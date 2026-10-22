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"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

Мария Николишин
22 октября 2026, 22:21
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Путин заявил о готовности к переговорам и в то же время назвал оккупированные территории российскими.
'Один народ' и 'исторические земли': Путин сделал циничное заявление об Украине
Путин возложил ответственность за начало войны на Украину / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Кратко:

  • Путин назвал оккупированные территории "историческими землями России"
  • Кремль перекладывает ответственность за войну на Киев
  • Диктатор также упомянул о "целях СВО"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупированные территории не являются украинскими, а являются "историческими землями России". Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Киеву неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях. Жители Донбасса и Новороссии проголосовали за воссоединение с Россией", - цинично заявил диктатор.

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Путин также утверждает, что Россия якобы не хочет воевать с Украиной, а "воевать хочет Киев".

"Киев сам выбрал войну - пожалуйста. РФ предлагала Украине помочь договориться с Донбассом, но Киев выбрал пушки", - придумал диктатор.

Кроме того, он не постеснялся сказать, что РФ с самого начала выступала за "мирное урегулирование украинского конфликта".

"Россия и сейчас готова договариваться и искать выход из сложной ситуации в Украине", - сказал Путин, добавив, что "все цели СВО будут достигнуты".

Также диктатор упомянул и о том, что Россия якобы готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине.

Не обошлось и без абсурдных заявлений об "одном народе".

"Последние генетические исследования показывают, что россияне и украинцы - один народ", - заявил Путин.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Как Путин может использовать мирные переговоры

Политолог Петр Олещук отмечал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

По его словам, диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

"Администрация Трампа почему-то убеждена, что Путин растрогается, если США пойдут на уступки. Но с Россией это не работает: для Путина огромное количество уступок - это мотивация не заканчивать эту войну", - подчеркнул политолог.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о завершении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия поддержит любую инициативу, способную приблизить окончание войны в Украине.

В то же время Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог и укрепить взаимное доверие для урегулирования войны. В Пекине заявили, что переговоры и взаимные уступки должны помочь достичь прочного мира.

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О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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