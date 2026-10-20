Осколок дрона попал водителю автобуса прямо в сердце: новые детали трагедии под Киевом

Трагедия под Киевом унесла жизни трёх человек на трассе Киев - Одесса.

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Трагедия под Киевом - осколок дрона попал в сердце водителя автобуса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

В Чабанах осколок дрона попал в водителя автобуса

В результате атаки на трассе Киев - Одесса погибли три человека

Еще четверо человек получили ранения

Осколок российского дрона попал в водителя автобуса на трассе Киев - Одесса вблизи поселка Чабаны под Киевом. Мужчина получил смертельное ранение в сердце, а в результате атаки погибли три человека и ещё четверо получили ранения. После падения беспилотника на дороге загорелись автомобили, а движение транспорта затруднилось. Об этом сообщалось в эфире телеканала "Мы-Украина".

По словам журналистки, после падения беспилотника несколько автомобилей загорелись за считанные секунды. Дым быстро затянул дорогу, а возле трассы и рядом с расположенным неподалеку магазином были заметны обломки и следы крови. На месте также стоял поврежденный автобус с пробитым лобовым стеклом.

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Медик сообщил журналистке о характере ранения водителя автобуса.

"Осколок дрона попал водителю прямо в сердце", - рассказала журналистка со ссылкой на медика.

Очевидец Андрей в момент атаки находился неподалеку от трассы. Он рассказал, что сначала услышал работу противовоздушной обороны, а через несколько секунд увидел падение беспилотника. После этого мужчина заметил людей, нуждавшихся в помощи.

"После того, как взлетела ракета ПВО, мы через три секунды увидели, как падает дрон. Я точно видел двух человек", - рассказал очевидец Андрей.

По его словам, в одной из машин люди не могли выбраться самостоятельно, поскольку автомобиль заблокировался после столкновения, а подушки безопасности сработали. В другой машине, как предположил мужчина, также находился человек.

"Они кричали, машина заблокировалась, подушки сработали, ничего нельзя было разбить. А ко второй машине подбегали, там, вроде бы, был один человек", - отметил очевидец.

Что этому предшествовало

Утром 20 октября российский дрон нанес удар по трассе Киев - Одесса в Фастовском районе Киевской области. В результате атаки загорелись автомобили, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам… В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса горят автомобили", - говорится в заявлении.

По информации Киевской областной государственной администрации, на месте работали оперативные службы, а движение транспорта было ограничено. Сначала количество погибших и раненых уточнялось.

Впоследствии прокуратура сообщила, что в результате удара погибли три человека, ещё четверо получили ранения.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин сообщил о последствиях обстрелов в городе в ночь на 18 октября. Семикин заявил о повреждениях жилых домов и инфраструктуры. По его данным, в результате ударов погибла 27-летняя женщина, ещё два человека получили ранения, а также повреждено 18 автомобилей.

Глава Волынской ОГА Роман Романюк 18 октября сообщил о попадании в промышленное предприятие в Маневичах и пожаре на его территории. Романюк призвал местных жителей ограничить пребывание на открытом воздухе. По имеющимся сведениям, по предварительным данным, погибших и раненых нет, продолжается ликвидация последствий, зафиксировано сильное задымление.

Мэр Винницы Сергей Моргунов 17 октября сообщил об отключении электроснабжения в городе после очередной российской атаки. Мэр отметил, что критически важная инфраструктура переведена на резервное питание.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, глава Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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