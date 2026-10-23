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РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах

Анна Косик
23 октября 2026, 08:06
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Аналитики выяснили, каких уступок стремится добиться Москва.
РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах
Россия стремится извлечь экономическую выгоду в ходе мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Что сообщили аналитики:

  • Кремль использует переговоры с США для получения экономических уступок
  • Москва не рассчитывает завершить войну дипломатическим путем
  • Россия пытается склонить администрацию Трампа на свою сторону

Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, состоявшейся 21 октября.

видео дня

Российские чиновники пытаются преподнести эту встречу как доказательство готовности Москвы к содержательному диалогу. В то же время они параллельно добиваются от Вашингтона уступок, которые обеспечили бы дальнейшее финансирование армии.

О чём уже договорились РФ и США

Публично главным результатом переговоров в Москве называют экономический трек. Глава фонда прямых инвестиций страны-агрессора России Кирилл Дмитриев 21 октября заявил, что Уиткофф и Путин договорились расширять российско-американское экономическое сотрудничество и поддерживать контакт и в дальнейшем.

Настоящие расчеты Кремля раскрыл один из его представителей, отвечающий за внутреннюю политику. В интервью оппозиционному изданию "Верстка" он признал, что в Москве не рассчитывают урегулировать войну за столом переговоров. Вместо этого ставка делается на уступки, способные пополнить российский бюджет и дать России преимущество на поле боя.

Другие российские чиновники своими заявлениями лишь подтвердили, что Москва не собирается идти на уступки ради мира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 22 октября признал, что во время разговора с Уиткоффом Путин не озвучивал никаких российских мирных инициатив.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Кроме того, по словам Пескова, глава Кремля даже не рассматривал, кто мог бы войти в состав российской делегации на возможной трехсторонней встрече с участием России, США и Украины.

Скептицизм по поводу дипломатии высказывают и в Государственной Думе. Депутаты 21 и 22 октября сомневались, что переговоры способны остановить войну, и повторили тезис: замораживать линию фронта на нынешних позициях России невыгодно.

На что делает ставку Кремль

Работа с американской администрацией ведётся уже давно. Источник, близкий к МИД России, 22 октября рассказал "Верстке", что Кремль более полутора лет пытается склонить команду Трампа на свою сторону. В нынешнем раунде контактов Москва настаивает на якобы безвыходном положении Украины.

"Это напоминает прежнюю тактику Кремля, когда он пытался убедить Соединенные Штаты и Запад в целом в неизбежном крахе украинной обороны, подталкивая Украину к превентивной капитуляции", - отмечают аналитики.

Чего ожидать от нового этапа мирных переговоров

Главред писал, что, по словам политолога Петра Олещука, Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

Предложение Кремля возобновить контакты в 10-х числах ноября не свидетельствует о готовности России менять подход к урегулированию. Москва пытается создать для американского президента видимость результата.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Осло упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес американского лидера.

Ранее стало известно, что, по словам Стива Уиткоффа, переговоры между США, Украиной и Россией продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне.

Накануне Путин заявил, что РФ якобы с самого начала выступала за "мирное урегулирование украинского конфликта" и сейчас готова договариваться и искать выход из сложной ситуации в Украине.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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