт
Владимир Зеленский сделал заявление о мирной сделке / Коллаж: Главред, фото: скриншот, deepstatemap

Главное:

  • Зеленский готов заморозить войну по линии соприкосновения
  • Признавать оккупированные земли российскими Киев не будет
  • РФ контролирует 19,3% территории Украины, а не 25%
  • За 90 дней Украина получила от партнера лишь 24 ракеты Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Ведущий поинтересовался, пойдет ли глава государства на компромисс ценой четверти украинской земли. Зеленский оспорил саму постановку вопроса и напомнил о реальной картине на карте.

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"Они не оккупировали 25% нашей территории. Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что мы должны самостоятельно уйти со своей территории Донбасса. И это означало бы, что да, они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%", - подчеркнул украинский лидер.

На уточнение журналиста, пошел бы Киев на договоренность именно при таком раскладе, президент обозначил собственную формулу прекращения огня.

"Что ж, мы готовы остановить эту войну как можно скорее... Заморозили бы по линии соприкосновения", - заявил Зеленский.

Впрочем, по его словам, Украина отвергает предложения, по которым временно оккупированные земли стали бы территорией России.

Схожую позицию Зеленский озвучил 21 октября в интервью Fox News, назвав прекращение огня на нынешних позициях реальным путем к завершению войны.

Patriot, Starshield и отношения с Трампом

В интервью также шла речь о проблемах с вооружением и связью. Зеленский сообщил, что скорость Starshield до сих пор ограничена, а от стратегического партнера Украина за последние 90 дней получила лишь 24 ракеты Patriot. Поднималась и тема временного отсутствия разведданных по баллистике.

На вопрос, помешали ли США Европе передать Украине ракеты, президент уточнил: Вашингтон не подписал соответствующее соглашение.

Дефицит перехватчиков нарастает не первый год. Ранее в беседе с AP Зеленский приводил данные: в 2023 году Украина получила 675 ракет Patriot, в 2025-м - 364, а в этом году ожидает 264, пишет abc27.

Отдельно ведущий спросил, чувствует ли Зеленский себя преданным Соединенными Штатами. Президент признался, что ощущает нехватку поддержки. Объясняя, что пошло не так в отношениях с Дональдом Трампом, он назвал "дружбу" с Владимиром Путиным личным решением американского лидера и предположил, что между Вашингтоном и Москвой на высшем уровне сложились довольно хорошие отношения.

"Иначе нас съедят"

Резкость киевских реакций на заявления партнеров президент связывает с условиями, в которых оказалась страна. По словам Зеленского, Украина не может сейчас позволить себе слабого президента, поэтому на любое давление он будет отвечать и иногда может быть не совсем вежливым.

"В такой ситуации я должен быть сильным. Украина не может позволить себе слабого президента сейчас. Возможно, после войны - любого... Но сейчас, если Украина хочет выжить, ей нужна сильная армия, сильный президент и сильный народ", - убежден он.

Отсюда, по словам главы государства, и манера, которую собеседники часто воспринимают как чересчур резкую.

"Поэтому на любое давление на меня... я конечно, буду отвечать. Потому что иначе нас съедят... Но с нами, с народом Украины, все не так просто. Поэтому иногда я, возможно, бываю не очень вежливым", - признал он.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о прекращении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

21 октября специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение по прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает замораживание нынешней линии фронта ради прекращения огня, но отвергает передачу оккупированных территорий России. Он также призвал США не отменять санкции против Москвы и предоставить Украине больше ракет для противовоздушной обороны.

Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате Украина - США - Россия может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран будет возможно позднее.

Новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском союзе, сообщает The Economist.

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Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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