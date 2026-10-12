Россия атаковала Винницу: в соцсетях пишут о попадании в фабрику Roshen

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная подтвердила удар по объекту гражданской инфраструктуры, компания пока не комментировала атаку

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Фабрика Roshen, реактивный дрон / коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/George Chernilevsky, wikimedia.org/MikeDeltaFox

Что известно:

Винницу днем атаковал реактивный ударный дрон

В ОВА подтвердили попадание в объект гражданской инфраструктуры

Об ударе по фабрике Roshen пока пишут только местные каналы

В понедельник, 12 октября, российские оккупационные войска атаковали Винницу реактивным дроном. В городе прогремел взрыв, а глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная подтвердила попадание в объект гражданской инфраструктуры, сообщает Vinnitsa.info.

Воздушную тревогу в городе объявили после обеда. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивном беспилотнике, который двигался на Винницу с севера, а вскоре городской голова Сергей Моргунов сообщил о взрыве и призвал горожан не распространять кадры с места события.

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"В Виннице был слышен взрыв. Не фотографируйте ничего, что может помочь врагу. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя", - обратился к винничанам Моргунов.

Что известно об ударе по фабрике Roshen в Виннице

Местные Telegram-каналы, в частности "Реальна Вінниця", со ссылкой на предварительную информацию написали, что дрон попал в кондитерскую фабрику Roshen. На кадрах из города виден густой дым. Ни городские, ни областные власти название предприятия официально не называли, а по состоянию на 17:00 информацию о Roshen не подтвердили, отмечает News.vn.ua.

Компания Roshen на момент публикации атаку не комментировала. Данных о погибших или раненых официально также не обнародовали.

О масштабах разрушений в ОВА пока не сообщают. Заболотная лишь добавила, что на месте уже работают профильные службы.

"Все службы выехали на место. Информация о последствиях уточняется", - написала глава области.

Зачем Россия бьет по украинским предприятиям

Удары по бизнесу, складам и логистике стали для Кремля отдельным направлением давления на гражданских. Еще 25 сентября, после атаки дрона на склад, которым пользуется McDonald's, президент Владимир Зеленский обратил внимание, что целями российских атак все чаще становятся обычные предприятия.

"Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, дата-центры, провайдеры интернета - вся обычная жизнь для России просто мишень", - подчеркнул Зеленский.

В то же время финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ считает, что удары по складам не оставят украинцев без продуктов, хотя перебои с отдельными товарами возможны. Логистика, по его мнению, адаптируется к новым условиям, объяснял он в материале о дефиците продуктов в Украине.

"Дефицит товаров будет эпизодическим, ситуативным, голода не будет. Товары будут появляться, будут находиться новые транспортные коридоры, логистика будет идти в сторону децентрализации", - уверен Кущ.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки на склады Roshen 7 февраля и 27 августа - подробности

Объекты Roshen уже не впервые оказываются под ударом. В ночь на 7 февраля российские дроны почти полностью разрушили крупнейший склад готовой продукции компании в Яготине Киевской области, писал Главком. Работники тогда находились в укрытиях, поэтому жертв удалось избежать.

После той атаки компания перешла на круглосуточный режим работы и пообещала не повышать цены на свою продукцию.

27 августа российская атака уничтожила склад Roshen в Чубинском Бориспольского района, сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании. Никто не пострадал, однако в Roshen предупредили о возможных временных перебоях с поставками отдельных товаров.

Как сообщал Главред, в тот же день, 12 октября, оккупанты прицельно ударили по "Эпицентру" в Днепре, где погиб человек. Утром ударный дрон попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие.

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О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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