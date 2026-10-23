Украина без НАТО, РФ - с ослаблением санкций: раскрыты детали мирного плана США

Одновременно между Вашингтоном и Киевом нарастает напряжение из-за ограничений Starlink и давления по поводу энергетического перемирия, пишет The Economist.

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Мирный план США - Украине предлагают ЕС вместо НАТО и инвестиции / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

О чем пишет The Economist:

Что предлагают Украине в обмен на отказ от НАТО

Какие уступки может получить Россия

Почему украинские дроны потеряли связь со Starlink

Новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском союзе, сообщает The Economist.

Предложения появились после визита спецпосланника США Стива Виткоффа в Санкт-Петербург 21 октября, где он встретился с Владимиром Путиным. Помимо смягчения санкций, Москве предлагают восстановление деловых связей с Соединенными Штатами. Среди возможных уступок Кремлю издание также называет возвращение российского газа на европейский рынок и перезапуск газопровода "Северный поток".

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Журналисты обращают внимание, что Вашингтон не может принимать такие решения за Европу. Кроме того, возобновление газовых поставок противоречило бы действующему законодательству ЕС. Украинские переговорщики, в свою очередь, опасаются, что США будут заключать выгодные для себя договоренности с Россией еще до окончания войны.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Starlink ограничил украинские дроны

На прошлой неделе украинские беспилотники столкнулись с ограничениями спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании Илона Маска. Ограничения ввели для аппаратов, двигавшихся со скоростью более 160 км/ч. Во время одного из вылетов подразделение потеряло дроны общей стоимостью около 1 млн долларов (примерно 43 млн грн).

По данным на 22 октября, украинские командиры сообщали, что связь восстановили без ограничений скорости. Ни один представитель администрации Дональда Трампа не взял на себя ответственность за первоначальное решение. По имеющейся информации, Маск мог стремиться наказать Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Starlink / Инфографика: Главред

Давление по поводу энергетического перемирия

Как пишет The Economist, 9 октября Трамп объявил о сделке по закупке российского дизельного топлива. Впоследствии американская сторона начала требовать энергетического перемирия. Оно предусматривало прекращение украинских ударов по российским НПЗ, но не останавливало российские атаки на украинские электростанции.

В то же время сообщения об ограничении обмена разведданными между США и Украиной оказались ложными. Отсутствие предупреждений от американских спутников о запусках российских баллистических ракет могло быть связано с российскими помехами и плохой погодой.

19 октября Владимир Зеленский провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. По мнению издания, более активное участие Рубио в украинском вопросе может свидетельствовать о попытке сторонников жесткой политики в отношении России усилить влияние в администрации Трампа. Впрочем, The Economist считает, что напряжение между Вашингтоном и Киевом уже выросло, а Москва может затягивать мирные переговоры, параллельно добиваясь ослабления санкций.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Детальнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября спецпосланник США Стив Уиткофф приехал в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение о завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает замораживание нынешней линии фронта ради прекращения огня, но отвергает передачу оккупированных территорий России. Он также призвал США не отменять санкции против Москвы и предоставить Украине больше ракет для противовоздушной обороны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о прекращении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

В ISW назвали цель Кремля в переговорах

Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, состоявшейся 21 октября.

Российские чиновники пытаются преподнести эту встречу как доказательство готовности Москвы к содержательному диалогу. В то же время они параллельно добиваются от Вашингтона уступок, которые обеспечили бы дальнейшее финансирование армии.

Работа с американской администрацией ведётся уже давно. Источник, близкий к МИД России, 22 октября рассказал "Верстке", что Кремль более полутора лет пытается склонить команду Трампа на свою сторону. В нынешнем раунде контактов Москва настаивает на якобы безвыходном положении Украины.

"Это напоминает прежнюю тактику Кремля, когда он пытался убедить Соединенные Штаты и Запад в целом в неизбежном крахе украинной обороны, подталкивая Украину к превентивной капитуляции", - отмечают аналитики.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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