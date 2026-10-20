Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

Китай призвал Россию и Украину к переговорам и взаимным уступкам.

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Война в Украине - Китай назвал условие для достижения прочного мира / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, pexels

Ключевые факты:

Китай призвал к диалогу для прекращения войны в Украине

Ван И подчеркнул важность взаимного доверия

Пекин заявил о готовности содействовать урегулированию конфликтов

Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог и укрепить взаимное доверие для урегулирования войны. В Пекине заявили, что переговоры и взаимные уступки должны помочь достичь прочного мира. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой в Софии, передает "Укринформ" со ссылкой на МИД КНР.

Китайский дипломат подчеркнул проблему недостатка доверия в мире и её значение для урегулирования международных конфликтов.

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"Доверие - краеугольный камень мира. В современном мире самой большой проблемой является отсутствие доверия. От "украинского кризиса" до конфликтов на Ближнем Востоке урегулирование разногласий требует доверия, а для его укрепления нужен диалог", - сказал Ван И.

По словам главы китайского МИД, вопросы российского вторжения в Украину и региональной безопасности также обсуждались в ходе его встреч с болгарскими лидерами. Пекин заявляет, что продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования конфликтов.

Отдельно Ван И обозначил подход Китая к взаимодействию между сторонами международных противостояний, подчеркнув необходимость переговоров и готовность к компромиссам.

"Китай направил всем сторонам четкий сигнал: нужно сохранять твердую уверенность, проявлять настойчивость, вести диалог и консультации, проявлять взаимопонимание и идти на взаимные уступки, чтобы восстановить доверие и совместными усилиями строить мир", - заявил китайский топ-дипломат.

Он также заверил, что Китай продолжит выполнять международные обязательства и участвовать в урегулировании кризисов и конфликтов, способствуя преодолению дефицита доверия.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Войну в Украине можно закончить одним звонком Путину - комментарий эксперта

Си Цзиньпин располагает экономическими рычагами влияния на Путина, но Китай не заинтересован в завершении войны против Украины. Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на Главреде.

Россия зависит от китайского рынка, куда поставляет энергоносители, древесину и уголь. Однако Пекин извлекает выгоду из этого сотрудничества.

"Китай наживается на России. Сами россияне признают, что нет китайских партнеров - есть китайские торговцы. Поэтому, на мой взгляд, вероятность того, что Китай хочет закончить войну, минимальна - ему это неинтересно", - отметил Ступак.

Пекин также ожидает предложений от западных стран в обмен на возможное давление на Москву. Однако эксперт сомневается, что США могут предложить Китаю достаточно выгодные условия.

"Тем не менее, Китаю интересно, что предложит западный мир в обмен на давление Пекина на Москву. Пока что западный мир ничего предложить не может. Сохранение американского рынка? Но американский рынок зависит от китайских товаров, им нет альтернативы", - отметил эксперт.

Ступак привёл данные о торговле между Китаем и США: ежегодный товарооборот составляет около 650 миллиардов долларов, а американский импорт из КНР - примерно 350 миллиардов долларов.

"Даже на кепках Трампа с надписью "Make America great again" есть ярлык "Made in China". Товарооборот между Китаем и США составляет 650 миллиардов долларов в год, и Китай поставляет в Штаты товаров на 350 миллиардов долларов. Поэтому я думаю, что у США особо нет вариантов для давления", - добавил Ступак.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новым переговорам об установлении мира. Президент передал американской стороне предложения о встречах и рассчитывает на продолжение диалога с партнерами. По словам Зеленского, предложения были переданы Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру.

Спецпосланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили рассмотреть механизмы разблокирования части суверенных активов России в качестве инструмента для возвращения к переговорам. Инициатива предусматривала создание контролируемого Вашингтоном фонда и перечисление средств в этот фонд под надзором США в рамках комплексного соглашения. Европейские делегаты отклонили это предложение после обсуждения на встрече в Майами на прошлой неделе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что встреча лидеров США, Китая и РФ без участия Украины может подтолкнуть Россию к продолжению войны. Он настаивал на необходимости прекращения огня ещё до переговоров как условия для любых дальнейших встреч. Сибига также заявил, что, по его оценкам, Россия потеряла 1,6 миллиона солдат погибшими и ранеными.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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