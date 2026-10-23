РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах

Аналитики выяснили, каких уступок стремится добиться Москва.

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Россия стремится извлечь экономическую выгоду в ходе мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Что сообщили аналитики:

Кремль использует переговоры с США для получения экономических уступок

Москва не рассчитывает завершить войну дипломатическим путем

Россия пытается склонить администрацию Трампа на свою сторону

Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, состоявшейся 21 октября.

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Российские чиновники пытаются преподнести эту встречу как доказательство готовности Москвы к содержательному диалогу. В то же время они параллельно добиваются от Вашингтона уступок, которые обеспечили бы дальнейшее финансирование армии.

О чём уже договорились РФ и США

Публично главным результатом переговоров в Москве называют экономический трек. Глава фонда прямых инвестиций страны-агрессора России Кирилл Дмитриев 21 октября заявил, что Уиткофф и Путин договорились расширять российско-американское экономическое сотрудничество и поддерживать контакт и в дальнейшем.

Настоящие расчеты Кремля раскрыл один из его представителей, отвечающий за внутреннюю политику. В интервью оппозиционному изданию "Верстка" он признал, что в Москве не рассчитывают урегулировать войну за столом переговоров. Вместо этого ставка делается на уступки, способные пополнить российский бюджет и дать России преимущество на поле боя.

Другие российские чиновники своими заявлениями лишь подтвердили, что Москва не собирается идти на уступки ради мира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 22 октября признал, что во время разговора с Уиткоффом Путин не озвучивал никаких российских мирных инициатив.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Кроме того, по словам Пескова, глава Кремля даже не рассматривал, кто мог бы войти в состав российской делегации на возможной трехсторонней встрече с участием России, США и Украины.

Скептицизм по поводу дипломатии высказывают и в Государственной Думе. Депутаты 21 и 22 октября сомневались, что переговоры способны остановить войну, и повторили тезис: замораживать линию фронта на нынешних позициях России невыгодно.

На что делает ставку Кремль

Работа с американской администрацией ведётся уже давно. Источник, близкий к МИД России, 22 октября рассказал "Верстке", что Кремль более полутора лет пытается склонить команду Трампа на свою сторону. В нынешнем раунде контактов Москва настаивает на якобы безвыходном положении Украины.

"Это напоминает прежнюю тактику Кремля, когда он пытался убедить Соединенные Штаты и Запад в целом в неизбежном крахе украинной обороны, подталкивая Украину к превентивной капитуляции", - отмечают аналитики.

Чего ожидать от нового этапа мирных переговоров

Главред писал, что, по словам политолога Петра Олещука, Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

Предложение Кремля возобновить контакты в 10-х числах ноября не свидетельствует о готовности России менять подход к урегулированию. Москва пытается создать для американского президента видимость результата.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Осло упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес американского лидера.

Ранее стало известно, что, по словам Стива Уиткоффа, переговоры между США, Украиной и Россией продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне.

Накануне Путин заявил, что РФ якобы с самого начала выступала за "мирное урегулирование украинского конфликта" и сейчас готова договариваться и искать выход из сложной ситуации в Украине.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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