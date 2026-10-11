Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

В результате российского обстрела два частных дома были полностью разрушены, ещё около 15 домов получили повреждения.

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Удар КАБами по Харькову 11 октября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

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В Харькове в результате удара КАБами погибла 35-летняя женщина

Трое человек пострадали, среди них - ребенок

Два частных дома полностью разрушены, ещё около 15 повреждены

В середине дня 11 октября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору Немишлянского района Харькова.

По словам мэра Игоря Терехова, попадания зафиксированы на территории СТО рядом с жилыми домами. В результате атаки возник пожар.

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Предварительно известно о трёх пострадавших. Их состояние уточняется.

"На данный момент известно о трёх пострадавших. Также есть информация о двух полностью разрушенных частных домах, ещё около 15 повреждены взрывной волной. Горят несколько автомобилей", - сообщил Терехов.

По его словам, из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели извлекли 35-летнюю женщину. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, однако, к сожалению, от полученных травм она скончалась.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что среди трёх пострадавших есть ребёнок. На месте попадания работают подразделения ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи.

ОБНОВЛЕНО 14:55. В ОВА уточнили, что в результате российского удара КАБами погибла 36-летняя женщина.

Число пострадавших возросло до четырёх. Среди раненых - 7-летний мальчик, 44-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 30 и 61 года. Медики оказывают им необходимую помощь.

ОБНОВЛЕНО 15:08. Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 8. Среди пострадавших - мужчины 47 и 36 лет, а также женщины 62 и 72 лет.

ОБНОВЛЕНО 15:20. "На данный момент в результате вражеского обстрела один человек погиб, ещё 10 получили ранения. Повреждены 35 домов и 8 автомобилей", - сообщил мэр Харькова Терехов.

КАБ / Инфографика: Главред

РФ готовит масштабные удары по Украине: подробности

По данным The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный план России, который предусматривает последовательные атаки с целью разрушения энергетической системы страны. В документе, копия которого попала в распоряжение издания, описывается масштабная кампания, предусматривающая применение до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. Среди потенциальных целей указаны электроподстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.

Особое беспокойство вызывает часть плана, связанная с атомной энергетикой. Согласно документу, Россия намерена добиться остановки трех действующих украинских АЭС, которые играют ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией. Для этого, как утверждается, российская сторона рассматривает возможность нанесения ракетных ударов по открытым распределительным устройствам, которые обеспечивают подключение атомных станций к энергосети и находятся менее чем в одной миле от реакторов.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксировано разрушение жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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