РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

По предварительным данным, жертв нет, однако ветер гонит дым в сторону поселка.

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Попадание в промышленное предприятие на Волыни / коллаж: Главред, фото: t.me/volynskaODA, ua.depositphotos.com

Кратко:

Утром под удар попало предприятие в Маневичах

Горят склад и производственное помещение, жертв нет

Жителей "Тридцатки" призвали временно покинуть дома

В пгт Маневичи на Волыни зафиксирован удар по промышленному предприятию, на его территории горят складское и производственное помещения. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых. На месте работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий удара.

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"Пожар сильный, площадь большая, наблюдается сильное задымление. Ветер дует в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, отключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без крайней необходимости", - подчеркнул он.

В то же время глава поселка Маневичи Александр Гаврилюк обратился к жителям с срочным призывом покинуть свои дома и временно переехать к друзьям или знакомым в другие части населенного пункта.

"Срочно!!! Жители "тридцатки"!!! Требую!!! Покиньте свои дома, переселитесь к друзьям в другие части населенного пункта. Сильное задымление, ветер северный", - написал он.

Пожар на предприятии в результате удара РФ / фото: t.me/volynskaODA

Какие западные области может атаковать Россия

Мониторинговые каналы ранее предупреждали, что Россия собирается атаковать западные области Украины ударными и реактивными беспилотниками.

По их данным, под угрозой атаки находятся Волынская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области.

"Жителям западных регионов следует по возможности заранее зарядить телефоны и другие гаджеты, а также сделать запас питьевой воды на случай перебоев с электро- и водоснабжением", - подчеркнули мониторы.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины.

Силы украинской ПВО в течение 17 октября сбили или нейтрализовали 140 из 157 российских ударных дронов. С 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов.

16 октября РФ атаковала Волынь ударными беспилотниками типа "Шахед", в том числе реактивными. В Ковеле под ударом оказался местный таможенный терминал, в результате атаки горели около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами, есть один пострадавший.

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О персоне: Роман Романюк Роман Романюк - и.о. главы Волынской областной государственной администрации, и.о. начальника Волынской областной военной администрации.

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