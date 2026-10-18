РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

Кратко:
- Утром под удар попало предприятие в Маневичах
- Горят склад и производственное помещение, жертв нет
- Жителей "Тридцатки" призвали временно покинуть дома
В пгт Маневичи на Волыни зафиксирован удар по промышленному предприятию, на его территории горят складское и производственное помещения. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.
По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых. На месте работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий удара.
"Пожар сильный, площадь большая, наблюдается сильное задымление. Ветер дует в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, отключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без крайней необходимости", - подчеркнул он.
В то же время глава поселка Маневичи Александр Гаврилюк обратился к жителям с срочным призывом покинуть свои дома и временно переехать к друзьям или знакомым в другие части населенного пункта.
"Срочно!!! Жители "тридцатки"!!! Требую!!! Покиньте свои дома, переселитесь к друзьям в другие части населенного пункта. Сильное задымление, ветер северный", - написал он.
Какие западные области может атаковать Россия
Мониторинговые каналы ранее предупреждали, что Россия собирается атаковать западные области Украины ударными и реактивными беспилотниками.
По их данным, под угрозой атаки находятся Волынская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области.
"Жителям западных регионов следует по возможности заранее зарядить телефоны и другие гаджеты, а также сделать запас питьевой воды на случай перебоев с электро- и водоснабжением", - подчеркнули мониторы.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины.
Силы украинской ПВО в течение 17 октября сбили или нейтрализовали 140 из 157 российских ударных дронов. С 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов.
16 октября РФ атаковала Волынь ударными беспилотниками типа "Шахед", в том числе реактивными. В Ковеле под ударом оказался местный таможенный терминал, в результате атаки горели около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами, есть один пострадавший.
Читайте также:
- РФ готовит новую волну атак БПЛА и баллистическими ракетами: какие области Украины находятся в зоне риска
- Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелораненые
- Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ
О персоне: Роман Романюк
Роман Романюк - и.о. главы Волынской областной государственной администрации, и.о. начальника Волынской областной военной администрации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред